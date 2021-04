അതിവേഗം ഫിഫ്റ്റിയടിച്ചാലും ടീം തോറ്റാൽ കാര്യമുണ്ടോ? സഞ്ജുവിന് ‘മനംമാറ്റം’!

മുംബൈ ∙ ‘ഇത് തീർച്ചയായും സഞ്ജു സാംസണിന് ആത്മസന്തോഷം പകർന്ന ഇന്നിങ്സായിരിക്കും. മാത്രമല്ല, ഒട്ടേറെപ്പേർ സഞ്ജുവിൽനിന്ന് കാത്തിരുന്ന ഇന്നിങ്സും’ – കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരായ ഐപിഎൽ പോരാട്ടത്തിൽ സഞ്ജു സാംസൺ കളിച്ച ഇന്നിങ്സിനെ പുകഴ്ത്തി പ്രശസ്ത കമന്റേറ്റർ ഹർഷ ഭോഗ്‍ലെ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത വാചകങ്ങളാണിത്. അച്ചടക്കമുള്ള ബോളിങ്ങിലൂടെയും ഫീൽഡിങ്ങിലൂടെയും കൊൽക്കത്തയുടെ സൂപ്പർതാരനിരയെ 133 റൺസിൽ ഒതുക്കിയ രാജസ്ഥാൻ, പാളം തെറ്റാത്ത ബാറ്റിങ്ങിലൂടെ വിജയം കയ്യടക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട പേര് സഞ്ജുവിന്റേതായിരിക്കും. 41 പന്തിൽ രണ്ടു ഫോറും ഒരു സിക്സും മാത്രം സഹിതം 42 റൺസെമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന ആ പ്രകടനത്തിൽ എന്താണിത്ര പ്രത്യേകത എന്നു ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഒന്നേയുള്ളൂ; അവസരോചിതം!

എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ‘തന്റേതായ ഷോട്ടൂകൾ’ കളിക്കണമെന്ന് പതിവായി വാശി പിടിക്കുന്ന സഞ്ജു സാംസണായിരുന്നില്ല ഇന്നലെ മുംബൈ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരെ കളത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. പകരം, ടീമിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം തോളിലേറ്റാൻ തയാറുള്ള ഒരു യഥാർഥ നായകനെയാണ് വാങ്കഡെയിൽ കണ്ടത്. ജോസ് ബട്‌ലറിനെ വരുൺ ചക്രവർത്തി വിക്കറ്റിനു മുന്നിൽ കുരുക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് നാലാം ഓവറിൽ സഞ്ജു ക്രീസിലെത്തിയത്. നേരിട്ട ആദ്യ പന്തു തന്നെ ബൗണ്ടറി കടത്തിയതോടെ ഇത്തവണയും താരം ‘പതിവു ശൈലി’യിൽ തന്നെയാണെന്ന തോന്നലയുർന്നു. എന്നാൽ, അവിടുന്നങ്ങോട്ട് 19–ാം ഓവർ വരെ ക്രീസിൽ നിന്ന സഞ്ജു പിന്നീട് ആകെ നേടിയത് ഒരേയൊരു ഫോറും ഒരു സിക്സും മാത്രം.

ബാറ്റിങ് പൊതുവെ ദുഷ്കരമായി കാണപ്പെടുന്ന ഐപിഎൽ 14–ാം സീസണിൽ കൊൽക്കത്ത നേടിയ 133 റൺസ് പോലും അത്ര മോശം സ്കോറായിരുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ബാറ്റ് കമ്മിൻസും സുനിൽ നരെയ്നുമെല്ലാം അണിനിരക്കുന്ന ഒരു ബോളിങ് യൂണിറ്റ് അവർക്കുള്ളപ്പോൾ. രാജസ്ഥാൻ ഏറെ പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്ന ജോസ് ബട്‍ലർ കാര്യമായ പോരാട്ടം കൂടാതെ മടങ്ങുക കൂടി ചെയ്തതോടെ തുടക്കം പാളുകയും ചെയ്തു.

പക്ഷേ, ഒരു വശത്ത് എല്ലാം നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച മട്ടിലായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റിങ്. മോശം പന്തുകളെ പ്രഹരിച്ചും കൃത്യമായി സ്ട്രൈക്ക് കൈമാറിയും ശരിക്കും അവസരോചിതമായ ബാറ്റിങ്. മത്സരം ആറു വിക്കറ്റിനു ജയിച്ചെങ്കിലും രാജസ്ഥാൻ നിരയിൽ ഒരു അർധസെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടു പോലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും രാജസ്ഥാൻ അധികം ടെൻഷൻ കൂടാതെ ജയിച്ചെങ്കിൽ അതിന് ഒരേയൊരു കാരണം ഒരറ്റത്ത് നങ്കൂരമിട്ട് നിലയുറപ്പിച്ച സഞ്ജുവായിരുന്നു. നാലു വിക്കറ്റുകൾ നിലംപൊത്തിയങ്കിലും ഡേവിഡ് മില്ലർ (23 പന്തിൽ 24) വിജയത്തിലേക്ക് ക്യാപ്റ്റനു കൂട്ടുനിന്നു. യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ (17 പന്തിൽ 22), ശിവം ദുബെ (18 പന്തിൽ‌ 22) എന്നിവർക്കൊപ്പമുള്ള സഞ്ജുവിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുകളും രാജസ്ഥാനെ വിജയത്തിലേക്കു നയിച്ചു.

സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറിയുമായി തിളങ്ങിയെങ്കിലും തുടർന്നുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ നിറം മങ്ങിയ സഞ്ജു കടുത്ത വിമർശനമാണ് നേരിട്ടത്. സഞ്ജുവിനെ സ്ഥിരമായ പിന്തുണയ്ക്കാറുള്ള മുൻ താരം ഗൗതം ഗംഭീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സഞ്ജുവിന്റെ സമീപനത്തെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് വിമർശിച്ചത്. സുനിൽ ഗാവസ്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും വിമർശിച്ച് രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സഞ്ജുവിന്റെ ശൈലിമാറ്റത്തെ ആരാധകർ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് കാണുന്നത്. മത്സരശേഷം പുരസ്കാര ദാനത്തിനു മുന്നോടിയായി സംസാരിക്കുമ്പോഴും സാഹചര്യത്തിനൊത്ത് ബാറ്റു ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് സഞ്ജു സംസാരിച്ചത്.

‘ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ചിന്താഗതിയോടെയല്ല ബാറ്റിങ്ങിനെത്തുന്നത്. ആസ്വദിച്ച് ബാറ്റു ചെയ്യാനാണ് എപ്പോഴും എന്റെ ശ്രമം. ഓരോ സാഹചര്യത്തിനുമനുസരിച്ച് കളിക്കാനും ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്കു നയിക്കാനുമാണ് ആഗ്രഹം. ഞാൻ എങ്ങനെ കളിക്കണമെന്ന് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങുമ്പോഴുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇതുവരെയുള്ള കരിയറിൽ ഞാൻ പഠിച്ചതും അതാണ്. അതിവേഗം ബാറ്റു ചെയ്ത് അർധസെഞ്ചുറി നേടിയാലും ടീം തോറ്റാൽ നമുക്ക് നിരാശ തോന്നും’ – സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

