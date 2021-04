രവി ശാസ്ത്രിയെപ്പറ്റി ഗാവസ്കർ: ‘ശാസ്ത്രി ഒരു സംഭവമാണ്’

ന്യൂഡൽഹി ∙ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് യുവതാരങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രിക്ക് അസാമാന്യ കഴിവാണെന്നു മുൻ നായകൻ സുനിൽ ഗാവസ്കർ. ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ വെബിനാറിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഗാവസ്കർ.

‘ഒരു പരിശീലന സെഷനുശേഷം പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ശാസ്ത്രി സംസാരിക്കും. ആ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ യുവതാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തും; മോശം ഫോമിൽ നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽപ്പോലും. നിമിഷനേരംകൊണ്ട് തന്റെ ശിഷ്യരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതുല്യ ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം. ഉഴപ്പിയാൽ ശാസിക്കാനുംമടിയില്ല’ – ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Ravi Shastri's ability to infuse confidence in youngsters is unbelievable says Sunil Gavaskar