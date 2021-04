ഈ സമയത്ത് കുടുംബത്തിനൊപ്പം ഞാൻ വേണം: ഐപിഎൽ ഉപേക്ഷിച്ച് അശ്വിൻ മടങ്ങി

ചെന്നൈ∙ കോവിഡ് വ്യാപനം സൃഷ്ടിച്ച കനത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ രാജ്യമാകെ ഉലയുമ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 14–ാം സീസണിനോട് വിടപറഞ്ഞ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന്റെ ഇന്ത്യൻ താരം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. ‘ഈ സമയത്ത് കുടുംബത്തിൽ തന്റെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യ’മാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അശ്വിൻ ഐപിഎൽ പാതിവഴിയിൽ അവസാനിപ്പിച്ച് ബയോ സെക്യുർ ബബ്ളും വിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. അശ്വിന്റെ നാടായ ചെന്നൈ ചെപ്പോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഈ സീസണിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ഡേവിഡ് വാർണർ നയിച്ച സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെ സൂപ്പർ ഓവറിൽ തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഐപിഎലിൽനിന്ന് ഇടവേളയെടുക്കുന്ന കാര്യം അശ്വിൻ പരസ്യമാക്കിയത്.

‘ഈ വർഷത്തെ ഐപിഎലിൽനിന്ന് നാളെ മുതൽ ഞാൻ ഇടവേളയെടുക്കുകയാണ്. എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളൊന്നാകെ കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിലാണ്. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സമയത്ത് എന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ആവശ്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എല്ലാം പഴയ പടിയാകുമ്പോൾ കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താമെന്ന് കരുതുന്നു. നന്ദി ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്’ – അശ്വിൻ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

കോവിഡ് വ്യാപനം സൃഷ്ടിച്ച കനത്ത പ്രതിസന്ധിക്കിടെ വീട്ടുകാർക്കൊപ്പം നിൽക്കാനുള്ള അശ്വിന്റെ തീരുമാനത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നതായി ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് പ്രതികരിച്ചു. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘കോവിഡ് ‌വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നതിന് അവർക്കൊപ്പം ചേരാൻ തീരുമാനിച്ച രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിന് എല്ലാ വിധ പിന്തുണയും ഉറപ്പു നൽകുന്നു. സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെട്ടാൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഈ സമയത്ത് എല്ലാ പിന്തുണയും. താങ്കൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ദൈവം ശക്തി നൽകട്ടെ’ – ഡൽഹി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

മുൻ താരങ്ങളായ പ്രഗ്യാൻ ഓജ, ഇർഫാൻ പഠാൻ തുടങ്ങിയവർ അശ്വിനെ പിന്തുണച്ചും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് രോഗസൗഖ്യം ആശംസിച്ചും രംഗത്തെത്തി.

