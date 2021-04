രാജസ്ഥാനെ ‘കൈവിട്ടത്’ 4 പേർ; മറ്റു ടീമുകളിലെ താരങ്ങളിൽ കണ്ണുവച്ച് സഞ്ജുവും സംഘവും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 14–ാം സീസണിനിടെ പരുക്കു മൂലവും കോവിഡ് ആശങ്ക കാരണവും രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിൽനിന്ന് പൊഴിയുന്ന താരങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഓസ്ട്രേലിയൻ പേസ് ബോളർ ആൻഡ്രൂ ടൈ കൂടി ടീം ക്യാംപ് വിട്ടതോടെ, ഈ സീസണിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന് നഷ്ടമാകുന്ന താരങ്ങളുടെ എണ്ണം നാലായി. ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങളായ ജോഫ്ര ആർച്ചർ, ബെൻ സ്റ്റോക്സ് എന്നിവരെ പരുക്കു മൂലം റോയൽസിന് നഷ്ടമായിരുന്നു. ദീർഘകാലം ജൈവസുരക്ഷാ വലയത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞ് ഇംഗ്ലണ്ട് താരം ലിയാം ലിവിങ്സറ്റനും പിൻമാറി.

അതിനിടെ, വിദേശതാരങ്ങളെ നഷ്ടമായ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് മറ്റു ടീമുകളിൽ നിന്ന് കളിക്കാരെ വായ്പയെടുക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നതായി വിവിധ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കളിക്കാരെ ലോൺ എടുക്കാനുള്ള താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് മറ്റു ടീമുകളെ ബന്ധപ്പെട്ടതായി റോയൽ‌സ് ടീം വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ നയിക്കുന്ന രാജസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ 7-ാം സ്ഥാനത്താണ്. കളത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനാകാതെ ഉഴറുന്നതിനിടെയാണ് താരങ്ങളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കും രാജസ്ഥാന് തലവേദനയാകുന്നത്.

ടീം വിട്ട താരങ്ങളുടെ പകരക്കാരെ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാൽ നിശ്ചിത കാലയളവ് ക്വാറന്റീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർശന മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് പടർന്നുപിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിദേശ താരങ്ങൾ ഇവിടേക്കു വരാനും സാധ്യത കുറവ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബയോ സെക്യുർ ബബ്ളിലുള്ള മറ്റു ടീമുകളിലെ താരങ്ങളെത്തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ രാജസ്ഥാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.

മറ്റു ടീമുകളിലുള്ള, ഇതുവരെ അവസരം കിട്ടാത്ത താരങ്ങളെയാണ് രാജസ്ഥാൻ ഉന്നമിടുന്നത്. ‘രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് മറ്റു ടീമുകളിൽനിന്നുള്ള താരങ്ങളെ വായ്പാടിസ്ഥാനത്തിൽ ടീമിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ടീമുകൾക്കും ഔദ്യോഗികമായി കത്തു നൽകി’ – രാജസ്ഥാൻ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ പൂർണമായും ടീമുകൾക്ക് വായ്പാടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റു ടീമുകളിലെ താരങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കാം. നോക്കൗട്ട് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ലോൺ വിൻഡോ അവസാനിക്കും. ഒരു ടീമിനായി രണ്ടോ അതിൽ കുറവോ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള താരങ്ങളെ മാത്രമേ മറ്റു ടീമുകൾക്ക് വായ്പാടിസ്ഥാനത്തിൽ വാങ്ങാനാകൂ. മാത്രമല്ല, വായ്പ നൽകുന്ന ടീമിനെതിരെ ആ താരത്തെ കളത്തിലിറക്കാനുമാകില്ല.

ഇതുവരെ കളിച്ച അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് രണ്ടു ജയം മാത്രം നേടിയ സഞ്ജു സാംസണും സംഘവും നിലവിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ്. മുംബൈ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ രാജസ്ഥാന് ഇനി ഡൽഹി അരുൺ ജയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സങ്ങൾ.

