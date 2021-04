ഇന്ത്യ എനിക്ക് 2–ാം വീട്; ഓക്സിജനെത്തിക്കാൻ ബ്രെറ്റ് ലീയുടെ വക 40 ലക്ഷം രൂപ!

മുംബൈ ∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനു 37 ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന നൽകിയ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന്റെ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം പാറ്റ് കമ്മിൻസിനു പിന്നാലെ സഹായഹസ്തവുമായി ബ്രെറ്റ് ലീയും. ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ (ഇപ്പോഴത്തെ നിരക്കനുസരിച്ച് ഏകദേശം 40 ലക്ഷം രൂപ) ആണ് ഓസീസ് മുൻ പേസ് ബോളർ ബ്രെറ്റ് ലീ സംഭാവനയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഐപിഎൽ കമന്ററിക്കായി ലീ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്.

‘ഇന്ത്യ എനിക്ക് എന്റെ 2–ാം വീട് പോലെയാണ്. കളിക്കുന്ന സമയത്തും വിരമിച്ചശേഷവും ഇവിടെനിന്ന് എനിക്കു ലഭിക്കുന്ന സ്നേഹം വളരെ വലുതാണ്. ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ ഇത്രയേറെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നത് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലേക്ക് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ എത്തിക്കുന്നതിന് ഒരു ബിറ്റ് കോയിൻ ഞാൻ സംഭാവന നൽകുന്നു’ – ലീ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

English Summary: Brett Lee donates a Bitcoin to help buy oxygen for hospitals in India, calls country his second home