ഐപിഎൽ ഉപേക്ഷിച്ച് അംപയർമാരും; നിതിൻ മേനോനും പോൾ റീഫലും മടങ്ങി

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെ, ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 14–ാം സീസണിൽനിന്ന് താരങ്ങൾക്കു പുറമെ അംപയർമാരും പിന്മാറുന്നു. ഐപിഎലിലെ അംപയർമാരുടെ പാനലിലുള്ള ഇന്ത്യൻ അംപയർ നിതിൻ മേനോൻ, ഓസ്ട്രേലിയൻ അംപയർ പോൾ റീഫൽ എന്നിവരാണ് ബയോ സെക്യുർ ബബ്ള് സംവിധാനം ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വദേശങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത്. ‘വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ’ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇരുവരുടെയും പിൻമാറ്റം. ഇന്ത്യൻ താരം രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ, ഇംഗ്ലിഷ് താരം ലിയാം ലിവിങ്സ്റ്റൺ, ഓസീസ് താരങ്ങളായ ആൻഡ്രൂ ടൈ, ആദം സാംപ, കെയ്ൻ റിച്ചാർഡ്സൻ എന്നിവർക്കു പിന്നാലെയാണ് രണ്ട് അംപയർമാർ കൂടി ഐപിഎലിൽനിന്ന് പിൻമാറിയത്.

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ (ഐസിസി) എലീറ്റ് പാനലിലുള്ള ഏക ഇന്ത്യൻ അംപയറായ നിതിൻ മേനോൻ, ബയോ സെക്യുർ ബബ്ൾ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വദേശമായ ഇൻഡോറിലേക്ക് മടങ്ങിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

‘അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നിതിൻ മേനോൻ ബയോ സെക്യുർ ബ‌ബ്ൾ ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. മത്സരം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മടക്കം’ – ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മുൻ പേസ് ബോളർ കൂടിയായ പോൾ റീഫലും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപു തന്നെ സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിയതായാണ് വിവരം. ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെനിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾക്ക് ഓസ്ട്രേലിയൻ സർക്കാർ നിരോധനമേർപ്പെടുത്തുമെന്ന് സൂചന ലഭിച്ചതോടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ വിട്ടത്.

‘അമ്മയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് നിതിൻ മേനോൻ ഐപിഎലിനിടെ മടങ്ങിയത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ സർക്കാർ നിരോധിച്ചാൽ മടങ്ങിപ്പോകാനാകില്ലെന്നു കാട്ടിയാണ് പോൾ റീഫൽ ഐപിഎൽ ഉപേക്ഷിച്ചത്’ – റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അതേസമയം, ഇത്തരം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ സഹായിക്കാനായി ആഭ്യന്തര തലത്തിലുള്ള അംപയർമാരെ ബിസിസിഐ മുൻകൂട്ടി തയാറാക്കിയിരുന്നുവെന്നും, നിതിൻ മേനോനും പോൾ റീഫലും നിയന്ത്രിക്കേണ്ട മത്സരങ്ങളിൽ ഇവരുടെ സേവനം ഉപയോഗിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Umpires Nitin Menon and Paul Reiffel pull out of IPL 2021 amid COVID-19 crisis in India