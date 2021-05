ലാഭം മാത്രം മതിയോ? നമ്മുടെ ആളുകളെ സഹായിക്കൂ: ബിസിസിഐയോട് മുൻ താരം

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ കോവിഡ് മൂലം കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോഴും, അവരെ സഹായിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡിനെ (ബിസിസിഐ) വിമർശിച്ച് മുൻ താരം സുരീന്ദർ ഖന്ന. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനിടയിലും ഐപിഎൽ 14–ാം സീസണുമായി മുന്നോട്ടുപോയ ബിസിസിഐ, താരങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചതോടെ ടൂർണമെന്റ് നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കോടികളുടെ ആസ്തിയുള്ള ബിസിസിഐ കോവിഡ് ദുരിതാശ്വാസത്തിനു സഹായിക്കാത്തതിൽ മുൻ താരം വിമർശനം ഉയർത്തിയത്. ബിസിസിഐ കുറഞ്ഞത് 100 കോടി രൂപയെങ്കിലും കോവിഡ് ദുരിതാശ്വാസത്തിനു നൽകേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ കൂടിയായ സുരീന്ദർ ഖന്ന അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘ബിസിസിഐയും ഐപിഎൽ ഭരണസമിതിയും ചേർന്ന് കുറഞ്ഞത് 100 കോടി രൂപയെങ്കിലും കോവിഡ് വിതച്ച ദുരിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സഹായമായി നൽകേണ്ടതായിരുന്നു’ – കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ (ഐസിഎ) പ്രതിനിധിയായി ഐപിഎൽ ഭരണസമിതിയിൽ അംഗമായിരുന്ന ഖന്ന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അതേസമയം, ഐപിഎൽ നിർത്തിവച്ചതിനാൽ ബിസിസിഐക്കു 2000 കോടി രൂപയുടെയെങ്കിലും നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്നാണു കണക്ക്. ഐപിഎലിന്റെ ബ്രാൻഡ് മൂല്യം 680 കോടി ഡോളർ വരുമെന്നാണു കണക്ക്. ഏകദേശം 50,180 കോടി രൂപ. ബിസിസിഐക്കും ടീമുകൾക്കും കോടികളുടെ വരുമാനമാണു സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെയും മറ്റും ഓരോ സീസണിലും ലഭിക്കുക. താരങ്ങൾക്കും ഐപിഎൽ വരുമാനമാർഗം തന്നെ. ചാനൽ സംപ്രേഷണവും കോടികളുടെ ലാഭമാണു നേടിക്കൊടുക്കുന്നത്.

‘ഇത് (ടൂർണമെന്റ് നിർത്തിയത്) ബിസിസിഐയുടെ ലാഭ വിഹിതത്തിൽ നഷ്ടമുണ്ടാക്കും. അത്രേയുള്ളൂ. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഐപിഎലിന്റെ സംപ്രേക്ഷണാവകാശമുള്ള സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിന് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരാതിരിക്കാൻ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള പണമൊക്കെ ബിസിസിഐയുടെ പക്കൽ തീർച്ചയായുമുണ്ട്’ – ഖന്ന വ്യക്തമാക്കി.

‘ഐപിഎൽ കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഫ്രാഞ്ചൈസികളും ഇക്കാര്യത്തിൽ മുൻപേ തന്നെ കൃത്യമായ നിലപാട് കൈക്കൊള്ളേണ്ടതായിരുന്നു. ഇവർക്കൊക്കെ ലാഭത്തിൽ മാത്രമേ കണ്ണുള്ളോ? ആളുകളുടെ ദുരിതവും വേദനകളുമൊന്നും ഇവരെ ബാധിക്കില്ലേ?’ – ഖന്ന ചോദിച്ചു. യുഎഇയിൽ 1984ൽ നടന്ന പ്രഥമ ഏകദിന ടൂർണമെന്റായ ഏഷ്യാകപ്പിൽ ‘മാൻ ഓഫ് ദ് സീരീസ്’ പുരസ്കാരം നേടിയ താരമാണ് ഖന്ന.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ സീസണും യുഎഇയിൽത്തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു നല്ലതെന്നും ഖന്ന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഐപിഎൽ ഭരണസമിതി അംഗമെന്ന നിലയിൽ, കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ യുഎഇയിൽ നടന്ന ഐപിഎലിൽ ഖന്നയുടെ സഹകരണവുമുണ്ടായിരുന്നു.

‘ഇത്തവണ ബോർഡിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ യുഎഇയിൽ വളരെ കൃത്യമായി ബയോ സെക്യുർ ബബ്ൾ സംവിധാനം രൂപീകരിച്ച് ടൂർണമെന്റ് നടത്തിയത് എങ്ങനെയെന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടയാളാണ് ഞാൻ. അന്ന് ഞാൻ ബബ്ളിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും സ്ഥിരമായി കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാകുമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതത്വ ബോധവുമുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളുമായിരുന്നു. അന്ന് ടൂർണമെന്റിന്റെ സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്’ – ഖന്ന പറഞ്ഞു.

‘ആ ടൂർണമെന്റ് കഴിഞ്ഞ് വെറും ഏഴു മാസം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേയ്ക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത സീസൺ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റിയതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വേദികളിൽ ടൂർണമെന്റ് നടക്കുമ്പോഴാണ് ബബ്ൾ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാകുന്നത്. മുംബൈയിൽ മാത്രമാണ് ടൂർണമെന്റ് നടത്തിയിരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെയും അംഗീകരിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ, ആറു നഗരങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ടൂർണമെന്റ് നടത്തിയത്.’ – ഖന്ന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഐപിഎൽ ഭരണസമിതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുപോകുന്നു. ഐപിഎൽ ഇക്കുറി യുഎഇയിൽ നടത്താൻ ഞാൻ നിർബന്ധം പിടിക്കുമായിരുന്നു. ഇത്തവണത്തെ ഐസിഎ പ്രതിനിധി പ്രഗ്യാൻ ഓജ ഭരണസമിതി യോഗങ്ങളിൽ എന്തെടുക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ അദ്ഭുതപ്പെടുന്നു’ – ഖന്ന പറഞ്ഞു.

English Summary: BCCI-IPL should have donated Rs 100 cr towards Covid relief, says former India wicketkeeper Surinder Khanna