ഐപിഎൽ നടത്തി ‘പണി കിട്ടി’; ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ നടത്തരുതെന്ന് ആവശ്യം

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുകയും അതീവ സുരക്ഷയിൽ ബയോ സെക്യുർ ബബ്ള്‍ സംവിധാനത്തിനുള്ളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ 14–ാം സീസൺ കോവിഡ് മൂലം നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തതോടെ, ഈ വർഷത്തെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു. ഐപിഎൽ പാതിവഴിയിൽ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ബിസിസിഐ നിർബന്ധിതരായതോടെ, ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ – നവംബർ മാസങ്ങളിലായി നടക്കേണ്ട ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് യുഎഇയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

ആകെ 16 ദേശീയ ടീമുകളാണ് ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഐപിഎലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രമീകരിച്ച ബയോ സെക്യുർ ബബ്ളിനുള്ളിൽ നാലു ടീമുകളിലെ താരങ്ങൾക്കും പരിശീലക സംഘാംഗങ്ങൾക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ചതോടെ, 16 ടീമുകളെ സുരക്ഷിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നാണ് ചോദ്യം.

ബിസിസിഐ തന്നെ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച് യുഎഇയിൽ മത്സരങ്ങൾ നടത്താനുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. അടുത്ത രണ്ടു മാസത്തേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് ‌വ്യാപനവും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കാനാണ് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ (ഐസിസി) തീരുമാനം. ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബറോടെ കോവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രണത്തിലായാലും, രാജ്യത്ത് ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ രൂക്ഷമായ മൂന്നാം തരംഗം ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാൻ ഐസിസി അധികം കാത്തിരിക്കില്ലെന്നാണ് സൂചന.

കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായിരുന്ന ഘട്ടത്തിലും യുഎഇയിലെ മൂന്നു വേദികളിലായി (ഷാർജ, അബുദാബി, ദുബായ്) ബിസിസിഐ ഐപിഎൽ 13–ാം സീസൺ വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിച്ചതും ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് അവിടേക്കു മാറ്റാനുള്ള ആവശ്യത്തിന് ബലമേകുന്നു. അതേസമയം, രണ്ടു മാസത്തെ ടൂർണമെന്റ് നടത്തിപ്പിനായി മറ്റു ചെലവുകൾക്കു പുറമെ ബിസിസിഐ ഏതാണ്ട് 90 കോടിയോളം രൂപ യുഎഇ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനു നൽകേണ്ടി വന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന്റെ വേദികളായി രാജ്യത്തെ ഒൻപതു സ്റ്റേഡിയങ്ങളെ ബിസിസിഐ കഴിഞ്ഞ മാസം തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. അതേസമയം, ഇത്രയേറെ വേദികളിലൂടെ ടീമുകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനായി ബയോ സെക്യുർ ബബ്ൾ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നത് എത്രമാത്രം പ്രായോഗികമാണെന്ന ചോദ്യവുമുണ്ട്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുംബൈയിൽ മാത്രമായി ടൂർണമെന്റ് നടത്താമെന്നു കരുതിയാലും ഐസിസിയിലെ മറ്റ് അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ എത്രത്തോളം ലഭിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ബിസിസിഐയ്ക്ക് സംശയമുണ്ട്.

English Summary: Call to shift Twenty20 World Cup to UAE becomes louder