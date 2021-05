ഐപിഎൽ ‘പാഠമായി’; പാക്കിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗ് യുഎഇയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യം

കറാച്ചി∙ പാക്കിസ്ഥാനിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗ് (പിഎസ്എൽ) ആറാം സീസണിലെ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ കറാച്ചിയിൽനിന്ന് യുഎഇയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യവുമായി വിവിധ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ രംഗത്ത്. കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്നാണ് പിഎസ്എൽ ആറാം സീസൺ ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ നിർത്തിവച്ചത്. ടൂർണമെന്റിലെ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ പുനരാരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് മത്സരങ്ങൾ യുഎഇയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

പാക്കിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ കളിക്കുന്ന ആറു ടീമുകളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് രാജ്യത്തെ കോവിഡ് സാഹചര്യം ബോർഡ് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനപ്രകാരം ജൂൺ ഒന്നിന് മത്സരങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി ടീമുകൾ ഏഴു ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീനു വേണ്ടി കറാച്ചിയിലെത്തും.

കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പിഎസ്എലിലെ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ യുഎഇയിലേക്കു മാറ്റുന്ന കാര്യം പാക്ക് ബോർഡ് ഗൗരവത്തോടെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് പാതിവഴിയിൽ നിർത്തേണ്ടി വന്നതും പാക്ക് ബോർഡിനു മുന്നിൽ പാഠമായുണ്ട്. ജൂൺ 14 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ആകെ 16 ലീഗ് മത്സരങ്ങളാണ് നടക്കേണ്ടത്. ജൂൺ 16 മുതൽ 18 വരെയാണ് പ്ലേ ഓഫ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത്. ജൂൺ 20നാണ് ഫൈനൽ.

English Summary: Pakistan Super League franchises request PCB to move remainder of PSL to UAE