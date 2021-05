കാണികളെ കയറ്റാത്ത സ്റ്റേഡിയത്തിൽനിന്ന് ഐപിഎലിനിടെ വാതുവയ്പ്പുകാർക്ക് ‘സഹായം’!

ന്യൂഡൽഹി ∙ മത്സരഫലം വാതുവയ്പുകാർക്കു ചോർത്തിക്കൊടുക്കാൻ ഐപിഎലിനിടെ ശ്രമം നടന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തൽ. കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായതിനാൽ ടൂർണമെന്റ് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്കു നിർത്തിവച്ചതിനു പിന്നാലെയാണു വാതുവയ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. ബിസിസിഐയുടെ അഴിമതിവിരുദ്ധ യൂണിറ്റാണു (എസിയു) വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലുമായി 5 പേർ അറസ്റ്റിലായി.

ഐപിഎൽ വേദിയായ ഡൽഹി അരുൺ ജയ്‌റ്റ്‌ലി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളി വഴി വാതുവയ്പുകാർ വിവരം ചോർത്തിയെന്നാണ് എസിയു മേധാവി ഷബീർ ഹുസൈൻ ഖണ്ഡ്വാവാല വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ വാതുവയ്പുകാർക്കു കൈമാറുന്ന ‘പിച്ച് സൈഡിങ്’ രീതിയാണു പിടിക്കപ്പെട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗുജറാത്ത് പൊലീസ് മുൻ മേധാവിയാണു ഷബീർ ഹുസൈൻ.

∙ സംഭവം ഇങ്ങനെ

കോവിഡ് മൂലം കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലാണ് ഐപിഎൽ നടത്തിവന്നത്. താരങ്ങൾക്കും സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിനും ടീം ഉടമകൾക്കും ബിസിസിഐ ഭാരവാഹികൾക്കും മാത്രമായിരുന്നു സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലേക്കു പ്രവേശനം. സ്റ്റേഡിയം ജീവനക്കാർക്കു പ്രത്യേക കാർഡ് നൽകി അവരെയും മത്സരത്തിനിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കും. എസിയുവിനു ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ പിന്തുടർന്നു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയെ സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ 2 മൊബൈൽ ഫോണുകളുമായി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

മത്സരത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഇയാൾ ‘ലൈവായി’ സ്റ്റേഡിയത്തിൽനിന്നു വാതുവയ്പുകാർക്കു നൽകുകയായിരുന്നുവെന്നു കണ്ടെത്തി. ഡൽഹി പൊലീസിനെ കണ്ടയുടൻ ഇയാൾ ഫോണുകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഓടിപ്പോയി. ഡൽഹി പൊലീസിൽ എസിയു പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫോണുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം തുടരും. ഇയാളുടെ ആധാർ കാർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ അറസ്റ്റ് ഉടൻ ഉണ്ടായേക്കും.

ഇയാളെ ഉപയോഗിച്ചു വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതു വൻ വാതുവയ്പ് സംഘമായിരിക്കുമെന്നാണു ബിസിസിഐയുടെയും പൊലീസിന്റെയും നിഗമനം. ഏതു മത്സരത്തിനിടെയാണു പിടിക്കപ്പെട്ടതെന്ന വിവരം പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

∙ മുംബൈയിലും സംശയം

ഐപിഎലിലെ ആദ്യപാദ മത്സരങ്ങൾക്കു വേദിയായ മുംബൈയിൽ വാതുവയ്പുകാർക്കു വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന കേസിൽ 3 പേർ പിടിയിലായതായും എസിയു മേധാവി അറിയിച്ചു. സൺറൈസേഴ്സ് ടീം താമസിച്ച ഹോട്ടലിനു സമീപം കണ്ടെത്തിയ 3 പേരെയാണ് എസിയു നിർദേശപ്രകാരം മുംബൈ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.

വാതുവയ്പ് സംഘങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ നേരത്തേയും ഇവർ മൂവരും അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, കർശന കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾമൂലം ഇപ്രാവശ്യം ഇവർക്കു താരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണു പൊലീസ് ഭാഷ്യം.

∙ വ്യാജകാർഡ്; 2 പേർ അറസ്റ്റിൽ

ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ 2 പേരെ ഡൽഹി പൊലീസ് പിടികൂടി. വ്യാജ അക്രഡിറ്റേഷൻ കാർഡുമായി കോട്‍ല ഗ്രൗണ്ടിൽ കടന്നവരെയാണു പൊലീസ് പിടിച്ചത്. 2–ാം തീയതി നടന്ന രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് – സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് മത്സരത്തിനിടെയാണു 2 പേരും കുടുങ്ങിയത്. ഇവരും വാതുവയ്പ് സംഘവുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണെന്നാണു പൊലീസ് പറയുന്നത്. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

∙ എന്താണ് പിച്ച് സൈഡിങ്

മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറുമ്പോൾ കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ വേദികളിൽനിന്നു തൽസമയം കൈമാറുന്ന രീതിക്കാണു പിച്ച് സൈഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ട് സൈഡിങ് എന്നു പറയുന്നത്. മത്സരത്തിലെ ഓരോ പന്തിലും എന്തു സംഭവിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ പന്തയം വയ്ക്കുന്ന സ്പോട് ബെറ്റിങ്ങിന് ഏറെ സഹായകരമാണ് ഈ പിച്ച് സൈഡിങ് രീതി.

ലൈവ് മത്സരവും ടിവി അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ സംപ്രേഷണവും തമ്മിലുള്ള സമയവ്യത്യാസം മുതലെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ഈ രീതിയുടെ ഗുണം. ഗ്രൗണ്ടിലെ മത്സരം 2–3 മിനിറ്റ് വ്യത്യാസത്തിലാണു ടിവിയിൽ കാണാൻ കഴിയുക. ഓൺലൈനിൽ ഇതിലും വൈകും. അടുത്ത പന്തിൽ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നതു സംബന്ധിച്ചാകും വാതുവയ്പ് നടക്കുക. മത്സരവേദിയിൽനിന്നു നേരിട്ടു വിവരം ലഭിക്കുമ്പോൾ വാതുവയ്പുകാർക്ക് ആ വിവരമനുസരിച്ചു പണം ഇറക്കാൻ കഴിയും. സാധ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വാതുവയ്പ് ഇന്ത്യയിൽ കുറ്റകരമാണ്.

English Summary: At Kotla, bookies employed cleaner to pass on match information during one IPL game: BCCI ACU chief