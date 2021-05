ഐപിഎൽ ബാക്കി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ? വേദി ഒരുക്കാമെന്ന് കൗണ്ടി ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബുകൾ!

ന്യൂഡൽഹി ∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു തൊട്ടുമുൻപായി സെപ്റ്റംബറിൽ ബ്രിട്ടനിലെ വിവിധ വേദികളിലായി ഐപിഎലിലെ ബാക്കിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ നടത്താൻ ബിസിസിഐ ആലോചന തുടങ്ങി. ഐപിഎലിനു വേദിയൊരുക്കാൻ തയാറാണെന്നു സറെ, വാർവിക്‌ഷർ, ലങ്കാഷർ തുടങ്ങിയ ഇംഗ്ലിഷ് കൗണ്ടി ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബുകൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ബോർഡിനെ അറിയിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ പകുതിക്കുശേഷമുള്ള സമയമാണ് പരിഗണിക്കുക.

ഇന്ത്യയുടെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിലെ അവസാന ടെസ്റ്റ് അവസാനിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ 14നാണ്. അതിനാൽ സംഘാടനം എളുപ്പമാകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് വേദിയായി യുഎഇയും പരിഗണിക്കുന്നതിനാൽ അവിടെത്തന്നെ ഐപിഎലിന്റെ ബാക്കി നടത്തുന്നതു വേദികളുടെ ‘ഫ്രഷ്നസ്’ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്ന വാദവും കൗണ്ടി ക്ലബ്ബുകൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നു.

∙ കിവീസ് താരങ്ങൾ ഇന്നു മടങ്ങും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഐപിഎലിനെത്തിയ ന്യൂസീലൻഡ് താരങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ളവർ ഇന്ത്യ വിട്ടു. ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങളും പരിശീലകരും കമന്റേറ്റർമാരും മാലദ്വീപിലേക്കു പോയി. അവിടെനിന്നാകും അവർ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കുള്ള വിമാനം പിടിക്കുക. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ ചെന്നൈ ബാറ്റിങ് പരിശീലകൻ മൈക് ഹസി ക്വാറന്റീൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമേ മടങ്ങൂ. ഫാഫ് ഡുപ്ലെസി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരങ്ങളും ഇന്നലെ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങി. ന്യൂസീലൻഡ് താരങ്ങൾ ഇന്നു മടങ്ങും. കെയ്ൻ വില്യംസൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 4 പേർ 11ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കാണു പോകുന്നത്. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഫൈനലിനു മുൻപ് ജൂൺ 2 മുതൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ കിവീസിനു പരമ്പരയുണ്ട്.

∙ ബബ്ളിൽ ചോർച്ചയില്ല: ഗാംഗുലി

ആദ്യപാദ വേദികളായ ചെന്നൈയിൽനിന്നും മുംബൈയിൽനിന്നും 2–ാം പാദ വേദികളായ ഡൽഹിയിലേക്കും അഹമ്മദാബാദിലേക്കും നടത്തിയ യാത്രയിലൂടെയാകാം താരങ്ങൾക്കു കോവിഡ് പിടിപെട്ടതെന്നു ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി. ബയോ ബബ്‍ളിൽ ‘ചോർച്ച’യുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണു വിവരമെന്നും ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു മുൻപ് ഐപിഎൽ തീർക്കാൻ ആലോചനയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: England counties offer to host remainder of IPL 2021 in September