മുംബൈ∙ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിലും ശേഷമുള്ള അഞ്ച് ടെസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനുമായുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ, അസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയരായ ഒരുപിടി താരങ്ങളുണ്ട്. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, നവ്ദീപ് സെയ്നി, കുൽദീപ് യാദവ്, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, പൃഥ്വി ഷാ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ടീമിൽ ഇടംപിടിക്കുമെന്ന് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിച്ചവരായിരുന്നു. എന്നാൽ, 20 അംഗ ടീമിലോ നാലംഗ സ്റ്റാന്റ് ബൈ വിഭാഗത്തിലോ ഇവർക്ക് ഇടം ലഭിച്ചില്ല. അതേസമയം, സ്റ്റാന്റ് ബൈ വിഭാഗത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി‌ ഇടംപിടിച്ച് ഞെട്ടിച്ച ഒരു താരവുമുണ്ട്. അർസാൻ നഗ്വാസ്‌വാല എന്നൊരു പുതുമുഖം? ടീം പ്രഖ്യാപനത്തിനുശേഷം എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്; ആരാണ് ഇയാൾ?

ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ മികവുതെളിയിച്ച, ഇരുപത്തിമൂന്നു വയസ് മാത്രം പ്രായമുള്ളൊരു ഗുജറാത്തുകാരനാണ് അർസാൻ റോഹിങ്ടൻ നഗ്വാസ്‌വാല. കുറച്ചുകാലമായി ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ മികവു കാട്ടുന്ന ഇടംകയ്യൻ പേസ് ബോളർ. വെറും 16 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 62 വിക്കറ്റുകളാണ് അർസാന്റെ സമ്പാദ്യം. ശരാശരി 22ന് അൽപം മാത്രം മുകളിൽ. 20 ലിസ്റ്റ് എ മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 39 വിക്കറ്റുകളും 15 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 21 വിക്കറ്റുകളും അർസാന്റെ പേരിലുണ്ട്.

പന്ത് ഇരുവശത്തേക്കും സ്വിങ് ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് അർസാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മികവ്. കൃത്യമായ ലൈനിനും ലെങ്തിലും ദീർഘനേരം ബോൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പേസ് ബോളിങ്ങിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളും ഇംഗ്ലണ്ട് നിരയിലെ ഇടംകയ്യൻ പേസർമാരുടെ ആധിക്യവും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, നെറ്റ്സിൽ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് അർസാനെ ആദ്യമായി ടീമിലേക്ക് വിളിച്ചത്. കാൽമുട്ടിനു പരുക്കേറ്റ ടി.നടരാജൻ വിശ്രമത്തിലായതും അർസാന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് കാരണമായി.

1997 ഒക്ടോബർ 17ന് ഗുജറാത്തിൽ ജനിച്ച അർസാന്, ഇനിയും 24 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. മഹാരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയോടു ചേർന്ന നാർഗോൾ ഗ്രാമവാസിയാണ് അർസാൻ. അണ്ടർ 16, 19, 23 വിഭാഗങ്ങളിൽ ഗുജറാത്തിനായി കളിച്ചാണ് വളർന്നത്. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ മികവു കാട്ടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഇതുവരെ അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. 2018ൽ ഗുജറാത്തിനായി ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയ അർസാൻ, 1995നുശേഷം രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ കളിക്കുന്ന ആദ്യ പാഴ്സി വിഭാഗക്കാരനാണ്. 2018 നവംബർ ഒന്നിന് ബറോഡയ്ക്കെതിരെ വഡോദരയിലായിരുന്നു അർസാന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അരങ്ങേറ്റം. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ലഭിച്ചത് ഒരേയൊരു വിക്കറ്റ് മാത്രം.

എന്നാൽ, മൂന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരത്തോടെയാണ് അർസാൻ ക്രിക്കറ്റ് വൃത്തങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയനാകുന്നത്. മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ മുംബൈയ്ക്കെതിരെ മുംബൈയിൽവച്ച് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം കൈവരിച്ചു. അന്ന് മുംബൈ നിരയിലെ കരുത്തരായ സൂര്യകുമാർ യാദവ്, അർമാൻ ജാഫർ, സിദ്ധേഷ് ലാഡ്, ആദിത്യ താരെ തുടങ്ങിയവരെയാണ് അർസാൻ പുറത്താക്കിയത്. ആകെ 23.3 ഓവറിൽ 78 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങിയാണ് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് പിഴുതത്. മത്സരത്തിൽ ഗുജറാത്ത് ഒൻപത് വിക്കറ്റ് വിജയവും നേടി.

രഞ്ജി ട്രോഫിയിലെ അരങ്ങേറ്റ സീസണിൽ എട്ടു മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 21 വിക്കറ്റുകളാണ് അർസാൻ പിഴുതതത്. 90 റൺസ് വഴങ്ങി അഞ്ച് വിക്കറ്റ് പിഴുതതയായിരുന്നു മികച്ച ബോളിങ് പ്രകടനം. തൊട്ടടുത്ത സീസണിൽ അർസാൻ കൂടുതൽ കരുത്താർജിച്ചു. ആ സീസണിൽ ഗുജറാത്തിന്റെ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരിൽ ഒന്നാമനായി. ആകെ കളിച്ച എട്ടു മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് വീഴ്ത്തിയത് 41 വിക്കറ്റുകൾ. ശരാശരി 18.36. ഇതിൽ മൂന്ന് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് പ്രകടനങ്ങളും ഒരു 10 വിക്കറ്റ് നേട്ടവും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതേ സീസണിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനുവരിയിലാണ് അർസാന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബോളിങ് പ്രകടനം സംഭവിച്ചത്. അന്ന് പഞ്ചാബിനെ 110 റൺസിനു തോൽപ്പിച്ച ഗുജറാത്തിനായി അർസാൻ 10 വിക്കറ്റ് നേട്ടം കൈവരിച്ചു.

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടെ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ നടന്ന വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിലും സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിലും ശ്രദ്ധേയ പ്രകടനമായിരുന്നു അർസാന്റേത്. വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിൽ ഏഴു മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് വീഴ്ത്തിയത് 19 വിക്കറ്റുകൾ. ഇക്കോണമി നിരക്ക് 4.32 മാത്രം. ഛത്തീസ്ഗഡിനെതിരെ 54 റൺസ് വഴങ്ങി ആറു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയതായിരുന്നു മികച്ച പ്രകടനം. സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് ഒൻപതു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. ട്വന്റി20യിൽ 6.97 എന്ന ആകർഷകമായ ഇക്കോണമി റേറ്റും അർസാന് സ്വന്തം.

English Summary: Who is Arzan Nagwaswalla: Gujarat left-arm pacer picked as standby player in India squad for WTC Final