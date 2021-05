ഡൽഹി സുരക്ഷിതമല്ല, കിവീസ് താരങ്ങൾ മാലദ്വീപിലേക്ക്; ഇതിനിടെ ഒരാൾക്ക് കോവിഡ്!

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹിയിൽ തങ്ങുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 14–ാം സീസണിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ന്യൂസീലൻഡ് താരങ്ങളിൽ ചിലർ മാലദ്വീപിലേക്കു പോകുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെ, ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ന്യൂസീലൻഡ് താരത്തിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് താരമായിരുന്ന വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ ടിം സീഫർട്ടിനാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇന്ത്യ വിടുന്നതിനു മുന്നോടിയായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് താരത്തിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നിലവിൽ അഹമ്മദാബാദിലുള്ള താരം ഐസലേഷനിലേക്കു മാറി.

കൊൽക്കത്ത നിരയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ താരമാണ് സീഫർട്ട്. തമിഴ്നാട്ടുകാരൻ സ്പിന്നർ വരുൺ ചക്രവർത്തി, മലയാളി പേസ് ബോളർ സന്ദീപ് വാരിയർ എന്നിവർക്കാണ് ആദ്യം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ സീഫർട്ട് ചാർട്ടേർഡ് ഫ്ലൈറ്റിൽ മറ്റു താരങ്ങൾക്കും പരിശീലക സംഘത്തിനും കമന്റേറ്റർമാർക്കുമൊപ്പം ഇന്ത്യ വിടില്ല. അദ്ദേഹം നിലവിൽ അഹമ്മദാബാദിലാണ് ഐസലേഷനിൽ കഴിയുന്നത്.

ഇന്ത്യ വിടുന്നതിനു മുന്നോടിയായി നടത്തിയ ഇരട്ട ആർടിപിസിആർ പരിശോധനകളിൽ സീഫർട്ടിന്റെ ഫലം പോസിറ്റീവായെന്ന് ന്യൂസീലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. 10 ദിവസത്തിനിടെ നടത്തിയ ഏഴു പരിശോധനകളിലും ഫലം നെഗറ്റീവായതിനെ തുടർന്നാണ് താരത്തെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയതെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

താരത്തെ ചികിത്സയ്ക്കായി ചെന്നൈയിലേക്കു മാറ്റുമെന്നാണ് വിവരം. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ ബാറ്റിങ് പരിശീലകൻ മൈക്ക് ഹസ്സിയെ ചികിത്സിക്കുന്ന ആശുപത്രിയിലാകും സീഫർട്ടിനെയും പ്രവേശിപ്പിക്കുക. കോവിഡ് മുക്തനാകുന്ന മുറയ്ക്ക് താരത്തെ ന്യൂസീലൻഡിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുമെന്നും ന്യൂസീലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് അറിയിച്ചു. അവിടെ അദ്ദേഹം 14 ദിവസം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയേണ്ടിവരും.

നേരത്തെ, ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ കളിക്കേണ്ട താരങ്ങളാണ് ഡൽഹി സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മാലദ്വീപിലേക്കു പോയത്. സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ക്യാപ്റ്റൻ കെയ്ൻ വില്യംസൻ, ചെന്നൈ താരം മിച്ചൽ സാന്റ്നർ, ബാംഗ്ലൂർ താരം കൈൽ ജയ്മിസൻ, ചെന്നൈ ടീമിന്റെ ഫിസിയോ ടോമി സിംസെക് എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യ വിട്ടത്. മേയ് 10 വരെ ഡൽഹിയിൽ തങ്ങിയ ശേഷം യുകെയിലേക്കു പോകാനായിരുന്നു പദ്ധതി. ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങളും ഇപ്പോൾ മാലദ്വീപിലുണ്ട്.

