ഗില്ലിനെ പ്രതീക്ഷകളുടെ അമിതഭാരം തളർത്തുന്നു: മുന്നറിയിപ്പുമായി ഗാവസ്കർ

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ പുത്തൻ പ്രതീക്ഷയായ ഇരുപത്തൊന്നുകാരൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെ പ്രകടനത്തെ പ്രതീക്ഷകളുടെ അമിത ഭാരം തളർത്തുന്നുവെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി മുൻ താരം സുനിൽ ഗാവസ്കർ രംഗത്ത്. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 14–ാം സീസണിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡഴ്സിന്റെ ഓപ്പണറായിരുന്ന ഗില്ലിന്, പ്രതീക്ഷിച്ചപോലെ റൺസ് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ് മാത്രം പ്രായമുള്ള യുവതാരത്തെ പ്രതീക്ഷകളുടെ അമിത സമ്മർദ്ദം ബാധിക്കുന്നതായി ഗാവസ്കർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്.

യുഎഇയിൽ നടന്ന ഐപിഎൽ 13–ാം സീസണിൽ 14 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 33.84 ശരാശരിയിൽ 440 റൺസ് നേടിയ താരമാണ് ഗിൽ. എന്നാൽ, 14–ാം സീസണിൽ ഗില്ലിന്റെ പ്രകടനം മോശമായി. കോവിഡ് വ്യാപനം നിമിത്തം ടൂർണമെന്റ് പാതിവഴിയിൽ നിർത്തിവച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഗില്ലിന്റെ പ്രകടനം മോശമായതിന്റെ കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗാവസ്കറിന്റെ രംഗപ്രവേശം.

‘ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനെ പ്രതീക്ഷകളുടെ അമിതഭാരം തളർത്തുന്നുവെന്നാണ് എന്റെ അനുമാനം. മുൻപ് ഇതായിരുന്നില്ല സ്ഥിതി. അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷ തരുന്ന ഒരു യുവ ബാറ്റ്സ്മാൻ മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിനുശേഷം ഗിൽ മികച്ച സ്കോർ കണ്ടെത്തുമെന്ന് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആ പ്രതീക്ഷയുടെ അമിത ഭാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു’ – ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു.

‘ഗിൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിനെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കു വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ്. വെറും 21 വയസ്സു മാത്രം പ്രായമുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് ഗിൽ. തീർച്ചയായും കരിയറിൽ പിഴവുകൾ സംഭവിക്കും. അതിൽനിന്ന് പഠിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടത്. ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ മനസ് ശാന്തമാക്കി കളിക്കാൻ ഗില്ലിന് കഴിയണം. സ്വാഭാവികമായ ശൈലിയിൽ കളിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ റൺസ് താനെ വരും. പ്രതീക്ഷകളുടെ ഭാരം നിമിത്തം ശൈലിവിട്ടുള്ള ഷോട്ടുകൾക്ക് ശ്രമിച്ചാണ് ഗിൽ മിക്കപ്പോഴും പുറത്താകുന്നത്’ – ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു.

ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെയും അതിനുശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അഞ്ച് ടെസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനെയും സിലക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിലും ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിലും രോഹിത് ശർമയ്ക്കൊപ്പം ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നവർ ഏറെയാണ്. ഇതുവരെ കളിച്ച ഏഴു ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് മൂന്ന് അർധസെഞ്ചുറികൾ ഗിൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

