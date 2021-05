‘ഓസീസ് ബുദ്ധി’ കടമെടുത്താണ് ദ്രാവിഡ് ഇന്ത്യയെ ഇപ്പോഴത്തെ കരുത്തുറ്റ ടീമാക്കിയത്: ചാപ്പൽ

സിഡ്നി∙ യുവ പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തി വളർത്തിയെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ‘ഓസ്ട്രേലിയൻ ബുദ്ധി’ മാതൃകയാക്കിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ കരുത്തുറ്റ യുവ താരനിരയെ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് വാർത്തെടുത്തതെന്ന് മുൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരവും ഇന്ത്യൻ പരിശീലകനുമായിരുന്ന ഗ്രെഗ് ചാപ്പൽ. ഒരുകാലത്ത് യുവതാരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധരായിരുന്ന ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അതിനു സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും ചാപ്പൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയേക്കാൾ ഭേദമാണെന്നും ചാപ്പൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘യുവതാരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുത്ത് മത്സര സജ്ജരാക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ശക്തമായ സംവിധാനമുണ്ട്. അതിന്റെ മുഖ്യകാരണം ഓസ്ട്രേലിയൻ മാതൃകയിൽനിന്ന് പാഠമുൾക്കൊണ്ട് രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളാണ്. കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഈ സംവിധാനം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി’ – ചാപ്പൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് സംവിധാനം ഇപ്പോൾ അത്ര മികച്ചതല്ലെന്നും ചാപ്പൽ തുറന്നടിച്ചു.

‘പരമ്പരാഗതമായി, യുവ പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തി വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നതിൽ ഓസ്ട്രേലിയയാണ് കൂടുതൽ മികവു കാട്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷേ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി ഇതിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചു. കഴിവുകളുള്ള ഒട്ടേറെ യുവതാരങ്ങൾ മതിയായ അവസരങ്ങളില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥ അംഗീകരിച്ചുകൊടുക്കാനാകില്ല. ഒരു താരത്തേപ്പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താനാവില്ല’ – ചാപ്പൽ പറഞ്ഞു.

‘യുവതാരങ്ങളെ കണ്ടെത്തി വളർത്തിയെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന മുൻകൈ നഷ്ടമായി എന്നത് വസ്തുതയാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടും ഇന്ത്യയും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയേക്കാൾ മുന്നിലാണ്’ – ചാപ്പൽ പറഞ്ഞു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിൽ പ്രമുഖ താരങ്ങൾക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി കുഞ്ഞിന്റെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടും, രണ്ടാം നിര താരങ്ങളെവച്ച് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയെ വീഴ്ത്തിയ കാര്യം ചാപ്പൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോലിക്കു പുറമെ രോഹിത് ശർമ, കെ.എൽ. രാഹുൽ, മുഹമ്മദ് ഷമി, ഉമേഷ് യാദവ്, ഇഷാന്ത് ശർമ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര തുടങ്ങിയവരെല്ലാം പര്യടനത്തിനിടെ പലപ്പോഴായി ടീമിൽനിന്ന് പിൻമാറിയിരുന്നു.

‘ബ്രിസ്ബെയ്ൻ ടെസ്റ്റിൽ കളിച്ച ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നോക്കൂ. ആ ടീമിലെ മൂന്നോ നാലോ പേർ പുതുമുഖങ്ങളായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ലൈനപ്പ് കണ്ടവർ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ബി ടീമാണെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ, ആ ടീമിലെ ഏറിയ പങ്കും ഇന്ത്യ എയ്ക്കു വേണ്ടി കളിച്ച് പരിചയമുള്ളവരായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്തും അവർ ഒട്ടേറെ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ടീമിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവരിലാർക്കും പരിചയസമ്പത്തിന്റെ പ്രശ്നമുദിക്കുന്നില്ല. കളിച്ചു തഴമ്പിച്ച യഥാർഥ രാജ്യാന്തര താരങ്ങളാണ് അവർ’ – ചാപ്പൽ വിശദീകരിച്ചു.

