വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽനിന്നുള്ള ധോണിയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യുന്നു: തുറന്നുപറഞ്ഞ് കുൽദീപ്

മുംബൈ∙ വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽനിന്ന് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ വീഴ്ത്താനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരുന്ന മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വല്ലാതെ മിസ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യൻ താരം കുൽദീപ് യാദവ്. കരിയറിലെ ഏറ്റവും മോശം കാലത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോഴാണ് ധോണിയുടെ ‘കൈത്താങ്ങ്’ നഷ്ടമായതിന്റെ വേദന പങ്കുവച്ച് കുൽദീപിന്റെ രംഗപ്രവേശം. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 14–ാം സീസണിൽ ഒരു മത്സരത്തിൽപ്പോലും അവസരം ലഭിക്കാതെ ബെഞ്ചിലിരുന്ന കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് താരമായ കുൽദീപ്, ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിനും ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽനിന്ന് പുറത്തായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് താരത്തിന്റെ തുറന്നുപറച്ചിൽ.

ഈ വർഷം ഇതുവരെ രണ്ട് ഏകദിനത്തിലും ഒരേയൊരു ടെസ്റ്റിലും മാത്രമാണ് കുൽദീപ് യാദവിന് കളത്തിലിറങ്ങാൻ അവസരം ലഭിച്ചത്. മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണി വിക്കറ്റ് കീപ്പറായിരുന്ന കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സ്പിന്‍ ആക്രമണത്തിന്റെ മുഖമായിരുന്നു കുൽദീപ് യാദവും യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹലും ചേർന്ന ‘കുൽചാ’ സഖ്യം. എന്നാൽ, ധോണി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ചതോടെ ഈ കൂട്ടുകെട്ടും തകർന്നു. ധോണി യുഗത്തിനു ശേഷം അധികകാലം ഒരുമിച്ചു കളിക്കാൻ കുൽദീപിനും ചെഹലിനും സാധിച്ചിട്ടില്ല.

‘വളരെയേറെ പരിചയസമ്പത്തുള്ള താരമെന്ന നിലയിൽ മഹി ഭായിയുടെ (മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി) മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും വല്ലാതെ മിസ് ചെയ്യുന്നു. വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽനിന്ന് ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയും മറ്റും അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നിരുന്നു. ആ പരിചയസമ്പത്തും അനുഭവവും മിസ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഋഷഭ് പന്തുണ്ട്. കൂടുതൽ മത്സരപരിചയം ലഭിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മെച്ചപ്പെട്ടു വരുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഒരു ബോളർക്ക് എപ്പോഴും മറുവശത്ത് മികച്ച രീതിയിൽ പിന്തുണ നൽകുന്ന നല്ലൊരു ബോളിങ് പങ്കാളി വേണമെന്ന് എനിക്കു തോന്നാറുണ്ട്’ – കുൽദീപ് യാദവ് പറഞ്ഞു.

‘മഹി ഭായ് ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഞാനും ചെഹലും ഒരുമിച്ചാണ് കളിച്ചിരുന്നത്. മഹി ഭായ് ടീമിൽനിന്ന് പോയ ശേഷം ഞാനും ചെഹലും ഒരുമിച്ചു കളിച്ചിട്ടില്ല. മഹി ഭായി ടീം വിട്ടശേഷം വളരെ കുറച്ചു മത്സരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ കളിച്ചത്. കുറച്ചുകൂടി മത്സരങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഒരു ഹാട്രിക്കും നേടി. മൊത്തത്തിൽ നോക്കിയാൽ എന്റെ പ്രകടനം തീരെ മോശമല്ല. പക്ഷേ, അത് ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചു നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ അത്ര നന്നായി എന്നു വരില്ല. ആര്‍ക്കെതിരെയാണ് കളിക്കുന്നതെന്നതും നിർണായകം’ – കുൽദീപ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം സിഡ്നി ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം കൈവരിച്ച കുൽദീപ് യാദവിനെ വിദേശത്ത് ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം നമ്പർ ബോളറായി മുഖ്യ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഏതാണ്ട് രണ്ടു വർഷത്തോളം കുൽദീപിന് ഒരു ടെസ്റ്റ് പോലും കളിക്കാനായില്ല. പിന്നീട് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പരയിൽ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും, സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ് തിളങ്ങാനാകാതെ പോയതെന്നും കുൽദീപ് വിശദീകരിച്ചു.

‘പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ കളിക്കാൻ എനിക്കായില്ല. ഇതോടെ എന്റെ ആത്മവിശ്വാസം കുറഞ്ഞു. തുടർച്ചയായി അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ താരങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വളരെ ഉയരത്തിലായിരിക്കും. തുടർച്ചയായി പുറത്തിരുന്നാൽ ആത്മവിശ്വാസം ഇടിയും. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ ചെന്നൈയിൽ കളിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ അതീവ സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്നു’ – കുൽദീപ് വെളിപ്പെടുത്തി.

