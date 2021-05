മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ആർ.പി. സിങ്ങിന്റെ പിതാവ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു

ലക്നൗ∙ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ആർ.പി. സിങ്ങിന്റെ പിതാവ് ശിവ് പ്രസാദ് സിങ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. കോവിഡ് ബാധിതനായി ലക്നൗവിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയവെയാണ് മരണം. പിതാവിന്റെ മരണ വാർത്ത ആർ.പി. സിങ് തന്നെയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്. ഐപിഎലിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനു കളിച്ച സൗരാഷ്ട്ര താരം ചേതൻ സാകരിയയുടെ പിതാവും മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം കൂടിയായ പിയൂഷ് ചൗളയുടെ പിതാവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചിരുന്നു.

‘എന്റെ പിതാവ് ശിവ് പ്രസാദ് സിങ്ങിന്റെ മരണം ഏറ്റവും ദുഃഖത്തോടെയും സങ്കടത്തോടെയും എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുന്നു. കോവിഡ് ബാധിതനായി മേയ് 12നാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്. നിങ്ങളുടെ പ്രാർഥനകളിൽ എന്റെ പിതാവിനേയും ഓർക്കണമേയെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. ആർഐപി പപ്പ’ – ആർ.പി. സിങ് കുറിച്ചു.

2007ൽ കന്നി ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അംഗമായിരുന്നു ആർ.പി. സിങ്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി 14 ടെസ്റ്റുകളും 58 ഏകദിനങ്ങളും 10 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും കളിച്ചു. 2018ൽ 32–ാം വയസ്സിലാണ് സജീവ ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ സിലക്ടർമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ബിസിസിഐ ഉപദേശക സമിതിയിലും അംഗമായിരുന്നു ആർ.പി. സിങ്.

English Summary: Former India Cricketer RP Singh's Father Passes Away After Losing Battle With Covid-19