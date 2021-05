ശ്രീലങ്കയിൽ ഇന്ത്യയെ നയിക്കാൻ ആരു വരും? ധവാനും പാണ്ഡ്യയ്ക്കും മുൻഗണന

മുംബൈ ∙ വിരാട് കോലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒന്നാംനിര ടീം ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ടെസ്റ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ, 2–ാം നിരയുമായി ശ്രീലങ്കയിലേക്കു പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ ആരു നയിക്കും? ക്യാപ്റ്റൻ, പരിശീലകൻ എന്നിവരെ സംബന്ധിച്ച് അഭ്യൂഹങ്ങളാണെങ്ങും. ശിഖർ ധവാനോ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയോ ലങ്കൻ പര്യടനത്തിൽ ഇന്ത്യയെ നയിക്കുമെന്നാണു സൂചന. രാഹുൽ ദ്രാവിഡായിരിക്കും കോച്ച് എന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ജൂലൈ 15നു ശേഷം നടക്കുന്ന പരമ്പരയി‍ൽ 3 വീതം ഏകദിനങ്ങളും ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളാണുമുള്ളത്.

ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഫൈനൽ, അതിനുശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടുമായി 5 മത്സരങ്ങളുള്ള ടെസ്റ്റ് പരമ്പര എന്നിവയ്ക്കായി കോലിയും രോഹിത് ശർമയും ഋഷഭ് പന്തും ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും മുഹമ്മദ് ഷമിയുമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ടീം ലണ്ടനിലായിരിക്കുന്ന സമയത്താണു ബിസിസിഐ ലങ്കൻ പര്യടനം നിശ്ചയിച്ചത്. യുവതാരങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടുന്ന ടീമിനെ ആരു നയിക്കുമെന്നതു സംബന്ധിച്ച ആകാംക്ഷയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്.

പരുക്കു പറ്റിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ശ്രേയസ് അയ്യരെ മാത്രമേ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്കു പരിഗണിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ, താരം പരുക്കിൽനിന്നു മുക്തനാവുമോ എന്നുറപ്പില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഓപ്പണർ ശിഖർ ധവാനെ ക്യാപ്റ്റനാക്കുമെന്നാണു സൂചന. 8 വർഷത്തോളമായി ധവാൻ ടീമിനൊപ്പമുണ്ട്. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ പരിഗണിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

‘ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോഴേയ്ക്കും ശ്രേയസ് അയ്യർ പരുക്കുമാറി കളത്തിലിറങ്ങുമോയെന്ന് ഇനിയും വ്യക്തമല്ല. സാധാരണ ഗതിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയയും വിശ്രമമവുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കളത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിന് നാലു മാസത്തോളം സമയമെടുക്കും. ശ്രേയസ് അയ്യർ മത്സരസജ്ജനായിരുന്നെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കത്തിനും ഇടമില്ലായിരുന്നു’ – ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

അയ്യരുടെ അഭാവത്തിലാണ് ശ്രീലങ്കയിൽ ടീമിനെ ആരു നയിക്കുമെന്ന ചോദ്യമുയരുന്നത്. മുപ്പത്തഞ്ചുകാരനായ ധവാന്റെ പേരിനു തന്നെയാണ് നിലവിൽ മുൻതൂക്കം. പാതിവഴിയിൽ നിർത്തിയ ഐപിഎൽ 14–ാം സീസണിൽ താരത്തിന്റെ ഫോമും ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കാൻ മുഖ്യ കാരണമാണ്.

‘ഇത്തവണ പാതിവഴിയിൽ നിർത്തിവച്ച ഐപിഎൽ സീസൺ ഉൾപ്പെടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു സീസണുകളിൽ മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നു ധവാൻ. മാത്രമല്ല, ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ടീമിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്ന താരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പരിചയ സമ്പന്നനും ധവാനാണ്. കഴിഞ്ഞ എട്ടു വർഷമായി ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ സ്ഥിരം മുഖവുമാണ് ധവാൻ’ – ബിസിസിഐ പ്രതിനിധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അതേസമയം, മാച്ച് വിന്നറെന്ന നിലയിലാണ് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നത്.

‘ഇന്ത്യയ്ക്കായോ ഐപിഎലിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനായോ കുറച്ചുനാളായി ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ബോൾ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ, മാച്ച് വിന്നറെന്ന നിലയിൽ അങ്ങനെ അവഗണിക്കാവുന്ന താരമല്ല പാണ്ഡ്യ. ടീമിലുണ്ടാകുന്ന ഇംപാക്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ മറ്റു താരങ്ങളേക്കാൾ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ് പാണ്ഡ്യ. ക്യാപ്റ്റന്റെ ചുമതല കൂടി ലഭിച്ചാൽ പാണ്ഡ്യയുടെ പ്രകടനം ഒന്നുകൂടി മെച്ചപ്പെടില്ലെന്ന് ആരു കണ്ടു?’ – ബിസിസിഐ പ്രതിനിധി ചോദിച്ചു.

