ക്യാപ്റ്റനെ പാതിവഴിയിൽ മാറ്റാമെങ്കിൽ കോച്ചിനെയും മാറ്റിക്കൂടേ? ഹൈദരാബാദിനോട് ഗാവസ്കർ

മുംബൈ∙ കോവിഡ് വ്യാപനം നിമിത്തം ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 14–ാം സീസൺ പാതിവഴിയിൽ നിർത്തിവച്ചത് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യാൻ സാധ്യത പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലായിരുന്ന സൺറൈേസഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനാണെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനും കമന്റേറ്ററുമായ സുനിൽ ഗാവസ്കർ. സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരം മുതൽ താളം കണ്ടെത്താൻ വിഷമിച്ച ഹൈദരാബാദ്, ടൂർണമെന്റ് പാതിവഴിയിൽ നിർത്തിവയ്ക്കുമ്പോഴും ട്രാക്കിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നില്ല. ഇതിനിടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം ഡേവിഡ് വാർണറെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കി പകരം ന്യൂസീലൻഡ് താരം കെയ്ൻ വില്യംസണിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ‘ഞെട്ടിക്കുകയും’ ചെയ്തു. വില്യംസനു കീഴിൽ ഇറങ്ങിയ മത്സരത്തിലും ഹൈദരാബാദ് ദയനീയമായി തോറ്റിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഐപിഎൽ നിർത്തിവച്ചത് ഹൈദരാബാദിന് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന ഗാവസ്കറിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.

ടൂർണമെന്റിലാകെ കളിച്ച ഏഴു മത്സരങ്ങളിൽ ഹൈദരാബാദിന് ജയിക്കാനായത് ഒരേയൊരു മത്സരത്തിലാണ്. ഡേവിഡ് വാർണറിനു കീഴിൽ കളിച്ച ആറു മത്സരങ്ങളിൽ അഞ്ചിലും അവർ തോറ്റു. ഒന്നിൽ ജയിച്ചു. കെയ്ൻ വില്യംസനു കീഴിൽ ഒരു മത്സരം കളിച്ചെങ്കിലും തോറ്റു. ആകെ ഏഴു കളികളിൽനിന്ന് രണ്ടു പോയിന്റുമായി എട്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഹൈദരാബാദ്.

ടീമിന്റെ തോൽവിയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഡേവിഡ് വാർണറിനെ മാത്രം ബലിയാടാക്കിയ ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ നീക്കത്തെ ഗാവസ്കർ വിമർശിച്ചു. ഓപ്പണറെന്ന നിലയിൽ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിരുന്ന വാർണറിനെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കിയതിനു പിന്നാലെ തൊട്ടടുത്ത മത്സരത്തിലും ടീം പുറത്തിരുത്തി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ‘തോൽവിയിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ക്യാപ്റ്റനു മാത്രമോ?’ എന്ന ചോദ്യവുമായി ഗാവസ്കറിന്റെ രംഗപ്രവേശം.

‘ഈ സീസണിൽ കൈക്കൊണ്ട തെറ്റിപ്പോയ തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിചിന്തനം ചെയ്യാൻ ഹൈദരാബാദിന് ഇനി സമയം ലഭിക്കും. ഡേവിഡ് വാർണറിനെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കിയതു മാത്രമല്ല, തൊട്ടുപിന്നാലെ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയതും അവർ ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കണം. മുൻ വർഷങ്ങളിലേതുപോലെ തിളങ്ങാനായില്ലെങ്കിലും ഓപ്പണറെന്ന നിലയിൽ വാർണർ റൺസ് നേടുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെന്നത് വാസ്തവാണ്. മറ്റുള്ളവർ തീർത്തും നിറം മങ്ങിയൊരു സീസണിൽ അദ്ദേഹം നേടിയ റൺസ് വിലമതിക്കാനാകാത്തതാണ്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയതിനെ അവിശ്വസനീയം എന്നേ പറയാനാകൂ. ക്യാപ്റ്റൻസിയുടെ ഭാരങ്ങളില്ലാതെ ടീമിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള വിശ്വസ്തനായ ബാറ്റ്സ്മാനായി മാറാൻ വാർണറിന് കഴിയുമായിരുന്നു’ – ഗാവസ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് വാർണറിനെ നീക്കിയ തീരുമാനം ശരിയോ തെറ്റോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ദീർഘകാലം ചർച്ചകളുയരുമെന്ന് തീർച്ചയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊന്നു ചോദിക്കാനുണ്ട്. ടീമിന്റെ തുടർ തോൽവികളുടെ പേരിൽ ക്യാപ്റ്റനെ ടൂർണമെന്റിനിടെ നീക്കാമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പരിശീലകരെയും മാറ്റിക്കൂടേ? ഫുട്ബോളിലൊക്കെ ടീമിന്റെ പ്രകടനം മോശമായാൽ പരിശീലകനാണ് പുറത്തേക്കുള്ള വഴി തെളിയുന്നത്. ക്രിക്കറ്റിലും എന്തുകൊണ്ട് അതേ വഴി പിന്തുടർന്നുകൂടാ?’ – ഗാവസ്കർ ചോദിച്ചു.

ഐപിഎൽ 14–ാം സീസൺ പാതിവഴിയിൽ നിർത്തിവയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെ ഏറ്റവും ആത്മാർഥമായി സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടത് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ടീമാണെന്ന് ഗാവസ്കർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെ സംബന്ധിച്ച് തീർത്തും മോശം തുടക്കമാണ് ഈ സീസണിൽ ലഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ടൂർണമെന്റ് പാതിവഴിയിൽ നിർത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആശ്വസിക്കുന്ന ടീമും ഹൈദരാബാദായിരിക്കും. ഈ സീസണിലെ തെറ്റിപ്പോയ തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്’ – ഗാവസ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: Sunil Gavaskar on SRH captain skipper David Warner: If captains can be changed mid-way, why can’t coaches?