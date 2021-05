പന്തിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയിട്ട് ബോളർമാർ അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരു വിശ്വസിക്കും? ക്ലാർക്ക്

സിഡ്നി∙ കുപ്രസിദ്ധമായ പന്തു ചുരണ്ടൽ വിവാദത്തിൽ ഓസ്ട്ര‌േലിയൻ താരം കാമറൺ ബാൻക്രോഫ്റ്റ് നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ ശരിവച്ചും അതിനെ പിന്തുണച്ചും മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ മൈക്കൽ ക്ലാർക്ക് രംഗത്ത്. 2018ൽ കേപ്ടൗണിൽ നടന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിനിടെ പന്തിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയ വിവരം ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമിലെ ബോളർമാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന് ബാൻക്രോഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂചന നൽകിയിരുന്നു. ഇതു ശരിവച്ച ക്ലാർക്ക്, രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ കളിക്കുന്ന ബോളർമാർക്ക് പന്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നാൽ തിരിച്ചറിയാനാകും എന്നതിൽ വിസ്മയിക്കാനൊന്നുമില്ലെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.‌

2018ലെ കേപ്ടൗൺ ടെസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പന്തു ചുരണ്ടൽ വിവാദം വീണ്ടും ആളിക്കത്തിച്ചാണ് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാൻക്രോഫ്റ്റ് കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയത്. പന്തിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയ വിവരം ഓസീസ് ബോളർമാർക്ക് അറിയാമെന്ന കാര്യം അതിൽത്തന്നെ വ്യക്തമാണെന്നായിരുന്നു ബാൻക്രോഫ്റ്റ് നൽകിയ സൂചന. ഇതോടെ സംഭവം വീണ്ടും വിവാദമായി. പന്തു ചുരണ്ടൽ വിവാദത്തിൽ പുനരന്വേഷണത്തിന് തയാറാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ, ഇതേക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ അറിയാവുന്നരെല്ലാം അതു പുറത്തുവിടാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

‘സ്കൈ സ്പോർട്സി’ന്റെ ബിഗ് സ്പോർട്സ് ബ്രേക്ഫാസ്റ്റ് പരിപാടിയിലാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് മൈക്കൽ ക്ലാർക്ക് പ്രതികരിച്ചത്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ചെങ്കിലും തന്റെ ബാറ്റിൽ പേനകൊണ്ടുള്ള ചെറിയ അടയാളമുണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും ഇപ്പോഴും തനിക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകുമെന്ന് ക്ലാർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ബോളർക്ക് ക‌ൃത്രിമം കാട്ടിയ പന്തു കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചറിയാനായില്ലെന്ന് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് ക്ലാർക്ക് ചോദിച്ചു.

‘ബോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബോളർമാർ പന്ത് കൈയിൽ പിടിച്ചല്ലേ മതിയാകൂ. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾ എന്റെ ബാറ്റെടുത്ത് അതിന്റെ പിടിയിലോ വക്കിലോ അടിഭാഗത്തോ മുന്നിലോ ഗ്രിപ്പിനു തൊട്ടു താഴെയോ പേനകൊണ്ട് ‘1’ എന്ന് എഴുതുന്നുവെന്ന് കരുതുക. അതെത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും ഞാനത് ശ്രദ്ധിക്കും’ – ക്ലാർക്ക് പറഞ്ഞു.

‘നിങ്ങൾ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു താരമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ടാകുക സ്വാഭാവികമാണ്. അതിൽ ഒട്ടും അതിശയോക്തിയില്ല. കൃത്രിമം കാട്ടിയ പന്ത് തിരികെ ബോളറുടെ കൈകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുമ്പോൾ ബോളർക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ലെന്നു പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ?’ ക്ലാർക്ക് ചോദിച്ചു.

പന്തു ചുരണ്ടൽ വിവാദമുണ്ടായപ്പോൾ മൂന്നു പേരെ ശിക്ഷിച്ച് പ്രശ്നം ഒളിപ്പിക്കാനായിരുന്നു ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ശ്രമമെന്നും ക്ലാർക്ക് ആരോപിച്ചു. പന്തു ചുരണ്ടൽ വിവാദത്തിൽ അകപ്പെട്ട ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഡേവിഡ് വാർണർ എന്നിവർക്ക് ഓരോ വർഷം സമ്പൂർണ വിലക്കും ബാൻക്രോഫ്റ്റിന് ഒൻപതു മാസം വിലക്കുമാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

‘ബാൻക്രോഫ്റ്റിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ എന്താണ് ഇത്രത്തോളം ഞെട്ടിക്കുന്ന ഘടകമുള്ളത്? പന്തിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയ വിവരം ആ മൂന്നു പേരേക്കൂടാതെ മറ്റാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണോ എല്ലാവരും ധരിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നത്? ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കും ക്രിക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും അറിയാവുന്നവർക്കും പന്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും അതിൽ വരുന്ന മാറ്റം ആർക്കൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനാകുമെന്നും മനസ്സിലാകും. ആ മൂന്നു പേരിൽക്കൂടുതൽ ആളുകൾ പന്തിൽ കൃത്രിമം കാട്ടുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് കേട്ട് ആരെങ്കിലും ഞെട്ടുമെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല’ – ക്ലാർക്ക് പറഞ്ഞു.

English Summary: You know your tools: Michael Clarke certain that bowlers were aware of ball-tampering in 2018 Cape Town Test