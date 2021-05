മുംബൈയിൽ 14 ദിവസം, സതാംപ്ടണിൽ 10; ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ കാത്ത് ‘നീണ്ട ക്വാറന്റീൻ’!

മുംബൈ∙ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിനും പിന്നീട് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അഞ്ച് ടെസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പരമ്പരയ്ക്കുമായി തയാറെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നീണ്ട ക്വാറന്റീൻ ദിനങ്ങൾ. ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനായി പുറപ്പെടും മുൻപ് മുംബൈയിൽ ഒത്തുകൂടുന്ന ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ 14 ദിവസം അവിടെ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയും. കർശനമായ കോവിഡ് പരിശോധനകൾക്കൊടുവിൽ ഇവിടെനിന്ന് ജൂൺ രണ്ടിന് യാത്ര തിരിക്കുന്ന ടീം, ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിന് വേദിയാകുന്ന സതാംപ്ടണിൽ 10 ദിവസവും ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയും. ജൂൺ 18 മുതലാണ് ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ അരങ്ങേറുക.

ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനായി വിരാട് കോലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 20 അംഗ ടീമിനെയാണ് ബിസിസിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ വൃദ്ധിമാൻ സാഹ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായിരിക്കെയാണ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായതോടെ താരം ടീമിനൊപ്പം ചേരുമെന്ന് ഉറപ്പായി. 20 അംഗ ടീമിനു പുറമെ പര്യടനത്തിനു പോകുന്ന ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ നാലു റിസർവ് താരങ്ങളിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായിരുന്ന പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയും വൈറസിൽനിന്ന് മുക്തനായിട്ടുണ്ട്.

നിലവിൽ മുംബൈയിലുള്ള താരങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച മുതൽ ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിക്കും. രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് വരുന്നവർ മേയ് 24ന് ഉള്ളിലും ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിക്കും. മുംബൈയിൽനിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു പോകുന്നതിനു മുൻപ് താരങ്ങൾക്ക് മൂന്നു പരിശോധന നടത്തി മൂന്നിലും നെഗറ്റീവായിരിക്കണമെന്നാണ് ബിസിസിഐ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യന്‍ഷിപ്പിന് വേദിയാകുന്ന സതാംപ്ടണിൽ ജൂൺ രണ്ടിന് എത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീം, അവിടെ ഹോട്ടലിൽ 10 ദിവസം കൂടി ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയും. ഈ സമയത്ത് താരങ്ങൾക്ക് പരിശീലിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തും. ടെസ്റ്റ് ഫൈനലിനു വേദിയാകുന്ന സ്റ്റേഡിയത്തിനു തൊട്ടടുത്താണ് ടീമിന് താമസമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസീലൻഡ് ടീം നിലവിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ട്.

ഏതാണ്ട് മൂന്നര മാസത്തോളം നീളുന്ന പര്യടനത്തിനായി കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ടീമംഗങ്ങൾക്ക് ബിസിസിഐ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഇവർക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിൽനിന്ന് ബിസിസിഐ പ്രത്യേക യാത്രാനുമതി വാങ്ങും. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കളിച്ചിരുന്ന താരങ്ങൾ ബയോ സെക്യുർ ബബ്ളിലായിരുന്നെങ്കിലും കോവിഡിനെ തുടർന്ന് ടൂർണമെന്റ് പാതിവഴിയിൽ നിർത്തിയതോടെ എല്ലാവരും സ്വദേശങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനം ഇങ്ങനെ:

∙ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ – ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ ജൂൺ 18 മുതൽ സതാംപ്ടനിൽ

∙ ഇന്ത്യ – ഇംഗ്ലണ്ട് ഒന്നാം ടെസ്റ്റ് – ഓഗസ്റ്റ് നാലു മുതൽ നോട്ടിങ്ങാമിൽ

∙ ഇന്ത്യ – ഇംഗ്ലണ്ട് രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് – ഓഗസ്റ്റ് 12 മുതൽ ലണ്ടനിൽ

∙ ഇന്ത്യ – ഇംഗ്ലണ്ട് മൂന്നാം ടെസ്റ്റ് – ഓഗസ്റ്റ് 25 മുതൽ ലീഡ്സിൽ

∙ ഇന്ത്യ – ഇംഗ്ലണ്ട് നാലാം ടെസ്റ്റ് – സെപ്റ്റംബർ രണ്ടു മുതൽ ലണ്ടനിൽ

∙ ഇന്ത്യ – ഇംഗ്ലണ്ട് അഞ്ചാം ടെസ്റ്റഅ – സെപ്റ്റംബർ 10 മുതൽ മാ‍ഞ്ചസ്റ്ററിൽ

