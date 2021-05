ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ നടത്തുന്നത് ‘റിസ്ക്’: ‘അനുഭവ’ത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഹസ്സി!

സിഡ്നി∙ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യയിൽവച്ച് നടത്തുന്നത് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയായിരിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി മുൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരവും ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ ബാറ്റിങ് പരിശീലകനുമായ മൈക്ക് ഹസ്സി. ഐപിഎൽ 14–ാം സീസണിനിടെ ബയോ സെക്യുർ ബബ്ൾ സംവിധാനത്തിനുള്ളിലായിട്ടും കോവിഡ് ബാധിച്ച ഹസ്സി, രോഗമുക്തനായി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യയിൽവച്ച് ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് നടത്തുന്നത് അപകടകരമായിരിക്കുമെന്ന് താരം മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയത്.

ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ഈ വർഷം ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് യുഎഇയിലേക്കു മാറ്റാനുള്ള ആലോചനകളെ അദ്ദേഹം പിന്തുണച്ചു. ഇ‌പ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കു യാത്ര ചെയ്യാൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ താരങ്ങൾ ഭയക്കുമെന്ന് ഹസ്സി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുവന്ന ഐപിഎൽ 14–ാം സീസൺ ബയോ സെക്യുർ ബബ്ൾ സംവിധാനത്തിനുള്ളിലും കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ പാതിവഴിയിൽ നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ കുടുങ്ങിയ ഹസ്സി, രണ്ടാഴ്ചയോളം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിഞ്ഞശേഷം പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായതോടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയിരുന്നു. നിലവിൽ സിഡ്നിയിലുള്ള ഹസ്സി ഓസ്ട്രേലിയയിലെത്തിയ ശേഷമുള്ള ക്വാറന്റീനിലാണ്.

‘ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തവണ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് നടത്തുന്നത് തീർത്തും ദുഷ്കരമായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു. ഐപിഎലിൽ എട്ടു ടീമുകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനായി അതിൽ കൂടുതൽ ടീമുകൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തും. മാത്രമല്ല, ടൂർണമെന്റ് നടത്താൻ കൂടുതൽ വേദികളും വേണ്ടിവരും. ഇത്രയധികം വ്യത്യസ്ത വേദികളിലായി ടൂർണമെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ ‘റിസ്ക്’ കൂടുതലാണ്’ – ഹസ്സി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് നടത്തിപ്പിന് ഇത്തവണ കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമായ ചില പദ്ധതികളാകും ഉചിതം. ലോകകപ്പ് യുഎഇയിലേക്കു മാറ്റുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാം. ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കാനായി യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൽ പരിഭ്രാന്തിയുള്ള ഒട്ടേറെ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുകളുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു’ – ഹസ്സി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽവച്ച് കോവിഡ് ബാധിച്ചശേഷമുള്ള അനുഭവങ്ങളും ഹസ്സി പങ്കുവച്ചു.

‘കോവിഡ് ബാധിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് അത്ര സുഖമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, ജീവന് ഭീഷണിയുള്ള തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ, കുറച്ചുദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വൈറസ് ബാധയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മെ ബാധിച്ചുതുടങ്ങും. ആദ്യ പരിശോധനയിൽ എനിക്ക് നേരിയ തോതിൽ മാത്രമാണ് കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചത്. അടുത്ത പരിശോധനയിൽ എന്തായാലും നെഗറ്റീവായിരിക്കുമെന്നാൺ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസത്തെ പരിശോധനയിലും എന്റെ ഫലം പോസിറ്റീവായി’ – ഹസ്സി പറഞ്ഞു.

‘സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് രോഗമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല, ടീം ബസിലെ യാത്രകളിൽ ഞാൻ ബോളിങ് പരിശീലകൻ ലക്ഷ്മിപതി ബാലാജിയുടെ തൊട്ടടുത്താണ് ഇരുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബാലാജിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ എനിക്കും ബാധിക്കുമെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായിരുന്നു’ – ഹസ്സി പറഞ്ഞു.

English Summary: Difficult to play T20 World Cup in India this year: Michael Hussey