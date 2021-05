ഫ്ലിന്റോഫ് പറഞ്ഞതാണ് ശരി, ബോളർ അറിയാതെ പന്തിൽ കൃത്രിമം കാട്ടുമോ? ബട്ട്

സിഡ്നി ∙ 2018ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ കേപ് ടൗൺ ടെസ്റ്റിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഡേവിഡ് വാർണർ, കാമറൺ ബാൻക്രോഫ്റ്റ് എന്നിവർ ചേർന്ന് പന്തിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയ സംഭവത്തേക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്ന, അന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്ന ബോളർമാരുടെ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ അവിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തി ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മുൻ നായകൻ മൈക്കൽ ക്ലാർക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻ താരങ്ങൾ. ബോളർമാരെ സഹായിക്കാനായി പന്തിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയിട്ട്, അക്കാര്യം അവർ അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുമെന്നാണ് മുൻ താരങ്ങളുടെ ചോദ്യം. മൈക്കൽ ക്ലാർക്കിനു പുറമെ പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ താരം സൽമാൻ ബട്ടും സമാനമായ ചോദ്യമുയർത്തി രംഗത്തെത്തി.

‘പന്തിൽ റിവേഴ്സ് സ്വിങ് ലഭിച്ചിട്ടും ബോളർമാർക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അസത്യമാണ്. ബോളർമാർക്ക് റിവേഴ്സ് സ്വിങ് ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട താരങ്ങൾ ഓരോ ടീമിലുമുണ്ട്. പന്തിന്റെ തിളക്കം പരമാവധി നിലനിർത്തുകയും അതിനായി കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പന്ത് തുടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇവരുടെ കർത്തവ്യം. ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ പന്തിൽ റിവേഴ്സ് സ്വിങ് ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങും’ – പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ താരം കൂടിയായ സൽമാൻ ബട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പന്തിന് റിവേഴ്സ് സ്വിങ് ലഭിച്ചുതുടങ്ങുമ്പോൾ ഡ്രസിങ് റൂമിലുള്ളവർക്കു പോലും ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാകുമെന്നും ബട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പന്തിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയ വിവരം ബോളർമാർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘പന്തിന് റിവേഴ്സ് സ്വിങ് ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അക്കാര്യം ടീം മാത്രമല്ല, ഡ്രസിങ് റൂമിൽ പോലും അറിയാനാകും. ആ നിമിഷം തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻമാർ ബോളിങ് മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നതും നാം കാണാറുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഫ്ലിന്റോഫ് പറഞ്ഞതാണ് ശരി. പന്തിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയത് ബോളർമാർക്കു വേണ്ടിയാകയാൽ, അക്കാര്യം അവർ അറിയാതെ വരുന്നതെങ്ങനെയാണ്?’ – ബട്ട് ചോദിച്ചു.

പന്തു ചുരണ്ടൽ വിവാദത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തെയും അനന്തര നടപടികളെയും ബട്ട് പരിഹസിച്ചു. സംഭവത്തിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റിന് സാധിച്ചില്ലെന്ന് ബട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബോളർമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയിട്ടും ടീമിലെ ഒരു ബോളർ പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരുന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്നും ബട്ട് പറഞ്ഞു.

‘ബാൻക്രോഫ്റ്റ് പന്ത് തയാറാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. ഇക്കാര്യം ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് അറിഞ്ഞിരുന്നു. വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഡേവിഡ് വാർണറിന്റെ ഇടപെടലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാം ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ മാത്രമാണ്. ഒരു ബോളർ പോലും ഇക്കൂട്ടത്തിലില്ല. പന്തു ചുരണ്ടൽ വിവാദത്തിൽ അന്വേഷണം കഴിഞ്ഞ് ശിക്ഷയും നടപ്പാക്കി. പക്ഷേ ആ പന്തുകൊണ്ട് ബോൾ ചെയ്തവരെ എല്ലാവരും വിട്ടുകളഞ്ഞു’– ബട്ട് പറഞ്ഞു.

∙ ബാൻക്രോഫ്റ്റ് പറഞ്ഞത്...

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ബാൻക്രോഫ്റ്റ് പറഞ്ഞതിങ്ങനെ: ‘സംഭവത്തിൽ എന്റെ പങ്കിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പൂർണമായും എനിക്കുണ്ട്. മറ്റു ബോളർമാരെയും സഹായിക്കാനാണു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. സ്വാഭാവികമായും ഇക്കാര്യത്തിൽ ആർക്കൊക്കെ അറിവുണ്ടെന്നത് അതിൽനിന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ.’ ബോളർമാർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണോ പറയുന്നതെന്ന് എടുത്തു ചോദിച്ചപ്പോൾ മറുപടി ഇങ്ങനെ: ‘അതെന്താണെന്ന് അതിൽതന്നെ വ്യക്തമാണല്ലോ...’

∙ പന്തുചുരണ്ടൽ സംഭവം

2018ൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പര്യടനത്തിലെ 3–ാം ടെസ്റ്റിലാണു വിവാദസംഭവം ഗ്രൗണ്ടിൽ അരങ്ങേറിയത്. ഓസീസ് താരം കാമറൺ ബാൻക്രോഫ്റ്റ് സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് പന്ത് മിനുസപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യം ടിവി ക്യാമറയിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. ബാൻക്രോഫ്റ്റിന് 9 മാസത്തെ വിലക്കു കിട്ടി. അന്നത്തെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഡേവിഡ് വാർണർ എന്നിവരെ ഒരു വർഷത്തേക്കും വിലക്കി.

∙ ബോളർമാരുടെ പ്രസ്താവന

സത്യസന്ധരാണു ഞങ്ങൾ. 2018ലെ സംഭവത്തിന്റെ പേരിൽ ചിലർ ഞങ്ങളുടെ ആത്മാർഥതയെ സംശയിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. അന്നു ഗ്രൗണ്ടിലെ സ്ക്രീനിൽ പന്തിൽ കൃത്രിമം കാട്ടുന്ന ദൃശ്യം കാണുന്നതുവരെ അതിനെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അന്ന് സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടയുടന്‍ പരിചയ സമ്പന്നരായ അംപയർമാർ പന്ത് വാങ്ങി പരിശോധിച്ചിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കണ്ടെത്താന്‍ സാധിക്കാത്തതിനാൽ അതേ പന്തുകൊണ്ടാണ് കളി തുടർന്നത്. അവർക്ക് പരിശോധിച്ചിട്ട് കണ്ടെത്താനാകാത്ത കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുകമോ? സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അന്നു നടന്നത്. അതിനു ന്യായീകരണമില്ല. അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും നിർത്തണം.

English Summary: Salman Butt says Australia bowlers not knowing about ball-tampering is 'not possible'