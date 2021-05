ഇന്ത്യയ്ക്കു പരമ്പര പിടിക്കാൻ സച്ചിൻ സഹിച്ച വേദന; വെളിപ്പെടുത്തി ഉത്തപ്പ

ന്യൂഡൽഹി∙ 2008ലെ ടീം ഇന്ത്യയുടെ കോമൺവെൽത്ത് ബാങ്ക് ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പര വിജയത്തിനായി സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ സഹിച്ച വേദനകളെക്കുറിച്ചു തുറന്നു പറഞ്ഞ് റോബിൻ ഉത്തപ്പ. പരമ്പരയിൽ സച്ചിന്റെ രണ്ട് സുപ്രധാന ഇന്നിങ്സുകളാണു ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചത്. പരമ്പരയിൽ സച്ചിനൊപ്പം കളിച്ച റോബിൻ ഉത്തപ്പയും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു.

പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല, കോമൺവെൽത്ത് ബാങ്ക് പരമ്പരയിൽ സച്ചിൻ വളരെയേറെ വേദന സഹിച്ചാണു കളിച്ചത്. ശാരീരികമായി അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. സച്ചിൻ വേദന കൊണ്ടു ബുദ്ധിമുട്ടിയ സമയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോയെന്നു ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോഴെല്ലാം കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത്. ടീമിന്റെ ആവശ്യത്തിനാണു അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. വേദനയോടെ സച്ചിൻ കളിച്ചു– ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തോട് ഉത്തപ്പ പറഞ്ഞു.

പരമ്പരയുടെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ‌ സംസാരിച്ചിരുന്നു. 32 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞാല്‍ ഫിറ്റ് ആയിരിക്കുകയെന്നതു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു. പരുക്കുകൾ കടന്നുവരുന്നതിനാൽ അതു വളരെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. എന്നാല്‍ അങ്ങനെയല്ലെന്നായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് 35 വയസ്സാകുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കുന്നതു നോക്കാം എന്നായിരുന്നു സച്ചിന്റെ അപ്പോഴുള്ള മറുപടി. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വയസ്സ് 35 ആണ്. അന്ന് സച്ചിൻ പറഞ്ഞതു ശരിയായിരുന്നു– ഉത്തപ്പ വ്യക്തമാക്കി.

പരമ്പരയിൽ 10 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 399 റൺസാണ് സച്ചിന്‍ തെന്‍ഡുൽക്കർ അടിച്ചെടുത്തത്. സിഡ്നിയിൽ നടന്ന ഓസീസിനെതിരായ ആദ്യ ഫൈനലിൽ സച്ചിൻ‌ ഓസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണിലെ കന്നി സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കി. 120 പന്തുകൾ നേരിട്ട സച്ചിൻ 117 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. ബ്രിസ്ബെനിലെ രണ്ടാം പോരാട്ടത്തിൽ 121 പന്തിൽ 91 റൺസെടുത്തു. രണ്ട് ഫൈനലുകളും ജയിച്ച് ഇന്ത്യ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി.

