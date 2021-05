ഇനി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ സാധ്യത: ടെസ്റ്റിൽ അവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞതിൽ യുവരാജ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഓൾ റൗണ്ടർമാരിൽ‌ ഒരാളാണു യുവരാജ് സിങ്. നിർണായകമായ പല അവസരങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ ടീം പ്രതിസന്ധികളിൽ നിൽക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലും യുവരാജ് ടീമിന്റെ രക്ഷയ്ക്കെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2007 ട്വന്റി20 ലോകകപ്പും 2011 ലോകകപ്പും ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കുമ്പോഴും യുവരാജ് സിങ് ഈ മികവ് ആവർത്തിച്ച് ടീമിനൊപ്പം നിന്നു.

ഏകദിന, ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളില്‍ യുവരാജ് സിങ് ടീമിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിൽ അതായിരുന്നില്ല അവസ്ഥ. താരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചില്ലെന്നു നേരത്തേ തന്നെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. 17 വര്‍ഷത്തെ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിൽ 304 ഏകദിന മത്സരങ്ങളും 58 ട്വന്റി 20 മത്സരങ്ങളുമാണു യുവി കളിച്ചത്. യഥാക്രമം 8701, 1177 റൺ‌സുകളും താരം നേടി. ഏകദിനത്തിൽ 111 ഉം ട്വന്റി20യിൽ 28 ഉം വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കി.

2003 ൽ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെയാണ് യുവരാജ് സിങ് ടെസ്റ്റിൽ അരങ്ങേറ്റ മത്സരം കളിച്ചത്. കരിയറിൽ താരം ആകെ കളിച്ചത് 40 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ മാത്രം. 1900 റൺസും 9 വിക്കറ്റുകളും യുവരാജ് സിങ് ടെസ്റ്റിൽ നേടി. ടെസ്റ്റില്‍ അവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞതില്‍ താരത്തിന്റെ അതൃപ്തി വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ ട്വീറ്റ്. മേയ് 19ന് വിസ്ഡൻ ഇന്ത്യ അവരുടെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. യുവരാജ് സിങ്ങിന്റെ ചിത്രത്തോടൊപ്പം ഒരു ചോദ്യവും ഉന്നയിച്ചു. ഏത് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ കളിക്കണമെന്നാണു നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്?.

Probably next life! When I’m not 12th man for 7 years 🤪 — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) May 21, 2021

ഇത് റീട്വീറ്റ് ചെയ്താണ് യുവരാജ് വിഷയത്തിൽ തന്റെ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇനി അടുത്ത ജന്മത്തിലായിരിക്കും സാധ്യത എന്നാണു താരത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ഏഴുവർഷക്കാലം താൻ ടീമിലെ പന്ത്രണ്ടാമൻ ആയില്ലെങ്കിൽ എന്നും യുവരാജ് സിങ് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ മൂന്ന് സെഞ്ചുറികളും 11 അർധസെഞ്ചുറികളും യുവരാജ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.

