‘ഇന്ദിരാ നഗറിലെ ഗുണ്ടയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് സ്വാഗതം’; ആരാധകർ ‘പെർഫെക്ട് ഓകെ’!

‘ഐതിഹാസിക തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഇതിഹാസ താരങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്’, ‘ഇന്ദിരാ നഗറിലെ ഗുണ്ടയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം’ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസമായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ആഘോഷത്തിമിർപ്പിലാണ്. കാരണം അവരുടെ ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ പരിശീലകനായി എത്തുന്നു.

രവി ശാസ്ത്രിയെ രണ്ടാം തവണയും സീനിയർ ടീമിന്റെ പരിശീലകനായി നിയമിച്ചപ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്ത് ദ്രാവിഡ് വരണമെന്ന് സീനിയർ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷേ, ജൂനിയർ താരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു ദ്രാവിഡ്. എന്നാൽ ഇന്നിതാ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരേ സമയം രണ്ടു രാജ്യാന്തര പരമ്പരകൾ കളിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ടീം ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ടീമിന്റെ പരിശീലകനാകാനുള്ള നിയോഗം രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്.

∙ ചരിത്രം തിരുത്തുമ്പോൾ

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായാണ് (ലോക ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലും) ഒരേ സമയം രണ്ടു രാജ്യാന്തര പരമ്പരകൾക്കായി എ, ബി (ജൂനിയർ, സീനിയർ) ടീമുകളെ അയയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) തീരുമാനിക്കുന്നത്. ജൂണിൽ നടക്കേണ്ട ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഫൈനലിനായി ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ, അജിങ്ക്യ രഹാനെ തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന താരങ്ങൾ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രിക്കൊപ്പം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു പറക്കുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിനുള്ള ടീമിൽ ഇടം പിടിക്കാത്ത മറ്റു താരങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയിൽ ദ്രാവിഡിന്റെ കീഴിൽ പര്യടനം നടത്തും. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ശ്രേയസ് അയ്യരോ ശിഖർ ധവാനോ ആയിരിക്കും ടീം ക്യാപ്റ്റൻ. ഹർദിക് പാണ്ഡ്യയും സഞ്ജു സാംസണും ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളും ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ചേക്കും.

∙ ദ്രാവിഡ് വരുമ്പോൾ

ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടീമിന്റെ പരിശീലക സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ദ്രാവിഡിന്റെ വരവ് ഇതിനു മുൻപേ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ്. ഇന്ത്യൻ എ ടീമിന്റെയും അണ്ടർ 19 ടീമിന്റെയും പരിശീലകനായും നാഷനൽ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയുടെ തലപ്പത്തും പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന ദ്രാവിഡിന്റെ അടുത്ത അവതാരം സീനിയർ ടീമിന്റെ പരിശീലകനായി ആയിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സൗരവ് ഗാംഗുലി ബിസിസിഐയുടെ തലപ്പത്ത് എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ദ്രാവിഡിനും പരിശീലക സ്ഥാനത്തേക്ക് നറുക്കുവീഴുമെന്നു തോന്നിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ശാസ്ത്രി കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം നടന്ന പരിശീലക തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നു ദ്രാവിഡ് വിട്ടുനിന്നു.

എൻസിഎയിൽ (നാഷനൽ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി) പ്രവർത്തിക്കാനാണ് താൽപര്യമെന്നും യുവതാരങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നും കാരണം പറഞ്ഞായിരുന്നു ദ്രാവിഡിന്റെ പിൻമാറ്റം. അന്ന് അതിന്റെ കാരണം ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്കു മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് രണ്ടു ടീമിനെ ഇറക്കാനുള്ളത്ര കളിക്കാർ ഇന്ത്യയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രധാന കാരണക്കാരിൽ ഒരാൾ ദ്രാവിഡാണെന്ന് ആരാധകർ വിശ്വസിക്കുന്നു. സഞ്ജു സാംസൺ, പൃഥ്വി ഷാ, ശുഭ്മൻ ഗിൽ, ശിവം മാവി, കമലേഷ് നാഗർകോട്ടി തുടങ്ങി എണ്ണമറ്റ യുവനിര ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീമിനൊപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്കെല്ലാം വഴികാട്ടിയായത് ദ്രാവിഡായിരുന്നെന്നു നിസംശയം പറയാം.

∙ ഓൾ ഇൻ വൺ

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ ഒരു കാലത്ത് ഓൾ ഇൻ വണ്ണായിരുന്നു രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്. ക്യാപ്റ്റനായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം സൗരവ് ഗാംഗുലി ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ദ്രാവിഡിനോട് കീപ്പറുടെ റോൾ കൂടി ഏറ്റെടുക്കാനായിരുന്നു. അതുവരെ കീപ്പിങ്ങിനായി മാത്രം ഒരു താരത്തെ ടീമിൽ കളിപ്പിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയായിരുന്നു ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക്. എന്നാൽ ദ്രാവിഡിന് കീപ്പറുടെ ചുമതല കൂടി നൽകി അതുവഴി ഒഴിവു വരുന്ന കീപ്പിങ് സ്ലോട്ടിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബാറ്റ്സ്മാനെയോ ബോളറെയോ കളിപ്പിക്കാൻ ഗാംഗുലി തീരുമാനിച്ചു. ക്യാപ്റ്റന്റെ ആവശ്യം ദ്രാവിഡ് ഒരു എതിർപ്പും കൂടാതെ അംഗീകരിച്ചു. ബാറ്റിങ്ങിലും ഓപ്പണിങ് മുതൽ ഫിനിഷറുടെ റോളിൽ വരെ, ടീം ആവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാ പൊസിഷനിലും ദ്രാവിഡ് ബാറ്റു വീശി. ചിലപ്പോഴൊക്കെ പാർട് ടൈം ബോളറുടെ രൂപത്തിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

ഗാംഗുലി ക്യാപ്റ്റൻസി ഒഴിഞ്ഞ ശേഷം ടീമിലുണ്ടായ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ മറികടക്കാൻ ബിസിസിഐ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം ക്യാപ്റ്റൻസിയും ദ്രാവിഡ് ഏറ്റെടുത്തു. അങ്ങനെ ടീമിനു വേണ്ടി എന്തു വേഷം കെട്ടാനും ദ്രാവിഡ് റെഡിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പരിശീലക വേഷത്തിലേക്കു വിളിച്ചപ്പോഴും ‘നോ’ പറയാൻ ദ്രാവിഡിനു സാധിക്കാത്തതും അതുകൊണ്ടുതന്നെ.

∙ ശാസ്ത്രിക്കു ശേഷം?

വരുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പോടെ രവി ശാസ്ത്രിയുടെ കോൺട്രാക്ട് അവസാനിക്കും. നിലവിൽ രണ്ടാം ടേം കൂടി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനാൽ ഇനിയൊരു അവസരം കൂടി ശാസ്ത്രിക്കു നൽകാൻ ബിസിസിഐ തുനിഞ്ഞേക്കില്ല. അങ്ങനെ വന്നാൽ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ദ്രാവിഡിനെ പരിഗണിക്കാനാകും ബിസിസിഐക്കു താൽപര്യം. 2014ലെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിൽ ടീമിന്റെ ബാറ്റിങ് കൺസൽട്ടന്റായി ദ്രാവിഡ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പിന്നീട് അണ്ടർ 19, ഇന്ത്യ എ തുടങ്ങിയ ടീമുകളെയും പരിശീലിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സീനിയർ ടീമിന്റെ അടുത്ത ഹെഡ് കോച്ച് പദവിയിലേക്ക് ദ്രാവിഡിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ബിസിസിഐക്ക് രണ്ടാമതൊന്നു ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നാൽ പരിശീലക സ്ഥാനത്തേക്ക് അപേക്ഷിക്കാതെ ഒരാളെ പരിശീലകനായി നിയമിക്കുന്ന കീഴ്‌വഴക്കമില്ല. ദ്രാവിഡ് ഇതിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമോ അതോ വീണ്ടും എൻസിഎയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുമോ എന്ന സംശയത്തിലാണ് ആരാധകർ.

∙ ദ്രാവിഡും കോലിയും തമ്മിൽ

ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ അഗ്രഷനും ആവേശത്തിനും ചേർന്ന പരിശീലകനാണ് രവി ശാസ്ത്രി. പൊതുവേ ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരനായ ദ്രാവിഡ് ആ സ്ഥാനത്തേക്കു വന്നാൽ കോലിയുമായി ചേർന്നുപോകുമോ എന്നതാണ് പലരുടെയും സംശയം. എന്നാൽ ദ്രാവിഡിനെക്കുറിച്ച് മുൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം മാത്യു ഹെയ്ഡൻ പറഞ്ഞ കമന്റാണ് ഈ സംശയത്തിനുള്ള മറുപടിയായി ആരാധകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്– ‘ ഇപ്പോഴത്തെ യുവതാരങ്ങൾ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നതൊന്നുമല്ല അഗ്രഷൻ. യഥാർഥ അഗ്രഷൻ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്റെ കണ്ണുകളിലേക്കു നോക്കൂ...’.

∙ സച്ചിൻ ‘മറച്ച’ പ്രതിഭ

‘ഞാനൊക്കെ കോളജ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സച്ചിൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി സെഞ്ചുറികൾ‌ വാരിക്കൂട്ടുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു’ – തന്നെ സച്ചിനുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം വിനയപൂർവം ഈ ഉത്തരം നൽകി ഒഴിഞ്ഞുമാറാനായിരുന്നു ദ്രാവിഡ് ശ്രമിച്ചത്. ഒരു പക്ഷേ, ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ‌ സച്ചിനോളം പോന്ന പ്രതിഭയായിരുന്നിട്ടു കൂടി ‘സച്ചിൻ ഇറ’യിൽ കളിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം വേണ്ടത്ര അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തിരുന്ന താരമായിരുന്നു ദ്രാവിഡ്.

‘ഇന്ത്യയ്ക്ക് എപ്രകാരമാണോ സച്ചിൻ അതേ പ്രകാരമാണ് ദ്രാവിഡും’ – മുൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റീവ് വോ ദ്രാവിഡിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. മികച്ച താരങ്ങൾ മികച്ച പരിശീലകരാകണമെന്നില്ല എന്നൊരു വിശ്വാസം ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് പൊതുവേയുണ്ട്. സച്ചിൻ പരിശീലന രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാത്തതും ഇതിനാലാണെന്നു വിശ്വാസിക്കുന്നവരും കുറവല്ല. എന്നാൽ ദ്രാവിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. താരമായും പരിശീലകനായും അദ്ദേഹം ‘പെർഫക്ട് ഓക്കെ’യാണ്!



English Summary: Rahul Dravid likely to coach India on Sri Lanka tour