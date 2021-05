ഐപിഎലിൽ കൊച്ചി ടസ്കേഴ്സിനു വേണ്ടി കളിച്ച പ്രതിഫലം കിട്ടിയില്ല: വെളിപ്പെടുത്തി ഹോജ്

മെൽബൺ ∙ 2011 ഐപിഎലിൽ കൊച്ചി ടസ്കേഴ്സ് കേരളയ്ക്കു വേണ്ടി കളിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലം തനിക്ക് പൂർണമായും കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം ബ്രാഡ് ഹോജ്. ‘‘10 വർഷം മുൻപ് ടസ്കേഴ്സിനു വേണ്ടി കളിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ 35 ശതമാനം കളിക്കാർക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതു കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ..’’– ബിസിസിഐയെ ടാഗ് ചെയ്ത് ട്വിറ്ററിൽ ഹോജ് ചോദിച്ചു.

2010ലെ താരലേലത്തിൽ 4.25 ലക്ഷം യുഎസ് ഡോളറിനാണ് (ഇന്നത്തെ ഏകദേശം 3.09 കോടി രൂപ) ഹോജിനെ ടസ്കേഴ്സ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഹോജ് പറഞ്ഞ കണക്കു വച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കടം ഏകദേശം ഒരു കോടിയിലേറെ. ടസ്കേഴ്സിനായി 14 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ഹോജ് 35.63 ശരാശരിയിൽ 285 റൺസാണ് നേടിയത്.

ഇന്ത്യൻ വനിതാ താരങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാനത്തുക ബിസിസിഐ നൽകുന്നില്ല എന്ന വാർത്തയ്ക്കു പ്രതികരണമായാണ് ഹോജിന്റെ അന്വേഷണം. 10 ടീമുകളുണ്ടായിരുന്ന ലീഗിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ് 2011ൽ ടസ്കേഴ്സ് ഫിനിഷ് ചെയ്തതത്. വാർഷിക തുക അടയ്ക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ പിറ്റേവർഷം ടീമിനെ ഐപിഎലിൽനിന്നു പുറത്താക്കി. ഇതിനെതിരെ ടീം ഉടമകൾ കോടതിയിൽ പോയപ്പോൾ കരാർ റദ്ദാക്കിയതിന് 550 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ബിസിസിഐയോട് കോടതി ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു.

