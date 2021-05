എല്ലാവരും വില്ലനെന്ന് മുദ്രകുത്തും: അങ്കിത് മങ്കാദിങ്ങിന് വിസമ്മതിച്ചെന്ന് അശ്വിൻ

ചെന്നൈ∙ എല്ലാവരും വില്ലനായി മുദ്ര കുത്തുമെന്ന് ഭയന്ന് ഇന്ത്യൻ താരം അങ്കിത് രാജ്പുത് മങ്കാദിങ്ങിലൂടെ വിക്കറ്റെടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച സംഭവം വിവരിച്ച് ഇന്ത്യൻ താരം രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ. 2019ലെ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ സമയത്താണ് സംഭവം. അന്ന് പഞ്ചാബ് കിങ്സ് (കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ്) താരമായിരുന്നു അങ്കിത് രാജ്പുത്. അശ്വിൻ പഞ്ചാബിന്റെ നായകനും. ആ സീസണിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലിഷ് താരം ജോസ് ബട്‍ലറിനെ അശ്വിൻ മങ്കാദിങ്ങിലൂടെ പുറത്താക്കിയത് വിവാദമായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ആളുകൾ ‘വില്ലനാ’യി കാണുമെന്ന് ഭയന്ന് മങ്കാദിങ് പ്രയോഗിക്കാൻ അങ്കിത് വിസമ്മതിച്ചതെന്ന് അശ്വിൻ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യയുടെ മുൻ താരം മുരളി കാർത്തിക്കുമായി യുട്യൂബ് ഷോയായ ‘ഡിആർഎസ് വിത് ആഷ്’ എന്ന പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അശ്വിൻ.

‘നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ പന്തെറിയും മുൻപേ ക്രീസ് വിട്ട് ഏറെ മുന്നോട്ടു കയറി നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പതിവു കാഴ്ചയാണ്. അവരോട് ക്രീസിനുള്ളിൽ നിൽക്കാൻ പറയുന്നതുപോലും വലിയ അപരാധമായാണ് എല്ലാവരും കാണുക. നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന ബാറ്റ്സ്മാനെ റണ്ണൗട്ടാക്കരുതെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ യുക്തി എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ബാറ്റ്സ്മാനെ പുറത്താക്കുന്നതിൽനിന്ന് ബോളറെ തടയരുത്’ – അശ്വിൻ പറഞ്ഞു. ഇതിനു ശേഷമാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം അശ്വിൻ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

‘രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരായ മത്സരത്തിലെ ആ സംഭവത്തിനുശേഷം (അശ്വിൻ മങ്കാദിങ്ങിലൂടെ ജോസ് ബട്‍ലറിനെ പുറത്താക്കിയത്), തൊട്ടടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഞങ്ങൾ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെയാണ് നേരിട്ടത്. മത്സരത്തിൽ അവരുടെ അവസാന വിക്കറ്റിൽ രാഹുൽ ചാഹറും അൽസാരി ജോസഫും ബാറ്റു ചെയ്യുന്നു. അവസാന പന്തിൽ അവർക്കു ജയത്തിലേക്ക് വേണ്ടത് രണ്ടു റൺസ്. അവസാന ഓവർ ബോൾ ചെയ്യുകയായിരുന്ന അങ്കിതിന്റെ അടുത്തെത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു; ബോൾ ചെയ്യും മുൻപ് നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡിലെ ബാറ്റ്സ്മാൻ ക്രീസ് വിട്ടിറങ്ങിയാൽ ബോൾ ചെയ്യാതെ അവരോട് തിരികെ കയറാൻ ആവശ്യപ്പെടുക. പക്ഷേ അങ്കിത് ആകെ ഭയപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. എന്നെക്കൊണ്ട് അതിനു കഴിയില്ല എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി’ – അശ്വിൻ വിവരിച്ചു.

ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും തന്റെ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടും അങ്കിതിന്റെ പേടി മാറിയില്ലെന്ന് അശ്വിൻ പറഞ്ഞു. ‘പന്തെറിയുന്നതിനു മുൻപേ അങ്കിതിന് വീണ്ടും പേടി കുടുങ്ങി. അദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്തെത്തി പറഞ്ഞു; ഞാനതു ചെയ്താൽ വലിയ വിവാദമാകും. എന്നെ എല്ലാവരും വില്ലനായി കാണും. ഇതോടെ ഞാൻ അങ്കിതിന് ധൈര്യം പകർന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ശരി. നോൺ സ്ട്രൈക്കർ ക്രീസ്‍ വിട്ടിറങ്ങിയാൽ പിഴവ് അദ്ദേഹത്തിന്റേതാണ്’ – അശ്വിൻ വിവരിച്ചു.

മുംബൈയ്‌ക്കെതിരായ ആ മത്സരത്തിൽ അങ്കിത് മങ്കാദിങ്ങിന് വിസമ്മതിച്ചതോടെ മത്സരം പഞ്ചാബ് തോറ്റെന്നും അശ്വിൻ വെളിപ്പെടുത്തി.

‘നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡിലുണ്ടായിരുന്ന രാഹുൽ ചാഹർ പതിവുപോലെ ബോളിങ് പൂർത്തിയാക്കും മുൻപേ പിച്ചിന്റെ പാതിദൂരം പിന്നിട്ടിരുന്നു. അവസാന പന്തിൽ രണ്ടു റൺസെടുത്ത് മത്സരം മുംബൈ ജയിച്ചു. ഇതിലെ ഒരു പ്രധാന പോയിന്റ് എന്താണെന്നു വച്ചാൽ, ആ മത്സരം ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നോക്കൗട്ടിലെത്തുമായിരുന്നു’ – അശ്വിൻ പറഞ്ഞു.

‘ബോളർമാർ എപ്പോഴൊക്കെ ക്രീസ് വിട്ടിറങ്ങുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്ക് അനുകൂലമായി ഫ്രീഹിറ്റ് വിധിക്കും. പക്ഷേ, നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന ബാറ്റ്സ്മാൻ ക്രീസ് വിട്ടിറങ്ങിയാലും ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല’ – അശ്വിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

