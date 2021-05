ദ്രാവിഡിന്റെ അടുത്ത് അച്ചടക്കം നിർബന്ധം; ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഭയമായിരുന്നു: പൃഥ്വി ഷാ

ന്യൂഡൽഹി∙ ശ്രീലങ്കയിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ ഏകദിന, ട്വന്റി20 ടീമുകളുടെ പരിശീലകനായി മുൻ താരവും ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി (എൻസിഎ) തലവനുമായ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് എത്തുമെന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കെ, ദ്രാവിഡിനൊപ്പമുള്ള പരിശീലന അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് യുവതാരം പൃഥ്വി ഷാ. അണ്ടർ 19 ടീമിലും ഇന്ത്യ എ ടീമിലും രാഹുൽ ദ്രാവിഡിനു കീഴിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് പൃഥ്വി ഷാ. ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടം നേടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന താരം കൂടിയാണ് പൃഥ്വി ഷാ.

വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒപ്പമിരിക്കുന്നതായിരുന്നു ദ്രാവിഡിന്റെ ശൈലിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവർക്കും ഭയമായിരുന്നുവെന്ന് പൃഥ്വി ഷാ വെളിപ്പെടുത്തി. പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ തന്റെ ശൈലി പിന്തുടരാൻ ദ്രാവിഡ് ആരെയും നിർബന്ധിക്കാറില്ലെന്നും പൃഥ്വി ഷാ പറഞ്ഞു.

‘രാഹുൽ സാറിനടുത്ത് നമ്മൾ പൂർണമായും അച്ചടക്കം പാലിക്കണം. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ ഭയമായിരുന്നു. കളത്തിനു പുറത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ സൗഹൃദത്തിലാണ് ഇടപെട്ടിരുന്നത്. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നതും. അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ഇരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സ്വപ്ന തുല്യമായിരുന്നു. എല്ലാ യുവതാരങ്ങളും അത്തരമൊരു സ്വപ്നം കൊണ്ടുനടക്കുന്നുണ്ടാകും’ – പൃഥ്വി ഷാ പറഞ്ഞു.

‘ലോകകപ്പിനു മുൻപും ഞങ്ങൾ ദ്രാവിഡ് സാറിനു കീഴിൽ വിദേശ പര്യടനത്തിനു പോയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തേപ്പോലെ കളിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും ആരെയും നിർബന്ധിക്കില്ല. ബാറ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കില്ല. പകരം സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ കളിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുക. പവർപ്ലേ ഓവറുകളിൽ ഞാൻ പിടിച്ചുനിന്നാൽ പിന്നീട് പുറത്താക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു’ – ഷാ വിവരിച്ചു.

‘അദ്ദേഹം കൂടുതലും സംസാരിച്ചിരുന്നത് കളിയോടുള്ള മാനസികമായ സമീപനത്തെക്കുറിച്ചാണ്. എങ്ങനെ കളിയെ സമീപിക്കണമെന്നും എന്തൊക്കെ തന്ത്രങ്ങള്‍ ആവശ്യമാണെന്നും പറഞ്ഞുതരും. ടീം മീറ്റിങ്ങുകളിൽ വളരെക്കുറച്ചു മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ. ഓരോരുത്തരും കളി ആസ്വദിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട്. ഒരാൾ തെറ്റുകൾ പലകുറി ആവർത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അതു തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കൂ’ – ഷാ പറഞ്ഞു.

‘അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും അണ്ടർ 19 തലത്തിലൊക്കെ കളിച്ചിരിക്കുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽനിന്ന് എന്താണ് വേണ്ടെതെന്ന് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ കളിക്കാരേയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കാണുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലി’ – പൃഥ്വി ഷാ പറഞ്ഞു.

English Summary: Rahul Dravid used to join us for dinner during 2018 U-19 World Cup but we were scared of him: Prithvi Shaw