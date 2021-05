മുംബൈ∙ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിനും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു മാസക്കാലത്തേക്ക്, രണ്ടാം നിര താരങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിടുന്ന ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിന് ടീമിനെ പ്രവചിച്ച് പ്രശസ്ത കമന്റേറ്റർ ഹർഷ ഭോഗ്‍ലെ. ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിനായി ഹർഷ ഭോഗ്‍ലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന, ട്വന്റി20 ടീമുകളിൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഇടംപിടിച്ചു. ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിനായി മുൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുത്ത ട്വന്റി20 ടീമിൽ സഞ്ജു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിനിടെയാണ് ഏകദിന, ട്വന്റി20 ടീമുകളിൽ ഭോഗ്‍ലെ സഞ്ജുവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

ജൂലൈ മാസത്തിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ പര്യടനം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീം, മൂന്നു വീതം ഏകദിനങ്ങളും ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും അവിടെ കളിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീം ഈ സമയത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിലായതിനാൽ ഏകദിന, ട്വന്റി20 സ്പെഷലിസ്റ്റുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള രണ്ടാം നിര ടീമിനെ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് അയയ്ക്കാനാണ് ബിസിസിഐ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ടീം പ്രവചിച്ച് ഭോഗ്‍ലെയുടെ രംഗപ്രവേശം.

ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ താരങ്ങളെല്ലാം ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിലായിരിക്കുമെങ്കിലും, ശ്രീലങ്കയെ അവരുടെ മണ്ണിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ടീമിനെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കണ്ടെത്താൻ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുമെന്ന് ഭോഗ്‍ലെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ലഭ്യമായിട്ടുള്ള താരങ്ങളെ വച്ച് ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ഭോഗ്‍ലെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ചില പുതുമുഖങ്ങളെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭോഗ്‍ലെ, ശ്രദ്ധേയരായ ചില താരങ്ങളെ തഴയുകയും ചെയ്തു.

ശിഖർ ധവാൻ – പൃഥ്വി ഷാ സഖ്യമാണ് ഇരു ഫോർമാറ്റുകളിലും ഭോഗ്‍ലെയുടെ ടീമിലെ ഓപ്പണർമാർ. സൂര്യകുമാർ യാദവ്, മനീഷ് പാണ്ഡെ എന്നിവർക്കൊപ്പം സഞ്ജു സാംസണും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഏകദിന ടീമിന്റെ മധ്യനിര. ഐപിഎലിൽ അത്ര മികവു കാട്ടാനായില്ലെങ്കിലും ഭോഗ്‍ലെ പാണ്ഡെയെ ഏകദിന ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഇവർക്കുശേഷം പാണ്ഡ്യ സഹോദരൻമാരായ ഹാർദിക്കും ക്രുണാലുമാണ് ഭോഗ്‍ലെയുടെ ഏകദിന ബാറ്റിങ് ലൈനപ്പിൽ. യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹലും കുൽദീപ് യാദവും ഉൾപ്പെടുന്ന ‘കുൽചാ’ സഖ്യത്തിനാണ് സ്പിൻ വിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതല. ദീപക് ചാഹറും ഭുവനേശ്വർ കുമാറുമാണ് ടീമിലെ പേസർമാർ. നവ്ദീപ് സെയ്നി, ഷാർദുൽ ഠാക്കൂർ തുടങ്ങിയവരെ ഏകദിന ടീമിലേക്ക് ഭോഗ്‍ലെ പരിഗണിച്ചില്ല.

ഏകദിന ടീമിൽനിന്ന് അത്ര വ്യത്യസ്തമല്ലാത്ത ട്വന്റി20 ടീമിനെയാണ് ഭോഗ്‍ലെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. മനീഷ് പാണ്ഡെയെ ഒഴിവാക്കിയ ഭോഗ്‍ലെ പകരം രാഹുൽ തെവാത്തിയയ്ക്കാണ് ട്വന്റി20 ടീമിൽ അവസരം നൽകിയത്. ട്വന്റി20യിൽ കുൽദീപ് യാദവിനു പകരം വരുൺ ചക്രവർത്തിക്കും ഭോഗ്‍ലെ ഇടം നൽകി. രണ്ടാം സ്പിന്നറായി യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹലോ രാഹുൽ ചാഹറോ ആകാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഭോഗ്‍ലെയുടെ ഏകദിന ടീം: ശിഖർ ധവാൻ, പൃഥ്വി ഷാ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), മനീഷ് പാണ്ഡെ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യ, യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ, കുൽദീപ് യാദവ്, ദീപക് ചാഹർ, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ.

ഭോഗ്‍െലയുടെ ട്വന്റി20 ടീം: ശിഖർ ധവാൻ, പൃഥ്വി ഷാ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, സഞ്ജു സാംസൺ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യ, രാഹുൽ തെവാത്തിയ, ദീപക് ചാഹർ, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, രാഹുൽ ചാഹർ/യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ

