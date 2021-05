അടുത്ത 3–4 വർഷം കരിയറിന്റെ ഔന്നത്യത്തിൽ; ഇന്ത്യൻ ടീമാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ഉനദ്കട്

മുംബൈ∙ എത്രകണ്ട് തിരിച്ചടികളുണ്ടായാലും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ തിരിച്ചെത്താൻ തുടർന്നും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി സൗരാഷ്ട്ര ടീം ക്യാപ്റ്റനും ഐപിഎലിലെ ‘റെക്കോർഡ് കോടിപതി’യുമായ ജയ്ദേവ് ഉനദ്കട്. ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടംനേടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തിരുന്ന് എന്നും തിരിച്ചടികൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെങ്കിലും, ടീമിൽ സ്ഥിരാംഗത്വം ലഭിക്കാൻ തുടർന്നും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുമെന്നാണ് ഉനദ്കടിന്റെ പ്രസ്താവന. അടുത്ത 3–4 വർഷങ്ങൾ കരിയറിൽ താൻ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലെത്തുന്ന സമയമായിരിക്കുമെന്നും ഉനദ്കട് അവകാശപ്പെട്ടു.

ഇരുപത്തൊൻപതുകാരനായ ഉനദ്കട് ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഒരു ടെസ്റ്റിലും ഏഴ് ഏകദിനങ്ങളിലും 10 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിലും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2010ൽ കളിച്ച ഒരേയൊരു ടെസ്റ്റിൽ വിക്കറ്റൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. ഏഴ് ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്ന് എട്ടു വിക്കറ്റുകളും 10 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 14 വിക്കറ്റുകളുമാണ് സമ്പാദ്യം. 2018ലാണ് ഒടുവിൽ ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയണിഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ സൗരാഷ്ട്ര രഞ്ജി ട്രോഫി ചാംപ്യൻമാരായപ്പോൾ ടീമിനെ നയിച്ചത് ഉനദ്കടായിരുന്നു. പോയ രഞ്ജി സീസണിൽ ഉനദ്കട് വീഴ്ത്തിയ 67 വിക്കറ്റുകൾ റെക്കോർഡാണ്.

ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ മികവു കാട്ടിയിട്ടും ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിനും തുടർന്നുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനുമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ടീമിൽ ജയ്ദേവ് ഉനദ്കടിന് ഇടം കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല. റിസർവ് താരങ്ങളുടെ ഗണത്തിലും താരത്തിന് ഇടം ലഭിച്ചില്ല. ഇതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ തിരിച്ചെത്താൻ തുടർന്നും ശ്രമിക്കുമെന്ന ഉനദ്കടിന്റെ പ്രസ്താവന.

‘ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ശരിയല്ല. കരിയറിലെ ഏറ്റവും നിർണായക ഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനെന്നാണ് എന്റെ പൂർണമായ വിശ്വാസം. അടുത്ത 3–4 വർഷങ്ങൾ കരിയറിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലെത്തുന്ന സമയമായിരിക്കും’ – ഉനദ്കട് പറഞ്ഞു.

‘വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനിപ്പോഴും മികച്ച ഫോമിലാണെന്ന് അതിൽനിന്ന് വ്യക്തമല്ലേ. വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ട്രാക്കുകളിൽ മികവു കാട്ടാൻ എനിക്കാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്റെ സമയം വരുമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്നു’ – ഉനദ്കട് പറഞ്ഞു.

‘ടീമിൽ ഇടം ലഭിക്കുന്നത് പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. ആഭ്യന്തര തലത്തിലെ പ്രകടനത്തിനു പുറമെ ഇന്ത്യ എ ടീമിനായുള്ള പ്രകടനവും ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർണായകമാണ്. കോവിഡ‍് വ്യാപനം നിമിത്തം നിലവിൽ അത്തരം പര്യടനങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല’ – ഉനദ്കട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഒരു ഫാസ്റ്റ് ബോളറിന്റെ കരിയർ അത്ര ദൈർഘ്യമേറിയതല്ലെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ ബോധ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ, എനിക്കു മുന്നിൽ ഇപ്പോഴും സമയം അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത സീസൺ മുൻനിർത്തിയുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് ഞാൻ. അടുത്ത സീസണിനു മുന്നോടിയായി എന്തെങ്കിലും അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ അതിനും ഞാൻ തയാർ’ – ഉനദ്കട് പറഞ്ഞു.

English Summary: I see the next 3-4 years as my prime, hope my times comes: Jaydev Unadkat