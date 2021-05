ഇതു ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കില്ല: ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു ശേഷം ആർച്ചർ

ലണ്ടൻ‌∙ കരിയറിന്റെ ഔന്നത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് പേസ് ബോളർ ജോഫ്ര ആർച്ചർ നേരിടുന്നത്. കൈമുട്ടിനേറ്റ പരുക്കിനെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ആർച്ചർ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയനായത്. ആറ് മാസത്തിനിടയിൽ ഇതു രണ്ടാം തവണയാണ് ആർച്ചർക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നത്.

ജനുവരിയിൽ വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ കയ്യിൽ ഗ്ലാസ് കഷണം തുളച്ചുകയറിയതിനെ തുടർന്ന് ഇരുപത്തിയാറുകാരനായ ആർച്ചർക്കു ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടിവന്നിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് ഐപിഎൽ ആർച്ചർക്കു നഷ്ടമായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ കൈമുട്ടിനു പരുക്കേറ്റ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയനായത്.

ജൂൺ 2ന് ആരംഭിക്കുന്ന ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയും ജൂൺ 23ന് തുടങ്ങുന്ന ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയും ആർച്ചർക്ക് ഇതുമൂലം നഷ്ടമാകും. ഇതിനുപിന്നാലെയുള്ള ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലും പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലും താരത്തിന് കളിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല.

ആർച്ചറിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി നിരീക്ഷിച്ചുവരുകയാണെന്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (ഇസിബി) അറിയിച്ചത്. നിലവിലെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ആർച്ചർ, ‘ദ് ഡെയ്‌ലി മെയിൽ’ ദിനപത്രത്തിലെ തന്റെ കോളത്തിലും വ്യക്തമാക്കി. പരമാവധി സമയമെടുത്ത് പരുക്ക് ഭേദമാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘ഈ വർഷം കുറച്ചു മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമായാലും കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ കൂടി കരിയർ തുടരാൻ അതു സഹായിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. പരുക്ക് പൂർണമായും ഭേദമാകണം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കളിക്കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ചിന്തയില്ല.

ഇപ്പോൾ ഇതു ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കില്ല. പൂർണമായും ഫിറ്റ് ആകുന്നതിന് മുൻപു തിരിച്ചുവരുന്നത് ഒരു ഗുണവും ചെയ്യില്ല. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനും ആഷസ് പരമ്പരയ്ക്കുമാണ് മുൻഗണന. അതിനുമുൻപു ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ കളിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നല്ലത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സീസൺ മുഴുവൻ പുറത്തിരിക്കാൻ തയാറാണ്.’ – ആർച്ചർ പറഞ്ഞു.

