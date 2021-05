2021 ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ആർക്ക്? നാല് ടീമുകൾക്ക് സാധ്യത കൽപ്പിച്ച് വസിം അക്രം

ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിന് ഇനിയും ഏതാനും മാസങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലും അതു സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കുശേഷമാണ് ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന് ഇത്തവണ അരങ്ങൊരുങ്ങുന്നത്. 2016ൽ ഇന്ത്യയിൽവച്ചായിരുന്നു അവസാന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ്. ഇത്തവണയും ഇന്ത്യ തന്നെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന് ആതിഥ്യമരുളുമെന്നാണ് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ വേദി മാറാനാണ് സാധ്യത.

ഒക്ടോബർ–നവംബർ മാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ കോവി‍ഡ് മൂന്നാം തരംഗത്തിന് സാധ്യത പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ യുഎഇയിലേക്ക് ലോകകപ്പ് വേദി മാറാനാണ് ഏറ്റവും സാധ്യത. വേദി ഏതാണെങ്കിലും ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ സൂപ്പർ പോരാട്ടത്തിൽ ആര് വിജയിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ആരാധകർ പ്രവചനം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ചില സൂപ്പർ താരങ്ങളും ഈ പ്രവചനം നടത്തിയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ വസിം അക്രമാണ് ഇതിലെ പ്രമുഖൻ.

ലോകകപ്പ് ചാംപ്യന്മാരാകാൻ സാധ്യതയുള്ള നാല് ടീമുകളെയാണ് വസിം അക്രം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എങ്കിലും ഇന്ത്യയ്ക്കാണ് കൂടുതലും സാധ്യതയെന്നും അക്രം വിലയിരുത്തുന്നു. ന്യൂസിലൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട്, പാക്കിസ്ഥാൻ എന്നിവരാണ് മുൻ പാക്ക് ക്യാപ്റ്റന്റെ ലിസ്റ്റിലുള്ള മറ്റു ടീമുകൾ.

‘പ്രധാനടീമുകളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഏറ്റവുമധികം സാധ്യത കൽപ്പിക്കുന്നത്. നിർഭയമായാണ് അവർ ട്വന്റി20 ഫോർമാറ്റ് കളിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനും ന്യൂസിലൻഡിനും സാധ്യത തീരെ കുറവല്ല. നിലവിലെ ചാംപ്യന്മാരായ വെസ്റ്റിൻഡീസ് ടീമിന്റെ കാര്യം പ്രവചിക്കാനാകില്ല. പ്രധാന കളിക്കാൻ ഫോമിലായാൽ അവർക്കും ഒരു കൈ നോക്കാം.’ വസിം അക്രമം പറഞ്ഞു.

12 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം പാക്കിസ്ഥാൻ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് നേടണമെന്ന ആഗ്രഹവും വസിം അക്രം പങ്കുവച്ചു. 2009 ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലെ ഫൈനലിൽ ശ്രീലങ്കയെ എട്ടു വിക്കറ്റിന് വീഴ്ത്തിയാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ കിരീടമണിഞ്ഞത്. എന്നാൽ ചില മേഖലകളിൽ മെച്ചപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പാക്കിസ്ഥാൻ രണ്ടാം ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്വപ്നം കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും അക്രം പറ‍ഞ്ഞു.

‘ടീം കോംബിനേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അഞ്ച്, ആറ് പൊസിഷനുകളിൽ മികച്ച താരങ്ങളെ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. പതിനൊന്നു താരങ്ങളുടെ മികച്ച കോംബിനേഷനെ കളത്തിലിറക്കിയാൽ ടീമിന് ജയിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു പാക്കിസ്ഥാൻകാരൻ എന്ന നിലയിൽ അത് എന്റെ സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരമായിരിക്കും.’– വസിം അക്രം പറഞ്ഞു.

