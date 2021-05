ഇന്ത്യ–കിവീസ് ഫൈനലിന് റിസർവ് ദിനം; സമനിലയോ ടൈയോ എങ്കിൽ കിരീടം പങ്കുവയ്ക്കും

ദുബായ്∙ പ്രഥമ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയും ന്യൂസീലൻഡും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സതാംപ്ടനിൽ ഏറ്റുമുട്ടാനിരിക്കെ, വിശദമായ നിയമാവലിയും നിർദ്ദേശങ്ങളും പുറത്തിറക്കി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി). കലാശപ്പോരാട്ടത്തിനായി ഒരു റിസർവ് ദിനം ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇതിലെ പ്രധാന തീരുമാനം. മത്സരം നടക്കുന്ന അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ സമയനഷ്ടം സംഭവിച്ചാലാണ് റിസർവ് ദിനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ജൂൺ 18 മുതൽ 22 വരെ നടക്കുന്ന കലാശപ്പോരിന്, 23–ാം തീയതി റിസർവ് ദിനമായിരിക്കും. മത്സരം ടൈയിലോ സമനിലയിലോ അവസാനിച്ചാൽ ഇന്ത്യയെയും ന്യൂസീലൻഡിനെയും സംയുക്ത‌ ജേതാക്കളായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും ഐസിസി വ്യക്തമാക്കി.

കലാശപ്പോരിനായി അഞ്ച് സമ്പൂർണ ദിനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് സമയനഷ്ടം പരിഹരിക്കാൻ റിസർവ് ദിനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഓരോ ദിവസവും സമയനഷ്ടം പരിഹരിക്കുന്നതിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന അധിക സമയം തികയാതെ വന്നാൽ മാത്രമേ റിസർവ് ദിനം ഉപയോഗിക്കൂ. റിസർവ് ദിനം ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാൽ, ഇതേക്കുറിച്ച് ഐസിസി മാച്ച് റഫറി ഇരു ടീമുകളേയും മാധ്യമങ്ങളേയും അറിയിക്കും.

അതേസമയം, മത്സരത്തിന് ഫലമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ഉറപ്പായാൽ റിസർവ് ദിനം ഉപയോഗിക്കില്ലെന്നും ഐസിസി വ്യക്തമാക്കി. അതിനു പകരം അഞ്ചാം ദിനം മത്സരം സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചതായി കണക്കാക്കി ഇരു ടീമുകളെയും സംയുക്ത ജേതാക്കളായി പ്രഖ്യാപിക്കും. മത്സരം റിസർവ് ദിനത്തിലേക്ക് നീട്ടുമോയെന്ന കാര്യം അഞ്ചാം ദിനത്തിന്റെ അവസാനമാകും മാച്ച് റഫറി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുക.

English Summary: World Test Championship final: India, New Zealand to share trophy if match ends in a draw or a tie