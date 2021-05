ഐപിഎൽ @ യുഎഇ

മുംബൈ ∙ കോവിഡ് മൂലം നിർത്തിവച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗ് ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ സെപ്റ്റംബറിലും ഒക്ടോബറിലുമായി യുഎഇയിൽ നടത്താൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) ഔദ്യോഗികമായി തീരുമാനിച്ചു. ഇന്നലെ ഓൺലൈനായി ചേർന്ന സ്പെഷൽ ജനറൽ മീറ്റിങ്ങിലാണു തീരുമാനം. ഒക്ടോബറിലും നവംബറിലുമായി നടത്തേണ്ട ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യയിൽതന്നെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിനോടു കൂടുതൽ സമയം ചോദിക്കാനും ബിസിസിഐ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിവിധ ടീമുകളിലായി ചില താരങ്ങൾക്കും പരിശീലകർക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ചതോടെയാണ് ഈ മാസമാദ്യം ഐപിഎൽ നിർത്തിവച്ചത്. ഇനി 31 മത്സരങ്ങളാണു ടൂർണമെന്റിൽ ബാക്കിയുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ സീസൺ യുഎഇയിൽ നടത്തിയതിനാൽ അവിടെയുള്ള വേദികളെപ്പറ്റി ബിസിസിഐക്കു മികച്ച ധാരണയിലുള്ളതിനാലാണു മറ്റൊരു വേദിയെപ്പറ്റിയും കാര്യമായ ആലോചന നടക്കാതിരുന്നത്.

English Summary: IPL 2021 remaining matches to be conducted in UAE