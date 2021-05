ജഡേജ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് സിലക്ടർമാർക്കും സംശയം: കുൽദീപ്

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ സ്പിന്നർമാരുടെ ആധിക്യം നിമിത്തമാണ് തനിക്ക് ഇപ്പോൾ അവസരങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞതെന്ന നിരീക്ഷണവുമായി ഇന്ത്യൻ താരം കുൽദീപ് യാദവ്. രവീന്ദ്ര ജഡേജ, യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ എന്നിവർക്കൊപ്പം താൻ കൂടി ചേരുന്നതോടെ ആരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ സിലക്ടർമാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം സ്വാഭാവികമാണെന്ന് കുൽദീപ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇടക്കാലത്ത് അൽപം നിറം മങ്ങിയ ജഡേജ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം നമ്പർ ഓൾറൗണ്ടറായി തിരിച്ചെത്തിയതോടെ ചെഹൽ, കുൽദീപ് എന്നിവരിൽ ഒരാളെ മാത്രമേ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാകൂ.

മാർച്ചിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നടന്ന ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ കുൽദീപ് യാദവിന് ഇന്ത്യ അവസരം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, പ്രകടനം മോശമായതോടെ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ടീമിനു പുറത്തായി.

‘ടീമിന്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചാണ് ആരു കളിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ടീം കോംബിനേഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സ്പിന്നർമാരിൽ ജഡേജയുടെ ബാറ്റിങ് പ്രകടനവും ടീമിനെ സംബന്ധിച്ച് നിർണായകമാണ്. ബാറ്റുകൊണ്ടും പന്തുകൊണ്ടും സ്കോർ ചെയ്യുന്ന താരമാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സിലക്ടർമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും ശ്രമകരമായിരിക്കും’ – കുൽദീപ് യാദവ് പറഞ്ഞു.

ഇടയ്ക്ക് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രകടനത്തിൽ സ്ഥിരത പുലർത്താനാകാത്തത് അവസരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തുടർച്ച ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ടാണെന്നും കുൽദീപ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ക്യാപ്റ്റന്റെയും ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെയും വിശ്വാസമാർജിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും കുൽദീപ് പറഞ്ഞു.

‘എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. കാരണം, മതിയായ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഇടിയും. സ്ഥിരമായി അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായും ആത്മവിശ്വാസം ഇരട്ടിക്കും’ – കുൽദീപ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Kuldeep Yadav on Indian team combination: Always tough to chose between Jadeja, Chahal and me