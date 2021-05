ധോണി, പാണ്ഡ്യ എന്നിവരേപ്പോലെ നല്ലൊരു ഫിനിഷറില്ലാത്തത് ഓസീസിന്റെ ദൗർബല്യം: പോണ്ടിങ്

സിഡ്നി∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മുൻ നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി, ഓൾറൗണ്ടർ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ എന്നിവരേപ്പോലെ ലക്ഷണമൊത്തൊരു ഫിനിഷറിന്റെ അഭാവമാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളിയെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ റിക്കി പോണ്ടിങ്. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് മുൻനിർത്തി ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമിനെ വിലയിരുത്തുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ഫിനിഷറുടെ അഭാവമാണ് ടീം നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലിവിളിയെന്ന പോണ്ടിങ്ങിന്റെ നിഗമനം. മധ്യനിരയിലോ വാലറ്റത്തോ ശോഭിക്കാനാകുന്ന വിശ്വസ്തനായൊരു വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനെ ലഭിക്കുന്നത് ‘ഒരു വെടിക്ക് രണ്ടു പക്ഷി’ എന്നതു പോലെയാണെന്നും പോണ്ടിങ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ എക്കാലവും അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം വിശ്വസ്തനായൊരു ഫിനിഷറുടെ അഭാവമാണ്. ഇന്നിങ്സിലെ അവസാന മൂന്നോ നാലോ ഓവറിൽ വിജയത്തിലേക്ക് 50 റൺസ് എന്ന നിലയിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ടീമിനെ ജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വളരെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥാനമാണത്’ – പോണ്ടിങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘സുദീർഘമായ തന്റെ കരിയറിലുടനീളം ആ സ്ഥാനത്ത് കളിച്ച താരമാണ് ഇന്ത്യയുടെ എം.എസ്. ധോണി. സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹം അവിടെ വൻ വിജയവുമായി. ഇപ്പോഴത്തെ താരങ്ങളിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയേയും കയ്റൺ പൊള്ളാർഡിനേയും നോക്കൂ. അവരവരുടെ ടീമിനായും ഐപിഎലിലും അവസാന നിമിഷം അവർ മത്സരഫലം മാറ്റിമറിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടില്ലേ? അവരെല്ലാം മേൽപ്പറഞ്ഞ തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ കളിക്കുന്നവരാണ്’ – പോണ്ടിങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമിലെ പ്രധാന താരങ്ങളെല്ലാം ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിൽ ആദ്യ നാലു സ്ഥാനങ്ങളിൽ ബാറ്റു ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിനിഷർ റോളിൽ നല്ലൊരു താരം വളർന്നുവരാത്തതിനു കാരണമെന്നും പോണ്ടിങ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിൽ മാർക്കസ് സ്റ്റോയ്നിസിനെ ചില മത്സരങ്ങളിൽ ഞാൻ ഫിനിഷറായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ഓപ്പണറായി കളിക്കുന്ന സ്റ്റോയ്നിസ്, മെൽബൺ സ്റ്റാർസിനു വേണ്ടി തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ഡൽഹി ടീമിൽ എനിക്ക് ആവശ്യം മത്സരം നല്ല രീതിയിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നവരെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം രണ്ടോ മൂന്നോ മത്സരങ്ങളിൽ അത്തരം പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ ടീമിന് വിജയം സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു’ – പോണ്ടിങ് പറഞ്ഞു.

‘അതുകൊണ്ട്, ഓസീസ് ടീമിൽ മത്സരം ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന താരങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ, എത്രമാത്രം അവരത് ചെയ്യുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് ഫിനിഷർ റോളിൽ കൂടുതൽ മികവു കാട്ടാനാകും. പക്ഷേ, സ്റ്റോയ്നിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഫിനിഷർ റോളിൽ കരുത്തു തെളിയിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന കാര്യത്തിലാണ് എനിക്ക് സംശയം’ – പോണ്ടിങ് പറഞ്ഞു.

ഫിനിഷർ റോളിൽ തിളങ്ങാനാകുന്ന വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാന്റെ അഭാവം ഓസീസ് ടീമിനെ അലട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പോണ്ടിങ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മാത്യു വെയ്ഡ്, ജോഷ് ഫിലിപ്പെ, അലക്സ് കാരി തുടങ്ങിയവർ വ്യത്യസ്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങി തിളങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരതയുള്ള ഫിനിഷർമാരായി സ്വയം തെളിയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പോണ്ടിങ് പറഞ്ഞു. ഈ റോളിൽ തിളങ്ങാൻ നിലവിലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ താരം ഇതുവരെ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറാൻ അവസരം ലഭിക്കാത്ത യുവതാരം ജോഷ് ഇൻഗ്ലിസ് ആണെന്നും പോണ്ടിങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം, വെസ്റ്റിൻഡീസിലും ബംഗ്ലദേശിലും പര്യടനം നടത്തുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഓസീസ് ടീമിൽ ജോഷിന് ഇടം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

English Summary: Australia lack a finisher going into the T20 World Cup, says Ricky Ponting