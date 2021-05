ദേശീയ ടീമിൽ കളിക്കാൻ യോഗ്യരായ 50 താരങ്ങളെങ്കിലുമുണ്ട്; ഇന്ത്യയെ കണ്ടുപഠിക്കണം: അക്മൽ

കറാച്ചി∙ ക്രിക്കറ്റിൽ വളർച്ച മോഹിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ കണ്ടു പഠിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവുമായി പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ താരം കമ്രാൻ അക്മൽ. യുട്യൂബ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി അക്മലിന്റെ രംഗപ്രവേശം. ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ ഇതുവരെ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയാറാകാത്ത ടീമാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് അക്മൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിൽ സജീവ ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിക്കുന്ന താരങ്ങൾ പോലും തുടർന്നും യുവതാരങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണെന്ന് അക്മൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്, വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മൺ, അനിൽ കുംബ്ലെ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളുടെ ഉദാഹരണവും അക്മൽ എടുത്തുകാട്ടി.

‘ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ ഇന്നും യാതൊരുവിധ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയാറാകാത്തവരാണ് ഇന്ത്യ. സ്കൂൾ തലത്തിൽ പോലും ഇന്ത്യയിൽ ദ്വിദിന, ത്രിദിന മത്സരങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ന് ദേശീയ ടീമിലേക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്ന, കുറഞ്ഞത് 50 താരങ്ങളെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന് ഇന്ത്യ കൊടുക്കുന്ന പ്രധാന്യമാണ് ഇതിനു കാരണം. ഇന്ത്യയിലെ ഇതിഹാസ താരങ്ങളിൽ എം.എസ്. ധോണി ഒഴികെ ആരും ടെസ്റ്റിൽനിന്ന് മാത്രമായി വിരമിച്ച് മാറിനിൽക്കുന്നത് നാം കണ്ടിട്ടില്ല. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അവരുടെ കരിയറിൽ ഏറ്റവും അവസാനം കളിച്ചത് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതിൽനിന്ന് നാം ഏറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. എങ്ങനെ യുവതാരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാം, അവരെ ഇന്ത്യൻ ശൈലിക്ക് അനുയോജ്യരാക്കാം എന്നെല്ലാം അതിൽനിന്ന് പഠിക്കാം’ – കമ്രാൻ അക്മൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏകദിനത്തിലോ ട്വന്റി20യിലോ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന യുവതാരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചുനോക്കൂ. അവർ ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കും മുൻപ് കുറഞ്ഞത് 40–50 മത്സരങ്ങളെങ്കിലും കളിച്ച് തഴക്കം വന്നവരാണ്. സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഉദാഹരണമായി എടുക്കാം. സുദീർഘമായ കാത്തിരിപ്പിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയണിയാൻ അടുത്തിടെ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച താരമാണ് അദ്ദേഹം. ഇവർക്കെല്ലാം ആഭ്യന്തര തലത്തിൽ കുറഞ്ഞത് നാലോ അഞ്ചോ വർഷത്തെ മത്സരപരിചയമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ടീമിലെത്തുമ്പോഴേയ്ക്കും ഇവരെല്ലാം കളിച്ച് തഴക്കം വന്ന പരിചയസമ്പന്നരായിരിക്കും’ – അക്മൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ആളുകളുടെ മനോഭാവവും പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയണം. 1990കൾ മുതലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസങ്ങളെ എടുത്തുനോക്കൂ. രാഹുൽ ദ്രാവിഡും അനിൽ കുംബ്ലെയും വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മണും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെല്ലാം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഇന്നും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റുമായി ചേർന്നു നിൽക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ ശ്രദ്ധയത്രയും യുവതാരങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിലാണ്. അത് ഐപിഎലിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നില്ല. വീരേന്ദർ സേവാഗും യുവരാജ് സിങ്ങും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെല്ലാം ആഭ്യന്തര തലത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ക്രിക്കറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് തയാറായിട്ടില്ല. എന്നും മുന്നോട്ടു തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ കുതിപ്പ്’ – അക്മൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: Akmal explains why the mindset of ‘Indian cricket is commendable'