ഗാവസ്കറിനൊപ്പം കളിക്കാനായില്ല, റിച്ചാർഡ്സിനെതിരെയും: ‘സങ്കടം‌ പറഞ്ഞ്’ സച്ചിൻ

മുംബൈ∙ ആഭ്യന്തര, രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കരിയറുകളിലായി വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇന്നും തന്നെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്ന രണ്ട് ‘സങ്കട’ങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറഞ്ഞ് ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ. ഒരു ക്രിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് പ്രതിനിധിയുമായി സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് സച്ചിൻ രാജ്യാന്തര കരിയറിൽ എത്തിപ്പിടിക്കാനാകാതെ പോയ രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്.

ചെറുപ്പത്തിൽ തന്റെ മനസ്സിലെ ക്രിക്കറ്റ് ഹീറോ ആയിരുന്ന മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സുനിൽ ഗാവസ്കറിനൊപ്പം ഒരേ ടീമിൽ കളിക്കാനാകാതെ പോയതാണ് സച്ചിന്റെ സങ്കടങ്ങളിൽ ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തേത്, ചെറുപ്പകാലത്ത് ഏറെ ആരാധിച്ചിരുന്ന വെസ്റ്റിൻഡീസ് ഇതിഹാസം വിവിയൻ റിച്ചാർഡ്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന ടീമിനെതിരെ കളിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതും!

‘എനിക്ക് രണ്ട് വിഷമങ്ങളേയുള്ളൂ. ഒന്ന് സുനിൽ ഗാവസ്കറിനൊപ്പം ഒരേ ടീമിൽ കളിക്കാൻ ഒരിക്കൽ അവസരം ലഭിച്ചില്ല എന്നതാണ്. ഞാനൊക്കെ കളിച്ചു വളരുന്ന കാലത്ത് ഗാവസ്കറായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഹീറോ. അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ഒരേ ടീമിൽ കളിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയത് വലിയൊരു വിഷമമായി അവശേഷിക്കുന്നു. ഞാൻ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറുന്നതിനും ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് അദ്ദേഹം വിരമിച്ചിരുന്നു’ – സച്ചിൻ പറഞ്ഞു.

2013ൽ സജീവ ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ച സച്ചിൻ, രാജ്യാന്തര വേദിയിൽ ഇന്നും ടെസ്റ്റിലും ഏകദിനത്തിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ താരമാണ്. വെസ്റ്റിൻഡീസ് ഇതിഹാസം വിവിയൻ റിച്ചാർഡ്സിനെതിരെ കളിക്കാനാകാതെ പോയതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷമമെന്നും സച്ചിൻ പറഞ്ഞു.

‘എന്റെ ബാല്യകാല ഹീറോയായ വിവിയൻ റിച്ചാർഡ്സിനെതിരെ കളിക്കാനാകാതെ പോയതും മറ്റൊരു സങ്കടമാണ്. കൗണ്ടി ക്രിക്കറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കളിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, രാജ്യാന്തര വേദിയിൽ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുന്ന ടീമിനെതിരെ കളിക്കാനാകാതെ പോയത് ഇന്നും ഒരു സങ്കടമായി അവശേഷിക്കുന്നു. റിച്ചാർഡ്സ് 1991ലാണ് വിരമിച്ചതെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കരിയറുകൾക്കിടയിലെ ഇടവേള അൽപം നീണ്ടതായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് മുഖാമുഖം കളിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.’ – സച്ചിൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Wanted to play alongside Sunil Gavaskar and against Viv Richards: Sachin Tendulkar