‘ഒരു മണിക്കൂർ യാത്രചെയ്ത് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ പുലർച്ചെ 3.30ന് വാതിലിൽ മുട്ടിയ പന്ത്’!

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഋഷഭ് പന്ത് ഒരിക്കൽ പുലർച്ചെ 3.30ന് മാപ്പു ചോദിക്കാനായി വീട്ടിലെത്തിയ സംഭവം വിവരിച്ച് താരത്തിന്റെ ബാല്യകാല പരിശീലകനായിരുന്ന തരക് സിൻഹ. ബാല്യകാലത്ത് പന്ത് ക്രിക്കറ്റ് പഠിക്കാനെത്തിയിരുന്ന അക്കാദമിയിലെ പരിശീലകനായിരുന്നു സിൻഹ. ഒരിക്കൽ പരിശീലനത്തിനിടെ ഋഷഭ് പന്തിനെ സിൻഹ ശാസിച്ചിരുന്നു. പിറ്റേന്നു പുലർച്ചെയാണ് ഒരു മണിക്കൂറോളം യാത്ര ചെയ്ത് ‘മാപ്പു പറയാനായി’ ഋഷഭ് പന്ത് പരിശീലകന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത്!

‘ഒരിക്കൽ ദക്ഷിണ ഡൽഹിയിൽ ഞാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന സോണറ്റ് ക്ലബ്ബിലെ നെറ്റ് സെഷനിടെ പന്തിനോട് മുഷിഞ്ഞു സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നു. പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ ഏതാണ്ട് 3.30ന് വീടിന്റെ വാതിലിൽ മുട്ടുകേട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുമ്പോൾ പുറത്ത് ഋഷഭ് പന്ത്! എന്നെ വിഷമിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് രാത്രി ഉറങ്ങാനാകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷമ ചോദിക്കാനെത്തിയതാണ്. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വൈശാലിയിലേക്ക് പന്തിന്റെ താമസ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ യാത്രാദൂരമുണ്ട്’ – സിൻഹ വിശദീകരിച്ചു.

‘ആ സമയം എന്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞറിയിക്കാനാകില്ല. എന്നെ വിഷമിപ്പിച്ചതിൽ ദുഃഖമുണ്ടെന്നും ക്ഷമ ചോദിക്കാനാണ് വന്നതെന്നും പന്ത് പറഞ്ഞു. അർധരാത്രി കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷമ ചോദിക്കാനായി പന്ത് എത്തിയ സംഭവം എന്നെ വല്ലാതെ ഉലച്ചുകളഞ്ഞു. എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളാകട്ടെ പന്തിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതിന് എന്നോട് വഴക്കിട്ടു’ – സിൻഹ പറഞ്ഞു.

നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സ്ഥിരാംഗമായ പന്തിനെ, ഭാവി ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സിൻഹ മനസ്സു തുറന്നു.

‘പന്തിനെ ഭാവി ക്യാപ്റ്റനെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാറായോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. ടീമിൽ സ്ഥിരാംഗമാകാൻ കളിക്കാരനെന്ന നിലയിൽ തന്നെ പന്ത് സ്വയം തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഇതിഹാസങ്ങളായ എം.എസ്. ധോണിയേയും വിരാട് കോലിയേയും നോക്കൂ. ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തെത്തുന്നതിനു മുൻപ് അവർ എത്രമാത്രം അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കളിക്കാരനെന്ന നിലയിൽ പന്ത് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി തെളിയാനുണ്ട്. ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനായി അദ്ദേഹം ഇത്തവണ നല്ല രീതിയിലാണ് ക്യാപ്റ്റന്റെ ചുമതല നിർവഹിച്ചത്. മുൻപ് രഞ്ജി ട്രോഫിയിലും ടീമിനെ ഫൈനലിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്റ്റന്റെ ചുമതല ലഭിക്കുമ്പോൾ വിറയ്ക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ല പന്ത്. പക്ഷേ, യുവതാരമെന്ന നിലയിൽ കുറച്ചുകൂടി പക്വതയാർജിച്ച ശേഷമേ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി ക്യാപ്റ്റനെന്നൊക്കെ പറയാനാകൂ’ – സിൻഹ പറഞ്ഞു.



