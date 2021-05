ബോളിങ് തന്ത്രം ‘ചോർത്താൻ’ കോലിയുടെ കെണി; ‘പിടിച്ചുനിന്ന’ ജാമിസണ് കയ്യടിച്ച് സൗത്തി!

ലണ്ടൻ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 14–ാം സീസണിനിടെ ബോളിങ് തന്ത്രങ്ങൾ ‘ചോർത്താൻ’ ശ്രമിച്ച ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലിയുടെ കെണിയിൽ വീഴാതിരുന്ന യുവ പേസ് ബോളർ കൈൽ ജാമിസനെ പുകഴ്ത്തി ന്യൂസീലൻഡ് താരം ടിം സൗത്തി. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെ നേരിടാനിരിക്കെയാണ് ഐപിഎൽ ക്യാംപിനിടെ കൈൽ ജാമിസന്റെ ബോളിങ് തന്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കോലി ശ്രമിച്ചത്. ഇതിനായി നെറ്റ് സെഷനിടെ ഡ്യൂക്ക് ബോളിൽ പരിശീലിക്കുന്നതിന് ജാമിസനെ കോലി ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും ‘അപകടം മണത്ത’ ന്യൂസീലൻഡ് താരം തന്ത്രപരമായി ഒഴിഞ്ഞുമാറിയതായി റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇവരുടെ സഹതാരമായ ഓസീസ് താരം ഡാനിയൽ ക്രിസ്റ്റ്യനാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ഒരിക്കൽ നെറ്റ് സെഷനിടെയാണ് ‘ഡ‍്യൂക്ക്’ ബോൾ ഉപയോഗിച്ച് ബോൾ ചെയ്യാൻ കോലി ജാമിസനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ കോലി ഒരുക്കിയ കെണി മനസിലാക്കിയ ജാമിസൺ, ബോൾ ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചെന്ന് ക്രിസ്റ്റ്യൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഐപിഎൽ 14–ാം സീസണിനു മുന്നോടിയായുള്ള താരലേലത്തിലാണ് 15 കോടി രൂപ മുടക്കി വിരാട് കോലിയുടെ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ കൈൽ ജാമിസണിനെ ടീമിലെത്തിച്ചത്.

‘ആ കഥ സത്യമാണെന്ന് എനിക്കുറപ്പാണ്. സത്യത്തിൽ എല്ലാ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്കുമുള്ള ഉത്തരം ഇതാണ് – അവർക്കായി എന്തിനാണ് നമ്മുടെ തന്ത്രങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്? ജാമിസണിനെ കെണിയിൽ വീഴ്ത്താനാകുമോയെന്ന കോലിയുടെ തന്ത്രം കൊള്ളാം. അതിൽ ജാമിസൻ വീഴാതിരുന്നതും മനസ്സിലാക്കാം. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ കോലിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ജാമിസൻ വെളിപ്പെടുത്താതിരുന്നതാണ്’ – സൗത്തി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

∙ ക്രിസ്റ്റ്യൻ വെളിപ്പെടുത്തിയ സംഭവം ഇങ്ങനെ:

ജാമിസനോട് ഡ്യൂക് ബോൾ ഉപയോഗിച്ച് എറിയാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, ജൂൺ 18 മുതൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സതാംപ്ടണിൽ നടക്കുന്ന ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലായിരുന്നു കോലിയുടെ മനസ്സിൽ. ഇന്ത്യയും ന്യൂസീലൻഡും ഏറ്റുമുട്ടുന്ന കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ‍്യൂക്ക് ബോളാണ്. ഇക്കാര്യം അറിയാവുന്ന കോലി ഡ്യൂക് ബോളിൽ ന്യൂസീലൻഡ് പേസ് ആക്രമണത്തിലെ പുത്തൻ ആയുധമായ ജാമിസന്റെ ബോളിങ് തന്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് ഇത്തരമൊരു ‘ഐഡിയ’ പുറത്തെടുത്തത്. ഇതു മനസ്സിലാക്കിയ ജാമിസൻ ബോൾ ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചതോടെ തന്ത്രം പൊളിഞ്ഞു. ഡാൻ ക്രിസ്റ്റ്യന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ:

‘ഒരിക്കൽ പരിശീലനത്തിനിടെ ഞാനും വിരാടും (കോലി) ജാമിസനും ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. കോലിയും ജാമിസനും ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച‌ുള്ള ചർച്ചയിലായിരുന്നു. ഇതിനിടെ കോലി ചോദിച്ചു:’

‘ജാമി (കൈൽ ജാമിസൻ), താങ്കൾ ഡ്യൂക് ബോള്‍ ഉപയോഗിച്ച് കാര്യമായി പരിശീലിച്ചിട്ടുണ്ടോ?’

‘ജാമിസ‌ന്റെ മറുപടി: ഉവ്വ്, എന്റെ കൈവശം 2–3 ഡ്യൂക് ബോളുകളുണ്ട്. അതുവച്ച് ഇടയ്ക്ക് തീർച്ചയായും പരിശീലിക്കും.’

‘വിരാടിന്റെ ചോദ്യം: നിനക്ക് ഡ്യൂക്ക് ബോൾ വച്ച് പരിശീലിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്കെതിരെ എറിഞ്ഞോളൂ. നിന്നെ നേരിടാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമേയുള്ളൂ.’

‘ജാമിസന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ: ഇല്ല. താങ്കൾക്കെതിരെ തൽക്കാലം ബോൾ ചെയ്യാൻ ഞാനില്ല. സത്യത്തിൽ ഡ്യൂക്ക് ബോളിൽ ജാമിസന്റെ ശൈലി മനസ്സിലാക്കാനായിരുന്നു കോലിയുടെ ശ്രമം. പന്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടെ പരിശീലനത്തിന്റെ പേരിൽ പഠിച്ചെടുക്കാമെന്ന് കോലി കരുതി’ – ക്രിസ്റ്റ്യൻ വിശദീകരിച്ചു.

