സിഡ്നി ∙ യുഎഇയിൽ സെപ്റ്റംബറിൽ പുനരാരംഭിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗ് ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിലേക്കു കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് പേസർ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പാറ്റ് കമ്മിൻസ് എത്തില്ല. ഐപിഎൽ പുനരാരംഭിച്ചാലും താൻ പങ്കെടുക്കില്ലെന്നു താരം നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന് ഒരുങ്ങേണ്ടതിനാൽ മറ്റു താരങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് തീരുമാനെടുത്തിട്ടില്ല.

English Summary: Pat Cummins not to return for resumption of IPL in UAE