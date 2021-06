ലണ്ടൻ∙ ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ സവിശേഷമായ ആരാധനയെക്കുറിച്ച് മനസ്സു തുറന്ന് ഇംഗ്ലിഷ് താരം സാം ബില്ലിങ്സ്. ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് താരമായിരുന്ന ബില്ലിങ്സ്, മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിക്കു കീഴിൽ കളിക്കാൻ ലഭിച്ച അവസരത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സു തുറന്നു. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ധോണിയോടുള്ള ഇഷ്ടവും ആരാധനയും ആരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ ബില്ലിങ്സ്, ഇന്ത്യയിൽ ക്രിക്കറ്റ് എന്നാൽ ഒരു സംസ്കാരമോ അതിനപ്പുറമോ ആണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കോവിഡ് വ്യാപനം നിമിത്തം പാതിവഴിയിൽ നിർത്തിയ ഐപിഎൽ 14–ാം സീസണിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് താരമായിരുന്നു സാം ബില്ലിങ്സ്.

‘ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിൽ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിക്കു കീഴിൽ കളിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതവും അടുത്തുനിന്ന് കാണാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. പ്രശസ്തി നിമിത്തം മാത്രം പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലുമാകാതെ ഹോട്ടൽ റൂമിനുള്ളിൽ ഓരോ ദിവസവും ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന അദ്ദേഹം ആകെക്കൂടി വെളിയിലിറങ്ങുന്നത് പരിശീലനത്തിനു പോകുമ്പോഴോ മത്സരങ്ങൾക്കായി പോകുമ്പോഴോ ആണ്. ഇത്തരമൊരു ജീവിതം ശരിക്കും നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിക്കും. ധോണിയെ ഇന്ത്യൻ ജനത ആരാധിക്കുന്ന രീതി ആരുടെയും മനസ്സിനെ പിടിച്ചുലയ്ക്കും’ – സാം ബില്ലിങ്സ് പറഞ്ഞു.

2018–19 സീസണിൽ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിക്കു കീഴിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനായി കളിച്ച സാം ബില്ലിങ്സ്, 2021 സീസണിനു മുന്നോടിയായി ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിലേക്കു മാറിയിരുന്നു. ചെന്നൈയ്ക്കായി 11 മത്സരങ്ങളിൽ കളത്തിലിറങ്ങിയ ബില്ലിങ്സ്, ഒരു അർധസെഞ്ചുറി സഹിതം 108 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ലോകത്ത് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ തനിക്കേറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം ഇന്ത്യയാണെന്നും സാം ബില്ലിങ്സ് പറഞ്ഞു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ 100 കോടിയിലധികം വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് അതിനെ സവിശേഷമാക്കുന്നതെന്ന് ബില്ലിങ്സ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഇന്ത്യയിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുക എന്നതിൽത്തന്നെ എല്ലാമുണ്ട്. കളിക്കാരനെന്ന നിലയിലോ ആരാധകനെന്ന നിലയിലോ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ക്രിക്കറ്റ് സ്നേഹം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് അത് എത്ര കണ്ട് മനസ്സിലാകുമെന്ന് അറിയില്ല. ലണ്ടനിലുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലിഷുകാരൻ ക്രിക്കറ്റ് തനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്നോ ക്രിക്കറ്റ് കാണാറില്ലെന്നോ പറഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷേ, ഇന്ത്യയിലെ 130 കോടി ജനങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു’ – ബില്ലിങ്സ് പറഞ്ഞു.

‘ലോക ഫുട്ബോളിലെ സൂപ്പർതാരമായ ഇംഗ്ലിഷ് താരം ഹാരി കെയ്ൻ ഇന്ത്യയിലെ തെരുവുകളിലൂടെ ഇറങ്ങി നടന്നാൽ എത്രപേർ അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുമെന്ന് സംശയമാണ്. പക്ഷേ ജോസ് ബട്‍ലറാണ് തെരുവിലൂടെ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആളുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയും. അദ്ദേഹത്തിനു ചുറ്റും വലിയ ആൾക്കൂട്ടവും രൂപപ്പെടും. ഇന്ത്യ‌യിൽ ക്രിക്കറ്റെന്നാൽ വെറുമൊരു കളി മാത്രമല്ല. അതൊരു സംസ്കാരമാണ്. ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് എന്നാൽ എല്ലാമെല്ലാമാണ്’ – സാം ബില്ലിങ്സ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Mind-boggling to see how people worship MS Dhoni in India: Sam Billings