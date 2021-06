വിമാനത്തിൽ ഉറങ്ങിയവരുടെ കണക്കും കൊടുക്കുന്നവരാണ്: പാക്ക് ബോർഡിന് വിമർശനം

കറാച്ചി∙ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗ് (പിഎസ്എൽ) യുഎഇയിലേക്കു മാറ്റിയതിനു പിന്നാലെ, താരങ്ങളുടെ വിമാന യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉടലെടുത്ത വിവാദത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനെ (പിസിബി) വിമർശിച്ച് മുൻ താരം സൽമാൻ ബട്ട്. പിഎസ്എലിനായി അബുദാബിയിലേക്കു പോകാനെത്തിയ പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ വിമാനത്തിൽ കയറാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ സർഫ്രാസ് അഹമ്മദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിയത്.

താരങ്ങളുടെ യാത്ര മുടങ്ങിയിട്ടും ഇതേക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്കു പോലും ഉരിയാടാത്ത പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ നിശബ്ദതയെയാണ് മുൻ താരം സൽമാൻ ബട്ട് വിമർശിച്ചത്. താരങ്ങളുടെ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തവും ബോർഡിനാണെന്ന് ബട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന് വളരെ മികച്ച മീഡിയ സംവിധാനമാണുള്ളത്. കളിക്കാരുടെ യാത്ര, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, അത് പരിഹരിച്ചതെങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം പിസിബിക്കുണ്ട്. പക്ഷേ, പിഎസ്എലിനായി തയാറെടുത്ത് എത്തിയ താരങ്ങളുടെ യാത്ര മുടങ്ങിയതിൽ അവർ ഇപ്പോഴും പരിപൂർണ നിശബ്ദത പാലിക്കുകയാണ്’ – ബട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘അല്ലാത്തപ്പോൾ പിസിബിയുടെ ശൈലി നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ്. വിമാന യാത്രയിൽ ഏതൊക്കെ താരങ്ങൾ ഉറങ്ങി, ആരൊക്കെ ഉണർന്നിരുന്നു, ആരെക്കെ സിനിമ കണ്ടു തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ വരെ അവർ മാധ്യമ വിഭാഗത്തിലൂടെ പുറത്തുവിടും. ഹോട്ടൽ റൂമിൽ ഏതൊക്കെ താരങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എക്സര്സൈസ് ചെയ്തു എന്നതിന്റെ വിഡിയോയും ഇറക്കും. സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആരാധകർക്ക് ഒരു ചിത്രം നൽകാൻ പിസിബിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് പാക്കിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗിനെയും സഹായിക്കും. പാക്കിസ്ഥാൻ ബോർഡ് തന്നെ പ്രസ്താവന നടത്തുമ്പോൾ അത് ഔദ്യോഗികമാകും. പിന്നെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമുണ്ടാകില്ല’ – സൽമാൻ ബട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

