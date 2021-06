ലോകകപ്പ് ജയിച്ച ടീമംഗം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് ‘വിരമിച്ചു’; ഇനി കളി അമേരിക്കയിൽ!

ന്യൂഡൽഹി∙ 2012ൽ അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പ് കിരീടം ചൂടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ അംഗം സ്മിത് പട്ടേൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡിനു (ബിസിസിഐ) കീഴിലുള്ള എല്ലാ വിഭാഗം ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നും വിരമിച്ചു. അമേരിക്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനായി രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ കളിക്കുന്നതിനാണ് സ്മിത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറുമായുള്ള സഹകരണം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഉൻമുക്ത് ചന്ദ് നയിച്ച ഇന്ത്യൻ ടീമിനായി അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ താരമാണ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനായ ഇരുപത്തെട്ടുകാരൻ സ്മിത് പട്ടേൽ. ബിസിസിഐയുമായുള്ള സഹകരണം അവസാനിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കരീബിയൻ പ്രിമിയർ ലീഗിൽ (സിപിഎൽ) ബാർബഡോസ് ട്രൈഡന്റിനായി കളിക്കാനും സ്മിത് പട്ടേൽ തീരുമാനിച്ചു.

‘ഇത് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനമല്ല. കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസമായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ എന്റെ ഭാവിയെന്താകുമെന്ന ചിന്തയിലായിരുന്നു ഞാൻ. ബിസിസിഐയിൽനിന്ന് വിരമിച്ച് യുഎസിലേക്കു ചേക്കേറാനുള്ള എന്റെ തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിച്ച പല ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമതായി, ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടീമിൽ ഇടം നേടാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ എട്ടു വർഷമായി ഞാൻ. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ നിലവിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനായി ദേശീയ ടീമിൽ ഇടംപിടിക്കാൻ കടുത്ത മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായി, കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി യുഎസിൽ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ തനിച്ചു കഴിയുകയാണ്. ഇനി അവരുടെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങണം’ – സ്മിത് പട്ടേൽ വ്യക്തമാക്കി.

ബിസിസിഐയുമായുള്ള സഹകരണം അവസാനിപ്പിച്ചതോടെ ഭാവിയിൽ വിവിധ ട്വന്റി20 ലീഗുകളിൽ കളിക്കാനും സ്മിത് പട്ടേലിന് വഴിയൊരുങ്ങി. ഇതിന്റെ തുടക്കമെന്നോണമാണ് ഈ ആഗസ്റ്റിൽ തുടക്കമാകുന്ന കരീബിയൻ പ്രിമിയർ ലീഗിൽ (സിപിഎൽ) ബാർബഡോസ് ട്രൈഡന്റിനായി കളിക്കാനുള്ള തീരുമാനം. 2020ൽ ഗുജറാത്തിൽനിന്ന് യുഎസിലെ പെൻസിൽവാനിയയിലേക്ക് കുടിയേറിയ കുടുംബമാണ് സ്മിത് പട്ടേലിന്റേത്. നിലവിൽ ഈസ്റ്റണിൽ സ്ഥിര താമസമാണ് പട്ടേലിന്റെ കുടുംബം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഈസ്റ്റണിൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ നടത്തുകയാണ്. 2020ൽ സ്മിത് പട്ടേലിനെയും കൂട്ടി യുഎസിലേക്കു കുടിയേറാനായിരുന്നു കുടുംബത്തിന്റെ തീരുമാനം. എന്നാൽ, അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പിൽ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന വിരാട് കോലിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽത്തന്നെ തുടരുകയായിരുന്നു.

‘ഇന്ത്യയിൽത്തന്നെ തുടർന്ന് എന്റെ ക്രിക്കറ്റ് സ്വപ്നങ്ങൾക്കം നിറം നൽകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ പ്രചോദനം വിരാട് കോലിയായിരുന്നു. 2008ൽ വിരാട് കോലിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പ് നേടിയത്. ആ വിജയമാണ് ക്രിക്കറ്റുമായി ചേർന്നുനിൽക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്’ – സ്മിത് പട്ടേൽ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിൽത്തന്നെ തുടരാനുള്ള സ്മിത് പട്ടേലിന്റെ തീരുമാനം ശരിയായിരുന്നുവെന്ന് തെളിയിച്ചാണ് 2012ലെ അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പിൽ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുന്ന ടീം കിരീടം നേടിയത്. ഉൻമുക്ത് ച‌ന്ദ് നയിച്ച ടീം ഫൈനലിൽ ഓസ്ട്രേലിയയെ തോൽപ്പിച്ച് കിരീടം നിലനിർത്തുമ്പോൾ, ഫൈനലിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഉൻമുക്ത് ചന്ദിനൊപ്പം തിളങ്ങിയത് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനായിരുന്ന സ്മിത് പട്ടേൽ തന്നെ. ഓസ്ട്രേലിയ ഉയർത്തിയ 226 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഉൻമുക്ത് ചന്ദ് സെഞ്ചുറി നേടി. 130 പന്തുകൾ നേരിട്ട ചന്ദ് നേടിയത് ഏഴു ഫോറും ആറു സിക്സും സഹിതം 111 റൺസ്. ഓപ്പണർ പ്രശാന്ത് ചോപ്ര (0), ഹനുമ വിഹാരി (4), വിജയ് സോൾ (1) എന്നിവർ നിരാശപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും 84 പന്തിൽ‍ നാലു ഫോറുകളോടെ 62 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന സ്മിത് പട്ടേലിന്റെ കൂടി മികവിൽ ഇന്ത്യ കിരീടം ചൂടി. പിരിയാത്ത അഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ ചന്ദ് – പട്ടേൽ സഖ്യം കൂട്ടിച്ചേർത്തത് 130 റൺസാണ്.

‘അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പ് നേടിയതാണ് എന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ മുഹൂർത്തം. അതൊരു വല്ലാത്ത അനുഭവമായിരുന്നു. ജൂനിയർ തലത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമാണ് അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പ്. അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് വളരാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ടെന്ന് ബോധ്യമാകുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്. എന്നാൽ, ഈ ടീമിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടീമിൽ കളിക്കാനാകില്ലെന്ന് പതുക്കെ നമുക്ക് ബോധ്യമാകും. ജൂനിയർ തലത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നം ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ, ആ മോഹം യാഥാർഥ്യമാകണമെങ്കിൽ പല ഘടകങ്ങൾ അനുകൂലമാകണം’ – പട്ടേൽ പറഞ്ഞു.

ജൂനിയർ തലത്തിൽ തിളങ്ങാനായെങ്കിലും ഗുജറാത്ത് സീനിയർ ടീമിലേക്കുള്ള വളർച്ച സ്മിത് പട്ടേലിനെ സംബന്ധിച്ച് അനായാസമായിരുന്നില്ല. അണ്ടർ 22 തലത്തിലും കളിച്ചാണ് പട്ടേൽ ഗുജറാത്ത് ടീമിൽ ഇടമുറപ്പാക്കിയത്. എന്നാൽ, പാർഥിവ് പട്ടേൽ ഒന്നാം നമ്പർ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ സ്മിത് പട്ടേൽ പലപ്പോഴും രണ്ടാം നിരക്കാരനായി. കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ തേടി ഗുജറാത്ത് ടീം വിട്ട സ്മിത് പട്ടേൽ ത്രിപുര, ഗോവ, ബറോഡ തുടങ്ങിയ ടീമുകള്‍ക്കായും രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ കളിച്ചു. ആഭ്യന്തര തലത്തിൽ നാലു ടീമുകൾക്കായി 55 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചു. 40ന് മുകളിൽ ശരാശരിയുണ്ട്. 11 സെഞ്ചുറികളും 14 അർധസെഞ്ചുറികളും നേടി.

‘ഇന്ത്യയിൽ എന്റെ കരിയർ നിരാശാജനകമായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ മത്സരം വച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമാണ്. എനിക്ക് യാതൊരു വിഷമവുമില്ല. ബിസിസിഐയിൽനിന്ന് പിരിയാനുള്ള എല്ലാ പേപ്പർ ജോലികളും തീർന്നു. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റെന്ന എന്റെ കരിയറിലെ അധ്യായം അടഞ്ഞു. ഇനി യുഎസിനായി കളിക്കും’ – സ്മിത് പട്ടേൽ പറഞ്ഞു.

‘ഗ്രീൻ കാർഡുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. 2022 ഓഗസ്റ്റോടെ യുഎസിനായി കളത്തിലിറങ്ങാം. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ കളിക്കാനുള്ള അസുലഭാവസരമാണ് എനിക്കിത്. അടുത്ത വർഷം ആരംഭിക്കുന്ന മേജർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റുമായും എനിക്ക് രണ്ടു വർഷത്തെ കരാറുണ്ട്’ – സ്മിത് പട്ടേൽ പറഞ്ഞു.

ഒരിക്കലും ഐപിഎലിൽ കളിക്കാനാകാതെ പോയതാണ് എക്കാലത്തേയും വലിയ ദുഃഖമെന്നും സ്മിത് പട്ടേൽ പറഞ്ഞു. 2012ൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ട്രയൽസിനായി വിളിച്ച താരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്മിത് പട്ടേലുമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് പുണെയിൽ അണ്ടർ 25 വെസ്റ്റ് സോൺ ക്യാംപിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നതിനാൽ ട്രയൽസിനെത്താനായില്ല. അന്ന് ട്രയലിനുണ്ടായിരുന്ന മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ നായകനായി.

‘ഐപിഎലിൽ കളിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരിക്കലും അവസരം ലഭിച്ചില്ല. 2012ൽ കിരീടം ചൂടിയ ടീമിൽ ഉൻമുക്ത് ചന്ദിനും സന്ദീപ് ശർമയ്ക്കും മാത്രമാണ് ഐപിഎലിൽ കളിക്കാനായത്. പക്ഷേ, ഞങ്ങൾക്കു മുൻപും ശേഷവും അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പ് കളിച്ച ടീമുകളിലെ താരങ്ങൾക്ക് ഐപിഎലിൽ യഥേഷ്ടം കരാർ ലഭിച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങൾക്കൊപ്പം ഡ്രസിങ് റൂം പങ്കിടാനുള്ള അവസരമാണ് നഷ്ടമായത്. അത് ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കരിയർ മറ്റൊരു തലത്തിലെത്തുമായിരുന്നു. അന്ന് സഞ്ജുവിനൊപ്പം എനിക്കും ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിളി വന്നതാണ്. ആ സഞ്ജു ഇന്ന് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായി. ഞാനോ? ഇതൊക്കെയാണ് ജീവിതം’ – പട്ടേൽ പറഞ്ഞു.



English Summary: Why promising Indian cricketer Smit Patel decided to relocate to USA