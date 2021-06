ഇരട്ടസെഞ്ചുറിക്കരികെ യൂനിസും യൂസഫും ഔട്ടാകാൻ കയ്യടിച്ച പാക്ക് ആരാധകർ!

ഇസ്‍ലാമാബാദ്∙ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിനിടെ ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയിലേക്കുള്ള കുതിപ്പിൽ മുഹമ്മദ് യൂസഫും താനും പുറത്താകാൻ ഗാലറിയിലെ പാക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ ഒന്നടങ്കം ബഹളംവച്ച സംഭവം പങ്കുവച്ച് പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ താരവും ഇപ്പോൾ ബാറ്റിങ് പരിശീലകനുമായ യൂനിസ് ഖാൻ. മുഹമ്മദ് യൂസഫ് 170ലും യൂനിസ് 150ലും നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇരുവരെയും പുറത്താക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗാലറിയിൽനിന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ആരാധകർ കൂട്ടത്തോടെ ബഹളംവച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ടീമിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഈ ബഹളത്തിനു പിന്നിലെന്ന് കരുതരുത്. ഇവർക്കുശേഷം ബാറ്റിങ്ങിന് എത്തേണ്ട സൂപ്പർതാരം ഷാഹിദ് അഫ്രീദിയെ കാത്തിരുന്നു മുഷിഞ്ഞതോടെയാണ് ബാറ്റു ചെയ്യുന്നവരെ പുറത്താക്കാൻ ആരാധകർ ബഹളം വച്ചത്!

ടെസ്റ്റിലായാലും ഏകദിനത്തിലായാലും തകർത്തടിച്ചു ബാറ്റു ചെയ്യുന്ന അഫ്രീദിക്ക് പാക്കിസ്ഥാനിൽ ഒട്ടേറെ ആരാധകരുണ്ടായിരുന്നു. സത്യത്തിൽ ഷാഹിദ് അഫ്രീദിയുടെ ജനപ്രീതിക്കു മുന്നിൽ ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയുടെ വക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും മുഹമ്മദ് യൂസഫും താനും തീർത്തും നിഷ്പ്രഭരായിപ്പോയെന്ന് യൂനിസ് ഖാൻ അനുസ്മരിച്ചു. 150 റൺസ് പൂർത്തിയാക്കിയതിനു പിന്നാലെ തന്നെ പുറത്താക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗാലറിയിൽ ബഹളം വയ്ക്കുന്ന ആരാധകരെ കണ്ട് തരിച്ചുപോയെന്നും യൂനിസ് ഖാൻ പറഞ്ഞു.

‘അന്ന് മുഹമ്മദ് യൂസഫ് 170 റൺസ് പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. ഞാൻ 150 റൺസും കടന്നിരുന്നുവെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ. ഇന്ത്യയായിരുന്നു എതിരാളികൾ. പെട്ടെന്ന് ഗാലറിയിൽനിന്ന് ‘യൂനിസ് ഖാനെ ഔട്ടാക്കൂ’ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരാധകർ ബഹളം തുടങ്ങി. ഇടയ്ക്ക് ‘മുഹമ്മദ് യൂസഫിനെ പുറത്താക്കൂ’ എന്നും അവർ ബഹളം വച്ചു’ – യൂനിസ് ഖാൻ വിവരിച്ചു.

‘ദീർഘനേരമായി ക്രീസിൽ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയിലേക്കുള്ള കുതിപ്പിലായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ഞങ്ങളെ പുറത്താക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗാലറിയിൽ ആരാധകർ ബഹളം വയ്ക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിക്കറ്റല്ല. ഞങ്ങൾക്കുശേഷം ഇറങ്ങേണ്ട ഷാഹിദ് അഫ്രീദിക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് നീണ്ടതോടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിക്കറ്റിനായി അവർ മുറവിളി കൂട്ടിയത്’ – യൂനിസ് ഖാൻ പറഞ്ഞു.

ഏതാണ് മത്സരമെന്ന് യൂനിസ് ഖാൻ എടുത്തുപറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, 2006ൽ ലഹോറിൽവച്ച് നടന്ന ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് കരുതുന്നു. ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ യൂനിസ് ഖാനും മുഹമ്മദ് യൂസഫും ഒരുമിച്ചു സെഞ്ചുറിയടിച്ച ഏക മത്സരം ഇതാണ്.

ഗാലറിയിൽ ആരാധകർ ബഹളം തുടരുന്നതിനിടെ മുഹമ്മദ് യൂസഫ് 173 റൺസിൽ വച്ച് പുറത്തായെന്നും യൂനിസ് ഖാൻ അനുസ്മരിച്ചു. ഇതോടെ ക്രീസിലെത്തിയ ഷാഹിദ് അഫ്രീദി ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി തകർത്തടിച്ചു. മത്സരത്തിൽ വെറും 80 പന്തിൽനിന്ന് 103 റൺസടിച്ചാണ് അഫ്രീദി പുറത്തായത്. ഇതിൽ ഏഴു വീതം സിക്സറുകളും ഫോറും ഉൾപ്പെടുന്നു. പിന്നാലെ വന്ന കമ്രാൻ അക്മലും 81 പന്തിൽ 11 ഫോറും രണ്ടു സിക്സും സഹിതം 102 റൺസെടുത്തു. അഫ്രീദി പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ ഗാലറികൾ ശൂന്യമായെന്നും, ആളില്ലാത്ത സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് താൻ ഇരട്ടസെഞ്ചുറിക്കരികിലെത്തിയതെന്നും യൂനിസ് ഖാൻ അനുസ്മരിച്ചു.

‘മത്സരത്തിൽ ക്രീസിലെത്തിയ ഷാഹിദ് അഫ്രീദി തലങ്ങും വിലങ്ങും ഇന്ത്യൻ ബോളർമാരെ പ്രഹരിച്ച് സിക്സും ഫോറും അടിച്ചുകൂട്ടി. അഫ്രീദി പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ ആരാധകരും ഗാലറി വിട്ടു. കാരണം ടിക്കറ്റിനായി മുടക്കിയ പണം അവർക്കു മുതലായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അന്ന് ആളൊഴിഞ്ഞ ഗാലറിക്കു മുന്നിലാണ് ഞാൻ ഇരട്ടസെഞ്ചുറിക്ക് തൊട്ടടുത്തെത്തിയത്’ – യൂനിസ് ഖാൻ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, മേൽപ്പറഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ അഫ്രീദിക്കു മുൻപേ യൂനിസ് ഖാൻ പുറത്തായിരുന്നു. നാലു പേർ സെഞ്ചുറിയടിച്ചതോടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 679 റൺസെടുത്ത് ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഓപ്പണർമാരായ വീരേന്ദർ സേവാഗും രാഹുൽ ദ്രാവിഡും തിളങ്ങിയതോടെ മത്സരം സമനിലയിലായി. സേവാഗ് 247 പന്തിൽ 47 ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതം 254 റൺസെടുത്തു. ദ്രാവിഡ് 233 പന്തിൽ 19 ഫോറുകളോടെ 128 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഇന്ത്യ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 410 റൺസെന്ന നിലയിൽ നിൽക്കെ മത്സരം സമനിലയിലായി.

