‘ഫൈനലിൽ സിറാജ് കളിക്കും’; കോലി ശാസ്ത്രിയോട് പറഞ്ഞ രഹസ്യം ‘പരസ്യമായി’!

മുംബൈ∙ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ യുവ പേസ് ബോളർ മുഹമ്മദ് സിറാജ് കളിക്കുമോ? സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയും പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രിയും തമ്മിലുള്ള രഹസ്യ സംഭാഷണം ചോർന്നത് വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ, ജൂൺ 18ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സതാംപ്ടനിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ മുഹമ്മദ് സിറാജും കളത്തിലിറങ്ങും. മുംബൈയിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെയാണ് കോലിയും ശാസ്ത്രിയും ടീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. ആരും കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന ധാരണയിലായിരുന്നു ഇത്.

ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിനും അതിനുശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ അഞ്ച് ടെസ്റ്റുകളുള്ള പരമ്പരയ്ക്കുമായി പുറപ്പെടും മുൻപ് പതിവുള്ള ക്യാപ്റ്റന്റെയും പരിശീലകന്റെയും വാർത്താ സമ്മേളനമായിരുന്നു വേദി. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തവണ ഓൺലൈനായി നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ, കോലിയും ശാസ്ത്രിയും മുംബൈയിലെ ഒരു ഹോട്ടലി‍ൽനിന്നാണ് പങ്കെടുത്തത്. ഇതിനിടെ കോലി ശാസ്ത്രിയോടു പറഞ്ഞ രഹസ്യമാണ്, പരസ്യമായത്. ഇരുവരും സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ചോർന്നതോടെ, സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇതു വൈറലാകുകയും ചെയ്തു.

വാർത്താ സമ്മേളനം തുടങ്ങും മുൻപ്, ഇംഗ്ലണ്ടും ന്യൂസീലൻഡും തമ്മിലുള്ള ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ആരും കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന ധാരണയിലായിരുന്നു ഇത്. ന്യൂസീലൻഡിന്റെ ഇടംകയ്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്കെതിരെ എങ്ങനെ ബോൾ ചെയ്യുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇതിനിടെ ഇരുവരും സംസാരിച്ചു. എറൗണ്ട് ദ് വിക്കറ്റിൽ ബോൾ ചെയ്യാൻ മുഹമ്മദ് ഷമിയേയും മുഹമ്മദ് സിറാജിനേയും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കോലി പറയുമ്പോൾ, അത് ശാസ്ത്രി ശരിവയ്ക്കുന്നതും ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിലുണ്ട്. ഇതോടെ, ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ മുഹമ്മദ് സിറാജ് കളിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹം വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു.

വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ക്യാപ്റ്റനും പരിശീലകനും മറുപടി നൽകി. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടക്കുന്ന കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ ന്യൂസീലൻഡിനു മേൽക്കൈ ഉണ്ടെന്ന വാദങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ന്യൂസീലൻഡിനാണ് വിജയസാധ്യതയെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം എന്തിനാണ് മത്സരിക്കാനായി പോകുന്നതെന്ന് കോലി ചോദിച്ചു. ജയിക്കുമെന്ന ഉത്തമവിശ്വാസത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു പോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: World Test Championship 2021: Leaked audio from Virat Kohli and Ravi Shastri's presser goes viral