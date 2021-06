ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിന് മൂന്നു മത്സരങ്ങൾ വേണം: രവി ശാസ്ത്രി

മുംബൈ∙ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിന് മൂന്നു മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നതാണ് അഭികാമ്യമെന്ന അഭിപ്രായവുമായി ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രി രംഗത്ത്. പ്രഥമ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ന്യൂസീലൻഡിനെ നേരിടാനിരിക്കെയാണ് ‘ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ’ രീതിയാണ് കൂടുതൽ നല്ലതെന്ന ഇന്ത്യൻ പരിശീലകന്റെ അഭിപ്രായപ്രകടനം. ജൂൺ 18 മുതൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സതാംപ്ടണിലാണ് ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ.

‘ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി രണ്ടര വർഷത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന മത്സര പരമ്പരകൾക്കൊടുവിൽ നടക്കുന്ന ഫൈനലിന് മൂന്നു മത്സരങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് അഭികാമ്യം. എന്നാൽ, നമ്മുടെ രീതിയനുസരിച്ച് അടുത്ത പരമ്പര ഉടൻ തുടങ്ങേണ്ടതുള്ളതിനാൽ എത്രയും വേഗം ഫൈനൽ തീർക്കാനാകും തിടുക്കം. അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ മത്സരമെന്ന നിലവിലെ രീതി അംഗീകരിക്കാതെ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് അർഹത നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നേടിയതല്ല’ – രവി ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.

‘ഇത് ആദ്യത്തെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലാണ്. അതിന്റെ പോരാട്ടച്ചൂട് എത്രത്തോളമാകുമെന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണാം. ഏറ്റവും മികച്ച മത്സരങ്ങളിലൊന്നാകും നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്’ – രവി ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെ ടെസ്റ്റ് ടീം ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയും കളിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ, മറ്റൊരു ടീം ശ്രീലങ്കയിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന പുതിയ പരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും രവി ശാസ്ത്രി മനസ്സു തുറന്നു.

‘നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിലനിൽക്കുന്നതിനാലാണ് നാം ഇത്തരമൊരു പരീക്ഷണത്തിന് മുതിരുന്നത്. പക്ഷേ, ഭാവിയിൽ ക്രിക്കറ്റിന്റെ രീതി തന്നെ ഇതാകില്ലെന്ന് ആരു കണ്ടു? ക്രിക്കറ്റിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും ലിമിറ്റഡ് ഓവർ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ, ഒരേ സമയം രണ്ടു ടീമുകളെന്ന ആശയം നല്ലതാവില്ലേ?’ – രവി ശാസ്ത്രി ചോദിച്ചു.

‘ഒരു ടീമിൽ കഴിവുള്ള ഒട്ടേറെ താരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കരുതുക. നമ്മുക്ക് ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിന് കൂടുതൽ പ്രചാരം നൽകുകയും വേണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോള്‍ ഒരേ സമയം രണ്ടു ടീമുകളെന്ന രീതിക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം? ക്രിക്കറ്റ് നാലോ എട്ടോ വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒളിംപിക്സിൽ മത്സരയിനമാകണമെന്ന് നാമെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വളരണം’ – ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.

