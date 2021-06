കിവീസിനാണ് വിജയസാധ്യതയെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വിമാനം കയറണോ? തുറന്നടിച്ച് കോലി

മുംബൈ∙ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയേക്കാൾ മുൻതൂക്കം ന്യൂസീലൻഡിനാണെന്ന വാദങ്ങൾ തള്ളി ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി. ന്യൂസീലൻഡിനാണ് വിജയസാധ്യതയെങ്കിൽ അവരെ നേരിടുന്നതിന് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വിമാനം കയറുന്നതിൽ എന്താണ് അർഥമെന്ന് കോലി ചോദിച്ചു. അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ കളിക്കുന്ന ടീമുകളെ ഇതിനു മുൻപും ഇന്ത്യ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കോലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഓസ്ട്രേലിയയെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽവച്ചു തോൽപ്പിച്ച സംഭവം കോലി ഉദാഹരണമായി എടുത്തുപറയുകയും ചെയ്തു.

ന്യൂസീലൻഡിലേതു പോലെ പേസ് ബോളിങ്ങിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യവും ഇന്ത്യയേക്കാൾ മുൻപേ ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തിയതുമെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താണ് ചിലർ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ന്യൂസീലൻഡിന് മുൻതൂക്കം പ്രവചിച്ചത്. ജൂൺ 18ന് ആരംഭിക്കുന്ന കലാശപ്പോരാട്ടത്തിനായി വളരെ മുൻപുതന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തിയ ന്യൂസീലൻഡ് ടീം, ആതിഥേയർക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കും തുടക്കമിട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഫൈനൽ നടക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിൽവച്ച്, ഫൈനലിനു മുൻപ് ആതിഥേയർക്കെതിരെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര കളിക്കുന്നത് ന്യൂസീലൻഡിനു ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് വാദം. ഇന്ത്യൻ ടീം ഇന്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു പോകുന്നത്.

‘ഇതിനു മുൻപും വിവിധ പരമ്പരകൾക്കായി മത്സരങ്ങൾക്കു തൊട്ടുമുൻപ് നാം വിമാനമിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് വളരെ മികച്ച പ്രകടനവും കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇന്ത്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരം കളിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടല്ല. അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായ അറിവുണ്ട്. മത്സരത്തിനു മുൻപ് നാല് പരിശീലന സെഷനു മാത്രമേ സമയം കിട്ടുന്നുള്ളൂവെങ്കിൽപ്പോലും നമുക്കു പ്രശ്നമില്ല’ – കോലി പറഞ്ഞു. ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനായി പുറപ്പെടും മുൻപ് പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രിക്കൊപ്പം മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കോലി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

നാലു മാസത്തിലധികം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പര്യടനത്തിനായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു പോയി. ആദ്യം ജൂൺ 18ന് സതാംപ്ടനിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ന്യൂസീലൻഡിനെ നേരിടും. അതിനുശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ അഞ്ച് ടെസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പരമ്പരയും കളിച്ചശേഷമേ തിരിച്ചെത്തൂ.

‘സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാമെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സിൽ കൃത്യമായൊരു ചിത്രം വേണം. ജയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് കളത്തിലിറങ്ങിയിട്ട് എന്തു കാര്യം? നമുക്ക് ചെയ്യാനാകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നാം മുൻപ് കളിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കളിച്ച് പരിചയമുണ്ട്’ – കോലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2020ൽ സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കളിച്ച ഇന്ത്യയെ ന്യൂസീലൻഡ് 2–0ന് തോൽപ്പിച്ച കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയും കോലിക്കു നേരെ ചോദ്യമുയർന്നു. എന്നാൽ, ന്യൂസീലൻഡിനൊപ്പം തുല്യ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ഉത്തമ ബോധ്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു വിമാനം കയറുന്നതെന്ന് കോലി വ്യക്തമാക്കി.

‘ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ന്യൂസീലൻഡിനെന്നതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും അനുകൂലമാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ? എന്നിട്ടും രണ്ടു പരമ്പരകളിൽ നാം അവരെ തോൽപ്പിച്ചു. സാഹചര്യങ്ങളെ നാം എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം’ – കോലി പറഞ്ഞു.

‘ന്യൂസീലൻഡിനാണ് വിജയസാധ്യത കൂടുതൽ എന്ന് ചിന്തിച്ച് നാം ഇവിടെനിന്ന് വിമാനം കയറിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? കളിക്കുന്ന രണ്ടു ടീമുകൾക്കും വിജയസാധ്യതയുണ്ടെന്ന ചിന്തയിലാണ് നാം ഇവിടെനിന്ന് വിമാനം കയറുന്നത്. ഓരോ സെഷനിലും ഓരോ മണിക്കൂറിലും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്നവർക്കാണ് വിജയസാധ്യതയെന്നാണ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത്’ – കോലി പറഞ്ഞു.

ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ ഏറ്റവും ആസ്വദിച്ച് തന്നെ കളിക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും കോലി വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളിലെ നിർണായക മത്സരങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിവച്ച് തോറ്റതിന്റെ യാതൊരു സമ്മർദ്ദവുമില്ലെന്നും കോലി പറഞ്ഞു.

‘അനാവശ്യമായ സമ്മർദ്ദം പേറാൻ ഞങ്ങളില്ല. ഇത്തരം തോൽവികളെക്കുറിച്ച് (2017ലെ ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫി ഫൈനലിൽ ഓവലിലും 2019ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ ഓൾഡ് ട്രാഫഡിലും) ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം പോലുമില്ല. സമ്മർദ്ദങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഫൈനൽ ആസ്വദിച്ചു കളിക്കാനാണ് ശ്രമം’ – കോലി പറഞ്ഞു.

English Summary: Virat Kohli dismisses on New Zealand on having advantage in WTC final