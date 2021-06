എട്ട് വർഷം; ധോണി പോയശേഷം കോലിക്കു കീഴിൽ ഐസിസി കിരീടമില്ലാതെ ടീം ഇന്ത്യ!

ലണ്ടൻ∙ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ നായകസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞശേഷം വിരാട് കോലിക്കു കീഴിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ കുതിപ്പ് മുന്നോട്ടു തന്നെയാണ്. ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന, ട്വന്റി20 ഫോർമാറ്റുകളിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം ഒട്ടേറെ അവിസ്മരണീയ വിജയങ്ങളാണ് കോലിക്കു കീഴിൽ നേടിയത്. കോലിക്കു കീഴിൽ അസാമാന്യമായ വിജയക്കുതിപ്പു തുടരുമ്പോഴും അവിശ്വസനീയമായി തോന്നിയേക്കാവുന്നൊരു കിരീട വരൾച്ചയും ഇന്ത്യയെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. വിരാട് കോലിക്കു കീഴിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ഐസിസി ടൂർണമെന്റിൽപ്പോലും കിരീടം നേടാനായിട്ടില്ല! ഏറ്റവുമൊടുവിൽ ഇന്ത്യ ഒരു ഐസിസി ടൂർണമെന്റിൽ കിരീടം ചൂടിയത് 2013ലാണ്. അന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയും!

ജൂൺ 18ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സതാംപ്ടണിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെ നേരിടുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം‌ വിരാട് കോലിക്കു കീഴിൽ ആദ്യ ഐസിസി കിരീടമാണ്. ഇതിനു മുൻപ് ഇന്ത്യ ഐസിസി ടൂർണമെന്റിൽ തോറ്റു പുറത്തായത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വച്ചു തന്നെയാണ്. അതും ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ നേരിടാൻ പോകുന്ന ന്യൂസീലൻഡിനോടു തോറ്റ്! 2019 ഏകദിന ലോകകപ്പ് സെമിയിലായിരുന്നു ഹൃദയം തകർത്ത ആ തോൽവി.

2013ലെ ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫിയിലാണ് ഏറ്റവുമൊടുവിൽ ഇന്ത്യ ഒരു ഐസിസി ടൂർണമെന്റിൽ കിരീടം ചൂടിയത്. അന്ന് ധോണിയായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ. അതിനുശേഷം അഞ്ച് ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളിൽ ഇന്ത്യ കളിച്ചു. മൂന്നു തവണ സെമിഫൈനലിൽ പുറത്തായി. രണ്ടു തവണ ഫൈനലിൽ കടന്നു. അതിൽ 2014ലെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ശ്രീലങ്കയോടു തോറ്റും 2017ലെ ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫിയിൽ പാക്കിസ്ഥാനോട് തോറ്റും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി.

∙ 2014 ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ്

2014ലെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ സെമിയിലെത്തിയ ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയായിരുന്നു. ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഉയർത്തിയത് 173 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. വിരാട് കോലി തകർത്തടിച്ചതോടെ ഇന്ത്യ അഞ്ച് പന്ത് ബാക്കിനിൽക്കെ വിജയത്തിലെത്തി. കോലി 44 പന്തിൽ അഞ്ച് ഫോറും രണ്ടു സിക്സും സഹിതം 72 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഫൈനലിൽ ശ്രീലങ്കയായിരുന്നു എതിരാളികൾ. ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത ഇന്ത്യ 20 ഓവറിൽ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 130 റൺസിൽ ഒതുങ്ങി. വിരാട് കോലി 58 പന്തിൽ അഞ്ച് ഫോറും നാലു സിക്സും സഹിതം 77 റൺസെടുത്തു. ശ്രീലങ്ക 13 പന്തുകൾ ബാക്കിനിർത്തി നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. 35 പന്തിൽ ആറു ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതം 52 റൺസെടുത്ത കുമാർ സംഗക്കാര കളിയിലെ കേമനായി.

∙ 2015 ഏകദിന ലോകകപ്പ്

ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ രോഹിത് ശർമ നേടിയ 137 റൺസിന്റെ കരുത്തിൽ ബംഗ്ലദേശിനെ 109 റൺസിന് തോൽപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ സെമിയിലെത്തി. അവിടെ ആതിഥേയരായ ഓസ്ട്രേലിയയായിരുന്നു എതിരാളികൾ. സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിന്റെ സെഞ്ചുറിക്കരുത്തിൽ (105), ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 328 റൺസെടുത്ത ഓസീസിനെതിരെ ഇതന്യയുടെ മറുപടി 233 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു.

∙ 2016 ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ്

സെമിയിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെ നേരിട്ട ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിരാട് കോലിയുടെ കടന്നാക്രമണം മികച്ച സ്കോറാണ് സമ്മാനിച്ചത്. ഇന്ത്യ 20 ഓവറിൽ രണ്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയത് 192 റൺസ്. കോലി 47 പന്തിൽ 89 റണ്‍സടിച്ചു. ക്രിസ് ഗെയ്‍ൽ, മർലോൺ സാമുവൽസ് എന്നിവരെ ആദ്യ മൂന്ന് ഓവറിനുള്ളിൽ പുറത്താക്കിയ ഇന്ത്യ വിജയപ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ, ലെൻഡ്ൽ സിമ്മൺസിന്റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനം വിൻഡീസിനെ കരകയറ്റി. സിമ്മൺസ് 82 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. ജോൺസൺ ചാൾസിനൊപ്പം 62 പന്തിൽ 97 റൺസും ആന്ദ്രെ റസ്സലിനൊപ്പം 42 പന്തിൽ 80 റൺസും അടിച്ചുകൂട്ടി സിമ്മൺസ് വിൻഡീസിനെ ഫൈനലിലേക്കു നയിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തോൽപ്പിച്ച് അവർ കിരീടവും ചൂടി.

∙ 2017 ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫി

വിരാട് കോലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിനാണ് ടൂർണമെന്റിൽ എല്ലാവരും കിരീടസാധ്യത കൽപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഫൈനലിൽ ബദ്ധവൈരികളായ പാക്കിസ്ഥാനായിരുന്നു എതിരാളികൾ. ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ 124 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയം നേടിയ ഇന്ത്യ ഫൈനലിലും വിജയപ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു. ഫൈനലിൽ ഓപ്പണർ ഫഖർ സമാന്റെ സെഞ്ചുറിക്കരുത്തിൽ (114) പാക്കിസ്ഥാൻ നേടിയത് നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 338 റൺസ്. പേസ് ബോളർ മുഹമ്മദ് ആമിർ തകർത്തെറിഞ്ഞതോടെ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യ ഒൻപത് ഓവറിനുള്ളിൽ വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ, ശിഖർ ധവാൻ എന്നിവരെ നഷ്ടമായി. 43 പന്തിൽനിന്ന് 76 റൺസടിച്ച് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ പ്രതീക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല.

∙ 2019 ഏകദിന ലോകകപ്പ്

ഇത്തവണയും എല്ലാവരും കിരീടസാധ്യത കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്കു തന്നെ. സെമിയിൽ ന്യൂസീലൻഡായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ. മഴ മൂലം രണ്ടു ദിവസമായാണ് മത്സരം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത ന്യൂസീലൻഡിനെ ഇന്ത്യ 50 ഓവറിൽ എട്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 239 റൺസിൽ ഒതുക്കി. 43 റൺസ് വഴങ്ങി മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഭുവനേശ്വർ കുമാർ ഇന്ത്യയ്ക്കായി തിളങ്ങി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ കൂട്ടത്തകർച്ച നേരിട്ട ഇന്ത്യ 31 ഓവറിൽ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 92 റൺസെന്ന നിലയിലായിരുന്നു. പിന്നീട് രവീന്ദ്ര ജഡേജയും ധോണിയും ചേർന്ന് ഏഴാം വിക്കറ്റിൽ 104 പന്തിൽനിന്ന് 116 റൺസടിച്ച് ഇന്ത്യയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ജഡേജ 59 പന്തിൽ 77 റൺസെടുത്ത് ബോൾട്ടിന് കീഴടങ്ങി. പിന്നാലെ 72 പന്തിൽ 50 റൺസുമായി ധോണി റണ്ണൗട്ടായി. മത്സരം തോറ്റ ഇന്ത്യ പുറത്ത്!

